來源 Broncus Holding Corporation 堃博醫療完成D輪融資 加速實現肺部精準介入診療一體化閉環

香港, 2021年1月28日 - (亞太商訊) - 肺部疾病精準介入診療全球引領者堃博醫療(Broncus)公司日前宣佈,已完成數千萬美元的D輪融資。本輪融資由方源資本(FountainVest Partners)領投,Exome Asset Management、夏焱資本(Summer Capital)、璞林資本(Valliance Capital)等跟投。



堃博醫療是一家專注於肺部疾病精準介入診療技術研發和生產的企業,基於全球唯一即時圖像融合全肺導航技術,擁有堅實專利技術護城河的堃博醫療搭建了以AI和演算法為基礎的從診斷到治療的一體化肺部診療產品管線。



此輪融資後,堃博醫療將繼續圍繞核心產品包括肺癌、肺氣腫介入治療產品的研發和升級、臨床研究以及全球市場佈局進行投入,加速實現全肺導航下的從介入診斷到治療一體化解決方案的閉環。堃博醫療此前已完成三輪融資,投資方包括啟明創投、清池資本、百度資本、濟時資本、德弘資本、Intuitive Surgical等全球知名風險投資機構以及產業巨擘。



堃博CEO湛國威表示:「新冠疫情肆虐,全球空前關注肺部健康,堃博醫療全肺抵達導航平台是實現肺部疾病微創介入診療至關重要的技術突破。依託全球唯一即時圖像融合全肺導航技術,堃博醫療為肺癌、肺氣腫兩類肺部惡疾以及更多的肺部疾病提供了全新的精凖介入治療解決方案。」



方源資本董事總經理李甄表示:「方源資本致力於與具備創新能力的行業領先企業合作,而堃博醫療是肺部精凖介入診療領域的領軍企業之一,已經實現從診斷到治療全流程產品線的覆蓋。我們期待充分利用方源的國內外醫療資源和經驗,大力支持堃博醫療發展,邁上新的台階。」



堃博醫療在全球範圍內已經獲得近200 項專利授權,其全球獨有經支氣管出氣道導航技術成就了BTPNA(支氣管鏡經肺實質結節抵達術),滿足臨床對高準確性的全肺抵達需求,彌補現有治療方式的較低診斷率和治療短板,開闢肺部氣道外病變部位精凖定位診療新篇章。在多輪融資的順利完成後,堃博醫療的治療產品管線自主研發和全球商業化佈局得以快速推進,這些產品的陸續上市將推動醫學界解決肺癌、肺氣腫兩大惡疾的精凖介入治療,顛覆性的變革肺部疾病治療標準。



關於堃博醫療

堃博醫療,肺部疾病精凖介入診療全球領導者,提供全球唯一的即時圖像融合全肺導航診療一體化精凖解決方案。公司在中國和美國設有研發及生產基地,全部技術自主開發,其在中國、美國和歐洲等全球主要市場授權及申請的專利已超過450項。公司以核心專利產品開創BTPNA術式,滿足臨床對高準確性的全肺抵達需求。堃博醫療LungPro全肺診療導航系統及LungPoint增強現實導航系統均已獲批在中國、美國、歐洲等上市銷售,其基於導航技術平臺的一體化診療耗材產品處於世界創新前列。



關於方源資本

方源資本是一家亞洲領先的市場化獨立運作的私募股權投資機構。方源資本專注於對行業領軍企業的長期投資,並與管理團隊密切合作,為被投企業在戰略、運營、財務和資本市場等方面提供幫助,推動企業成長,創造卓越價值。方源資本已在亞洲、歐洲和美國完成了一系列成功的標誌性投資,重點投資領域包括消費、媒體和技術、醫療健康、工業及金融服務。



關於Exome

位於紐約的Exome Asset Management由薩姆·伊沙利(Samuel D. Isaly)先生創立,專注於全球生物醫藥領域的投資。他曾作為全球著名生物醫療基金OrbiMed Advisors LLC的創始和管理合夥人之一,帶領OrbiMed將資產管理規模從1998年的10億美元增長至2018年的150億美元。薩姆·伊沙利(Samuel D. Isaly)先生目前擔任OrbiMed的榮譽主席。



關於夏焱資本

夏焱資本是一家彙集業內資深金融家的多策略投資機構,專注于全球投資機會,重點在醫療健康、消費、教育、物流和金融科技行業領域進行精凖投資和佈局。作為具有全球視野的多策略投資者,夏焱資本通過自上而下的研究方法來發現正處於變革中,特別是夏焱資本能夠促成其價值實現、以及可能成為中國機構戰略投資或並購標的的公司。



關於璞林資本

璞林資本是一家專注於長期投資和價值投資的基金,採用自下而上的投資方針,已成功投資數家優質企業。李琳先生是基金的創始人和首席投資官,擁有超過20年的投資經驗,並在近期被委任為聯交所上市委員會委員。李琳先生曾經在知名國際基金CQS及奧氏資本負責亞太區股票投資,對大中華地區的市場有深刻的理解和認識。



