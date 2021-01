Friday, 29 January 2021, 17:01 HKT/SGT Share:

來源 Anacle Systems Limited 安科系統2020財年上半年稅前盈利錄得491%記錄增幅,受新加坡公共部門智能科技投資增加帶動轉虧為盈 - 收入增長26.7%,主要由於客戶群擴大及自新加坡公共部門贏得的智能科技項目增加

- 為挽留員工推高了人工支出及外判工作成本,人力資源相關成本導致毛利增長28.5%。

- 所得稅前盈利潤達196萬新加坡元(「新元」,下同;約1,144萬港元 ),上年為虧損狀態

香港及新加坡, 2021年1月29日 - (亞太商訊) - 亞洲城鎮智能能源、資產和房地產管理解決方案供應商安科系統有限公司(「安科」或本「公司」,連同附屬公司,總稱本「集團」,港交所創業板股份代號:8353)宣佈截至2020年11月30日止六個月(「2020財年上半年」)的所得稅前利潤取得491%記錄增長,與上年相比轉虧為盈,主要受客戶群擴大及新加坡公共部門智能科技投資增加帶動。



本集團收入為1,024萬新元,與去年同比增長26.7%,主要受集團之軟件解決方案Simplicity帶動,此分部收入增長54.8%或307萬新元。Simplicity是一種企業軟件,為市政委員會、商業和企業房地產管理公司以及工業資產管理提供特定的解決方案,是本集團大份收入來源。



與對上財年同季相比,本集團擴大了客戶群,而Simplicity的訂單狀況維持健康增長。新加坡市場仍然是Simplicity的主要收入來源。維修服務和項目收入的整體增長推動Simplicity總體收入增長。



本集團的按次收費公用事業收費平台myBill訂閱數目已穩定於每月十萬個的水平。 myBill的一次性續訂回贈使其收入暫時下降了15.6%或142,557新元。自從2018年6月推出以來,myBill平台的訂閱數目一直在穩定增長。由於新加坡已已解除對電力市場管制,本集團預計訂閱量在接下來的幾個季度將繼續增加。以「開放電力市場」命名,新加坡解除了管制的電力市場意味著能源零售商未能預先知悉可註冊多少用戶。myBill平台通過按次收費方式讓能源零售商可向客戶提供具經濟效益及可靠的公用事業計費服務,從而節省了能源零售商在計費軟件方面數百萬美元的投資。



以雲計算為基礎的智能能源和食水管理平台Starlight 受制於新冠疫情下安裝活動限制,收入下降了56.6%或829,043新元。由於既有客戶群維持穩定,經常性服務和租賃收入錄得增長。



與此同時,由於場地共享服務的需求持續增長,對接會議和休閒活動需求的在線門戶網站SpaceMonster的訂閱量持續增長,實現收入增長59.6%或58,223新元。 SpaceMonster毛利維持於97.7%的健康水平。



本集團的整體毛利增加28.5%至906,211新元,主要是由於收入增加所致。Simplicity之毛利率為38.4%,而去年同期為42.7%。 myBill現已進入第三年營運,訂閱數量持續增長,毛利率從去年的28.3%提升至37.3%。



安科首席執行官劉伊浚在評論集團的2020財年上半年業績時說:「安科的2020財年上半年業績印證了我們實現長期股東價值可持續增長的企業目標。我們以轉虧為盈為起點,將繼續實施更嚴格的資本結構,確保集團繼續掌握財務實力和靈活性,實現企業目標。」



「在新冠疫情下,不少企業和公營部門機構都將重點放在轉移運營到在數碼科技環境方面,因此新加坡和東南亞的企業應用軟件市場仍然保持強勁,並有望在2021年整年保持增長。因此,我們預計Simplicity、myBill和SpaceMonster之表現持續理想。儘管如此,Starlight的經營環境較為複雜。我們預期智能城市項目在東南亞持續廣泛推廣,然而新冠疫情下,設備落地安裝活動持續受限制,影響短期收入前景。」



關於安科系統有限公司



安科成立於2006年,是一家總部位於新加坡的快速發展資訊科技公司。 安科提供企業級應用程序軟件,旨在協助商業地產和物業業主管理房地產資產和設施,包括能源和食水管理。



除了研究、設計、開發和實施軟件和硬件解決方案,安科亦客戶提供更新、維修和售後支援。其產品覆蓋新加坡、馬來西亞、中國和亞洲其他地區以及商業房地產、教育,醫療保健、政府、公用事業以及石油和天然氣等各個行業的終端用戶。



媒體查詢:



獨角財經

陳君柏

peterchan@unicornfin.com

+852-2838-2500







