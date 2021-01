Monday, 25 January 2021, 17:21 HKT/SGT Share:

來源 JBM (Healthcare) Limited 健倍苗苗(保健)有限公司將從雅各臣科研製藥有限公司分拆 公佈於香港聯交所主板上市計劃詳情

香港, 2021年1月25日 - (亞太商訊) - 健倍苗苗(保健)有限公司 (「健倍苗苗」 或「公司」,連同其附屬公司統稱「集團」),一家總部設於香港的領先品牌醫療保健品推廣及分銷公司,產品據點遍及大中華、東南亞及其他選定國家,今天公佈其股份於香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)主板上市計劃詳情。



健倍苗苗行政總裁兼執行董事黃一偉先生(左)及健倍苗苗品牌中藥業務總裁兼執行董事朱家榮博士(右)



摘要

- 按收益計,二零一九年為香港第四大經營非處方品牌藥及非處方品牌中藥的品牌營運商

- 作為雅各臣科研製藥有限公司(「雅各臣」;股份代號:2633)的附屬公司,健倍苗苗是擁有藥品專長及獨特領域的公司,薪火相傳將繼續以產品功效及質量為先的企業文化承傳下去

- 不斷增長的著名品牌組合及卓越的品牌管理能力,於二零二零年三月三十一日,集團經營合共20個主要品牌,包括11個第三方品牌及9個自主品牌

- 香港的銷售及分銷網絡廣闊,地理位置覆蓋中國、澳門、台灣以及於東南亞、歐洲、北美及加勒比海群島等地區的選定國家



雅各臣間接持有健倍苗苗股份的85.04%,於建議分拆完成後,雅各臣將持有健倍苗苗不少於50%權益,而健倍苗苗將繼續為雅各臣的附屬公司,其業績將繼續整合在雅各臣的的財務報表中。倘分拆事項得以進行,雅各臣將透過實物分派方式分派股份,每位合資格的雅各臣股東每持有8股雅各臣股份可獲分派一股健倍苗苗股份。



健倍苗苗已獲三名策略性投資者的首次公開發售前投資,包括New Heritage Healthcare Limited──雅各臣於二零一六年全球發售時的基石投資者之一,亦為其現有股東;Gold Century Assets Limited──其全資擁有的附屬公司建豐胃仙-U有限公司為集團的合資夥伴;景柏有限公司──滿貫集團控股有限公司(「滿貫集團」;股份代號:3390),一間在香港聯交所主板上市公司的間接全資附屬公司,滿貫集團為健倍苗苗的香港分銷商,亦為一間共同控制實體的合資夥伴的母公司。首次公開發售前投資發行了合共97,000,000 股股份,佔緊隨首次公開發售前投資完成後的已發行的健倍苗苗股份總數約11.43%,總代價為97.0百萬港元。



發售詳情

集團擬公開發售合共44,686,000 股健倍苗苗股份。在扣除包銷佣金及就公開發售應付的估計開支後,並假設發售價為每股發售股份1.2港元,預計公開發售所得款項淨額約為10.6百萬港元。中國銀河國際證券(香港)有限公司為是次上市的獨家保薦人。



香港公開發售於二零二一年一月二十六日(星期二)上午九時正開始,並將於二零二一年一月二十九日(星期五)中午十二時正結束。分配結果預期將於二零二一年二月四日(星期四)公佈。健倍苗苗股份預計將於二零二一年二月五日(星期五)開始在香港聯交所主板交易,股份代號為2161,每手買賣單位為2,000股。



投資摘要

著名品牌組合不斷增長及品牌管理能力卓越的香港領先品牌營運商

按收益計,集團於二零一九年為香港第四大經營非處方品牌藥及非處方品牌中藥的品牌營運商1。於二零二零年三月三十一日,集團經營合共20個主要品牌,包括11個第三方品牌及9個自主品牌。此外,集團在本地市場引進海外領先品牌醫療保健品方面已建立良好的往績記錄,並會基於不斷變化的人口及消費者行為,重整傳統家用品牌的品牌定位及注入動力。相信其品牌管理能力是集團於品牌醫療保健市場的一大核心競爭優勢。



擁有雅各臣的製藥背景及質量主導文化的獨特領域公司

雅各臣是香港領先的非專利藥龍頭公司1。健倍苗苗作為其附屬公司,擁有藥品專長及獨特領域的公司,薪火相傳將繼續以產品功效及質量為先的企業文化承傳下去。憑藉雅各臣於製藥行業備受尊崇和信賴的聲譽以及崇高市場地位,相信能使第三方品牌擁有人及產品原製造商更傾向選擇與集團合作。另外,集團堅守一間合乎道德標準的醫藥公司沿用的高標準品質控制,因此健倍苗苗仍是香港少數獲GMP認證的品牌中藥製造商之一。憑藉提供可靠優質產品的悠久往績記錄,相信將有利於集團把握任何未來市場機遇。



通過採購及開發領先類別產品以及收購具協同效益的品牌實現雙引擎增長

集團設有一支具備相關地區行業知識的專業產品研發團隊,在其支持下,集團於部署雙引擎支持業務發展方面的往績記錄悠久。集團除了透過深入瞭解及洞悉醫療保健趨勢及市場空間類別外,亦識別具適當吸引力及功效特性的候選產品或發明,以逐步發展其業務。集團也按照增長及業務方向來進行策略收購及投資,實現協同效益的一貫能力。健倍苗苗通過收購及整合具吸引力的品牌醫療保健品,成功擴大自身的品牌組合。



