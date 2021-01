愛爾蘭投資移民計劃憑藉提供更大移居彈性，成本可控度高 吸引高淨值專業人士申請

香港, 2021年1月25日 - (亞太商訊) - 愛爾蘭官方數字顯示,在2020年,來自香港的投資移民申請宗數較2019年增加超過300% ,此增幅反映愛爾蘭日漸為香港高資產淨值家庭及專業人士所喜愛,並以此作為移民目的地。愛爾蘭除了為國民提供優良的生活環境外,愛爾蘭移民投資者計劃(簡稱「IIP」)在移居要求方面為申請者提供更大彈性,有助家庭作出更完備的規劃,財務安排有更高確定性。IDLF作為IIP核准的主要投資移民產品之一,2020年來自香港的批核宗數亦增長超過300%。



IIP於2012年設立,旨在讓非歐盟成員國的個人及家庭,透過投資支持愛爾蘭經濟的核准投資產品,換取居留權。合資格申請人必須擁有合法累積最少200萬歐元淨資產,並將其中100萬歐元投資於計劃核准的其中一個產品。該計劃於2020年共收到了來自全球400多宗申請,其中來自香港申請之比率正不斷上升。



此外,聯合國最近發布的《2020年人類發展報告》進一步加深了人們對愛爾蘭作為優質居住地的認可,該報告顯示,在進行年度排名的189個國家之中,愛爾蘭在整體居住水平方面,全球中排名第二,僅次於挪威。



IDLF駐港之亞洲區域經理Kim McNair表示:「愛爾蘭的世界級教育制度對香港家庭特別有吸引力,合資格申請人在獲批核後無需整個家庭馬上移居,讓他們在作出移民此一重要決定時有更大彈性,制定更好的中長線計劃。IDLF的香港申請人多為在金融界、醫學界及法律界工作的專業人士,他們已事業有成,並不急於移居。而在IIP條件下,獲批永居的人士,一年只需居住愛爾蘭一天,無移民監的彈性安排,讓申請人可以安心留港,不會打亂其事業。」



Kim McNair又指出:「愛爾蘭是歐盟中唯一的英語國家,孩子在愛爾蘭求學,一方面可以接受優質的英語教育,而在升學過程中,更能與英國及其他英語國家的高等學府無縫銜接。這意味著,學生除了可以選擇愛爾蘭眾多世界領先的高等學府進修之外,與英國、美國、歐洲及其他英語國家的學校和大學也具有高度的兼容性。」

對於已獲批准的申請者來說,普遍的選擇是,主要申請者留於其原居地繼續事業和生意,同時將子女送到愛爾蘭接受優質英語教育,讓孩子將來更易在國際環境開展事業。這樣的安排使家庭具有更大的靈活性,一方面可以盡早為孩子作出教育安排,但亦有足夠時間物色居所,並慢慢探索移居後職業或生意發展機會。充分長遠準備有助家庭無憂靈活地過渡到一個新家園。



愛爾蘭無疑是世上發展最成熟及宜居的國家之一。聯合國2020年人類發展指數,在計入經濟及健康等因素,愛爾蘭在全球中排名第二,僅次於挪威。



這項評分反映愛爾蘭領先於包括德國(6),瑞典(7),澳洲(8)和英國(13)在內的國家,這項措施顯示,自1990年首次接受評核以來,愛爾蘭的人類發展總體得分顯著提升23.5%,比同類國家的增長速度快得多。



作為一隻IIP核准的投資移民產品,IDLF在2020年成功處理數十個申請,申請人獲愛爾蘭移民暨歸化署簽發Stamp 4的永居資格。儘管英國接受持有英國國民(海外)護照(「BNO」)的香港人的移居申請,但愛爾蘭的移民申請於2020年整年仍不斷湧入,此乃歸因於愛爾蘭為投資移民人士提供的獨特優點及IDLF為客戶提供的信譽及支援。IDLF的客戶理解到以IIP路徑取得愛爾蘭公民資格吸引之處,在於愛爾蘭護照持有人可於所有歐盟成員國及英國工作和居住,具有獨特優勢。



除了投資IDLF參與IIP所得到的規劃靈活性和投資安全性外,愛爾蘭具活力的經濟,營造了一個歡迎金融、醫療和技術專業人士加盟的環境,對有志在移居後繼續其成功事業的專業人士來說,是一項強心針。



IDLF為愛爾蘭中央銀行監管之IIP核准產品,在透明度、安全性和安心取回投資本金各方面,能為投資者提供了無與倫比的信心。IDLF對基金投資活動採取低風險取態,在協助投資者取得永久居留權的前題下,他們可放心辛勞累積的資金將得到充分保障。



投資者認為IDLF是市場上最安全的選項,其先批核, 後投資的安排, 等如百分百的成功批核率。IDLF是眾多IIP核准產品中,唯一取得愛爾蘭中央銀行授權和監管,基金之貸款資產為一按,享有最優先的法定還款資格,安全性遠高於其他以發展項目股本投資為主體的產品,是低風險、高透明度的選擇。



IDLF第一支子基金將於2021年6月完成募集,屆時其規模將達7,000萬歐元。該基金目前正在與包括酒店和療養院的投資組合合作,及會在未來幾個月內增加向一系列社會住房項目作出貸款。這些行業由於符合政府政策和區域經濟發展的潛力,得到愛爾蘭司法部批准用成為IIP項目。



IDLF最近在香港設立了辦事處,亞洲區域經理McNair駐港領導,提升對有意的申請人及申請中的個案提供更貼心的服務,及對已投資IDLF,需要指引適應愛爾蘭生活的客戶提供支援。



關於IDLF



IDLF是由愛爾蘭中央銀行授權和監管的最安全基金投資選項,為外國投資者提供了在愛爾蘭投資以換取長期居留身份的機會。



IDLF以互惠基金形式建立,具資產抵押,為參與愛爾蘭移民投資者簽證計劃的投資者提供了非常安全的選擇。該基金遵循保守的低風險貸款投資政策,確保給與投資者資金最強保護。該基金向愛爾蘭企業組合提供具創意的融資,在投資期內創造更多就業及發展。



該基金董事會由經驗豐富人士組成,包括商界及金融界翹楚,以及愛爾蘭前首相。更多詳請可參閱網站: www.idlf.ie







