Friday, 29 January 2021, 08:01 HKT/SGT Share: 上海隆耀首席科學家楊選明教授發表使用OX40優化CAR-T細胞功能相關學術研究 研究發現獨立表達的全長OX40有助於增強CAR-T細胞抗腫瘤活性 有望助力攻克治療實體瘤的挑戰

香港, 2021年1月29日 - (亞太商訊) - 中國生物科技服務控股有限公司(「中國生物科技服務」或「公司」,股份代號:8037.HK)非全資附屬公司上海隆耀生物科技有限公司(「上海隆耀」)首席科學家楊選明教授在美國東部時間2021年1月27日於《科學轉化醫學期刊》(Science Translational Medicine) 發表關於CD20-CART-OX40研究成果文章。楊教授透過科學實驗發現,獨立表達的全長OX40共刺激信號設計不僅增強了CAR-T細胞的殺傷能力,而且減少了耗竭標記,從而在免疫抑制性腫瘤微環境中保持了其功能。在小鼠腫瘤模型和轉移性淋巴瘤患者中,這些CAR-T細胞表現出強大的擴增和抗腫瘤活性。研究為優化CAR-T提供了另一種選擇,日後有可能克服治療實體瘤的挑戰。



LY007細胞注射液是一種嵌合抗原受體T細(CAR-T)注射液,主要用於治療復發難治的CD20陽性的B細胞型非霍奇金淋巴瘤,包括瀰漫大B細胞淋巴瘤和轉化型濾泡性淋巴瘤。LY007細胞注射液由上海隆耀自主研發,採用了隆耀擁有自主知識產權的OX40共刺激信號設計。實驗證明該設計在保障安全性的前提下,提高了產品的功效。根據LY007細胞注射液臨床試驗申請,上海隆耀將按照提交的方案對LY007細胞注射液開展一期臨床試驗及研究。於2021年1月21日,國家藥品監督管理局批准上海隆耀的LY007細胞注射液的臨床試驗申請,體現了上海隆耀在免疫細胞藥物領域的研發能力。



如欲閱讀關於楊選明教授CD-20-CART-OX40的研究成果文章,請瀏覽《科學轉化醫學期刊》(Science Translational Medicine)網站: https://stm.sciencemag.org/content/13/578/eaba7308。