香港銷售及分銷網絡廣闊,覆蓋多個地區

集團已於香港建立廣闊的銷售及分銷網絡,地理位置覆蓋中國、澳門、台灣以及於東南亞、歐洲、北美及加勒比海群島等地區的選定國家。集團與主要零售商及香港分銷商穩定的業務關係,加上交付優質產品的聲譽以及廣闊的分銷網絡,使健倍苗苗的新產品能夠產生有效零售滲透及實現商品化。憑藉專為各類產品及地區市場而設的各種銷售及分銷模式,相信健倍苗苗已具備充分條件發展成為亞洲品牌醫療保健品的可持續地區平台。



資深管理團隊具備深厚行業知識及區域經驗

集團的核心管理團隊由一批技術嫻熟的行業專家組成,彼等具備彪炳的往績記錄及超群的執行能力。絕大多數董事及高級管理團隊平均擁有約25年的相關行業經驗,並具有註冊藥劑師或製藥或醫學學術背景。集團相信,資深高級管理團隊一直並將繼續是其成功部署雙引擎增長的關鍵,讓集團可進一步整合區域資源及抓住新機會。



業務策略

由於中國市場對海外醫療保健品的需求有所增加,加上中國跨境電子商務渠道的結構及形式日漸完善,令中國跨境電子商務市場迅速發展。根據弗若斯特沙利文報告,中國電子商務市場藥劑製品的總商品交易額預測至二零二四年將達到4,522億港元。集團計劃透過跨境電子商務計劃擴大產品供應並加深產品在中國的滲透。為了可於中國所有省、市、縣的終端消費者中擴大產品滲透並縮短產品發佈時間,集團繼續積極部署人力及調配資源以發展跨境電子商務,如透過多個流行平台擴大在跨境電子商務渠道的業務,及採用不同的跨境電子商務模式。此外,集團將透過跨境電子商務渠道提供合資格品牌醫療保健品,並制定綜合品牌策略,提高消費者對集團品牌及自設網店的認識及提升有關形象,以促進產品發佈及提高銷售業績。集團旨在透過多渠道績效營銷計劃,優化線上業務並提高品牌及產品的關注度,從而加深產品在中國市場的滲透率。



集團同時計劃透過內部增長及併購進一步擴張產品組合,以維持競爭地位並確保未來增長及成功。集團就產品組合追求自然增長,也通過建立現有的自主品牌產品及其品牌吸引力來調整產品供應及開發延伸產品線。同時,集團亦計劃尋求適當的機會收購與其增長及業務方向一致且具協同效益的業務,以加強現有產品組合,並在產品及業務的其他主要市場增加本地業務。



利用集團已建立的業務關係及網絡,健倍苗苗計劃透過整合區域資源及業務據點,開發亞洲品牌醫療保健品採購及分銷平台。集團將於大中華及東南亞其他選定國家採購第三方品牌產品及就精選產品取得第三方製造安排。短期內,集團計劃利用已建立的當地業務關係及網絡,通過建立合營企業及擴展現有夥伴關係,以進一步增強產品在當地的根基。其中,健倍苗苗已透過與香港分銷商的一間共同控制實體公司與一間知名中國國有企業集團成立合資公司,來提高產品滲透率及發掘於中國的其他合作機會。同時,集團的長期目標為鞏固在東南亞地區的覆蓋範圍及把握區內對健康保健品不斷增長的需求。集團將利用於該等戰略地點的往績記錄來進一步物色及引入新的第三方品牌產品,務求最終發展成為亞洲可持續品牌醫療保健品採購及分銷平台。



利用集團於香港的網絡廣闊,健倍苗苗計劃釋放其中醫網絡的銷售及分銷潛力。相信集團與香港中醫的直接接觸及頻繁互動使其對彼等的運作、偏好及營商環境取得具體的見解及洞悉。健倍苗苗務求利用此等見解來把握新商機並將該分銷渠道變現。



所得款項用途

假設發售價為每股發售股份1.2港元,所得款項淨額估計約為10.6百萬港元,集團將用作以下用途:



項目 / 百分比

為品牌中藥的組合開發及品牌管理提供資金:47.2%

作為發展第三方品牌產品組合增長策略的一部分,為從第三方品牌擁有人獲得更多分銷權的付款(預付、分期或其他方式)提供資金:43.4%

補充營運資金及用於一般企業用途:9.4%



有關健倍苗苗(保健)有限公司

健倍苗苗是設於香港的品牌醫療保健品推廣及分銷公司,產品據點遍及大中華、東南亞及其他選定國家。集團擁有一系列品牌醫療保健品,包括消費者醫療保健品及品牌中藥。有關集團詳情,請瀏覽: www.jbmhealthcare.com.hk



傳媒查詢:

縱橫財經公關顧問有限公司

李惠兒 電話: (852) 2864 4834 電郵: vicky.lee@sprg.com.hk

劉楨 電話: (852) 2864 4852 電郵: stephanie.liu@sprg.com.hk

劉煒情 電話: (852) 2114 4987 電郵: adrianna.lau@sprg.com.hk

傳真: (852) 2527 1196





話題 Press release summary



部門 金融, 业务, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network