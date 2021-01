Thursday, 28 January 2021, 17:59 HKT/SGT Share: 寰亞傳媒(8075.HK)與天下一,Kim Chou及FMP成立Cool Style 向電商短視頻龐大市場進發

楊穎成為 Cool Style 策略性股東

香港, 2021年1月28日 - (亞太商訊) - 寰亞傳媒集團有限公司(「寰亞傳媒」)連同其附屬公司(「集團」股份代號:8075), 欣然宣佈與天下一集團有限公司(「天下一」)成立Cool Style(「公司」),共同營運及拓展新娛樂事業板塊。



天下一為近年發展迅速的全方位影視公司。Style International(風尚國際)由Kim Chou(周優根)創辦,為香港頂尖的經紀公司之一。成立Cool Style後,公司的經營範圍包括提供藝人管理及相關業務,以豐富資源和平台培養新力軍,凝聚新力量為業界注入新動力;製作本地電影以培育及提供機會予新晉演員; 另外亦製作以社交媒體及電子商務為主的短視頻,藉此捉緊龐大的短視頻市場機遇,提供優質內容,維持公司長遠發展。



Cool Style 將為影視娛樂行業注入新活力



長期以來寰亞傳媒與天下一的關係良好,除多部電影製作上的合作外,雙方早前合資成立天寰電視製作有限公司,製作電視劇《地產仔》。 近日寰亞傳媒的股份配售完成,天下一為其中一位獲批股的股東。Cool Style結合寰亞傳媒和天下一的先天優勢,使雙方的合作更為緊密。



過去一年,多部集合香港年輕一代電影工作者的港產電影逆流而上,贏得票房與口碑雙豐收。寰亞傳媒及天下一期盼未來透過Cool Style拍攝一系列符合大眾審美的本地電影,為電影行業注入新活力,並為新人提供工作及曝光機會。同時,Cool Style將與各地多個網絡及多個渠道進行線上視頻平台合作,旨在利用互聯網為香港電影業全面賦能。



積極進軍短視頻及捉緊電商機遇,引領娛樂行業變革風潮



適逢短視頻及社交電商近年蓬勃發展,寰亞傳媒及天下一把握機遇,積極入局短視頻及電商行業,將傳統娛樂模式與新經濟互相融合,利用既有龐大且豐富的資源勇於創新。盼望透過Cool Style作為進入新經濟娛樂行業視窗,助力香港藝人進入短視頻新興行業發展。



FMP為香港知名導演馮德倫創辦的製作公司,曾經參與製作多項國際項目包括美劇《Into The Badlands》。FMP將參與策劃短視頻的創作及製作,提高產品的質素與水平。



引進知名娛樂名人作策略性股東 結合新舊娛樂產業



Cool Style更獲得楊穎(Angelababy)成為Cool Style 策略性股東。公司相信憑藉其在傳統及新興娛樂產業的知名度及影響力,能為Cool Style 開拓新舊交替的渠道,展開新興娛樂產業新篇章。



關於寰亞傳媒集團有限公司(股份代號:8075)

寰亞傳媒集團有限公司(「寰亞傳媒」,連同其附屬公司「集團」)為其中一個擁有完善影視演藝業務的領先華語娛樂集團。寰亞傳媒的主要業務包括製作及發行電影和電視節目;舉辦、管理及製作演唱會及現場表演;藝人管理;音樂製作及出版;媒體內容授權;以及提供策劃及管理文化、娛樂及現場表演項目之顧問服務。除香港總部外,集團於北京、上海、台北及首爾亦設有辦事處。



關於天下一集團有限公司

天下一集團有限公司本著「創新視野.敢作敢為」宗旨,從電影和電視劇出發,其後不斷擴展,開發出不同的相關業務,成為亞洲發展最全面的綜合企業集團之一。 集團旗下業務包括:電影和電視劇項目發展、投資及製作、後期製作、音響效果、視覺效果、電影宣傳及藝人管理等。天下一集團業務範圍靈活多變,開發創新題材的同時,保留傳統影視文化,開拓潛能。 集團公司總部設於香港,其業務範圍遍及亞洲各地區,包括:中國內地、泰國、韓國等地。公司積極招攬各方台前幕後專業精英,同時俱備實力、經驗與商業智慧,結集人才,形成一體,銳意為亞洲電影觀眾帶來新「戲」象。



關於Film Magic Pictures Limited (“FMP”)

FMP 為著名導演監製兼演員創辦的娛樂製作公司,以全世界年青一代觀衆為目標市場,主力開發及製作迎合他們品味的內容。







話題 Press release summary



部門 金融, 业务, Advertising & Media

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network