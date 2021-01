Thursday, 28 January 2021, 20:50 HKT/SGT Share:

來源 DCH Auriga 大昌行奧利佳成為復星醫藥/德國藥廠BioNTech的新冠疫苗在香港的物流合作夥伴

香港, 2021年1月28日 - (亞太商訊) - 大昌行奧利佳今天宣佈已被上海復星醫藥(集團)股份有限公司(股票代碼:600196.SH,2196.HK)和雅各臣科研製藥有限公司(股票代碼:2633.HK)選定為香港的獨家物流合作夥伴,負責復星醫藥/德國藥廠BioNTech的新冠疫苗BNT162b2在香港的儲存和配送。大昌行奧利佳是香港最大的醫療保健品分銷商之一,擁有數十年成熟的藥品供應鏈管理經驗。



根據協議,大昌行奧利佳將利用其冷鏈專業經驗和醫療產品專用設備為新冠疫苗提供安全及時的超低溫儲存和配送服務。



大昌行奧利佳首席執行官Tim Collins表示:「我們很榮幸能夠參與這個重要的疫苗接種計劃,為香港的民生健康出一份力。作為公共衞生系統的長期合作夥伴和醫療產品冷鏈配送專家,我們在超低溫儲存和配送領域擁有豐富的經驗、訓練有素的員工和健全的質量認證。我們有信心能夠嚴格遵循政府和衞生署的要求,安全可靠地儲存和配送疫苗。」

關於大昌行奧利佳



大昌行奧利佳是大昌行集團有限公司旗下一家在亞洲專業從事醫藥保健業務的綜合行銷管理服務供應商。大昌行奧利佳為全球領先的醫療保健公司提供商業及物流解決方案,將超過500個品牌的藥品、醫療器械、手術設備、診斷產品和非處方藥產品分銷到全亞洲的醫院、藥房和專營店。大昌行奧利佳的業務遍及香港、澳門、中國內地、新加坡、馬來西亞、印尼、泰國及菲律賓。更多詳情請瀏覽 www.dchauriga.com。



大昌行集團有限公司是由中信股份(股票代碼:0267.HK)間接持有的全資子公司,是一家亞洲多元化汽車及消費品分銷企業,擁有覆蓋廣泛的物流網絡。大昌行是大中華地區領先的汽車代理及分銷商,提供全面的汽車相關服務。大昌行的消費品業務包括食品製造及分銷,以及醫藥保健品、電器、美容及生活用品的分銷。大昌行業務遍及12個亞洲國家和地區,擁有16,500多名員工。更多詳情請瀏覽 www.dch.com.hk。



媒體查詢:

大昌行企業傳訊部 | (852) 2768 2017 | dchcommunications@dch-holding.com







