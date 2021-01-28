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Thursday, 28 January 2021, 09:51 HKT/SGT
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中國生物科技服務LY007細胞注射液獲臨床試驗批准通知書
中國首個及唯一獲得註冊臨床申請批准的CD20靶點的CAR-T產品

香港, 2021年1月28日 - (亞太商訊)  - 中國生物科技服務控股有限公司（「中國生物科技服務」或「公司」，股份代號：8037.HK）非全資附屬公司上海隆耀生物科技有限公司（「上海隆耀」）於2021年1月21日，收到國家藥品監督管理局批准名稱為LY007的細胞注射液的臨床試驗之批准通知書，註冊分類為I類新藥。LY007細胞注射液主要用於治療淋巴瘤，目前是中國首個，也是唯一獲得註冊臨床申請批准的CD20靶點的CAR-T產品。

LY007細胞注射液是一種嵌合抗原受體 T細(CAR-T)注射液，主要用於治療復發難治的CD20陽性的B細胞型非霍奇金淋巴瘤，包括瀰漫大B細胞淋巴瘤和轉化型濾泡性淋巴瘤。LY007細胞注射液由上海隆耀自主研發，採用了隆耀擁有自主知識產權的OX40共刺激信號設計。實驗證明該設計在保障安全性的前提下，提高了產品的功效。根據LY007細胞注射液臨床試驗申請，上海隆耀將按照提交的方案對LY007細胞注射液開展一期臨床試驗及研究。國家藥品監督管理局批准上海隆耀的LY007細胞注射液的臨床試驗申請，體現了上海隆耀在免疫細胞藥物領域的研發能力。

根據招商銀行2020年11月20日就中國生物科技服務發出的研報表示，可關注LY007的臨床試驗申請結果，並指出公司目前市值略低於2億美元。而港交所主板上市處於臨床階段的CAR-T可比公司市值區間為6億至14億美元。在納斯達克上市的CAR-T可比中國公司目前市值約為35億美元。


話題 Press release summary

部門 金融, 业务, 制药及生物技术, 健康与医药
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