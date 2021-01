Monday, 25 January 2021, 08:51 HKT/SGT Share: 偉能集團發盈喜 預純利大增逾70%

香港, 2021年1月25日 - (亞太商訊) - 偉能集團國際控股有限公司(「偉能集團」; 股份代號︰1608.HK)發佈正面盈利預告,預期截至2020年12月31日止年度偉能集團純利將較去年同期283.6百萬港元增加超過70%,主要受惠於電力系統集成(SI)業務以及投資、建設及營運(IBO)業務板塊均錄得增長,加上偉能集團的合資公司中技偉能集團控股有限公司(「中技偉能」)帶來的重大貢獻;偉能集團的潛力值得留意。



中技偉能為偉能集團去年夥拍中國技術進出口集團有限公司(「中技公司」)成立的合資公司,雙方各持股50%,共同發展緬甸首批液化天然氣發電項目,並提供液化天然氣進口、運輸、接收、儲存以及再氣化一站式方案。該批項目的總裝機容量為1,059.5兆瓦,高於偉能集團過去數年投資的項目總規模,而各項目的購電協議已於去年6月簽訂,隨即開始分批投入營運,並為偉能集團帶來可觀利潤,擁有具大增長潛力。



偉能集團作為緬甸當地最大的獨立發電商,市場份額接近25%。由於緬甸的電氣化率只有五成,偉能集團引入液化天然氣可擴大緬甸的能源組合,提供一個環保、可持續的電力來源,並滿足當地持續增長的電力需求,因此預期緬甸的液化天然氣發電項目將為偉能集團帶來持續增長。



偉能集團是一家一體化分佈式發電專家,主要從事SI業務,即燃氣及燃油發動機式發電機組與發電系統的設計、集成及銷售,以及IBO業務,即投資、建設及營運分佈式發電站,並為客戶供應可靠電力。偉能集團多年來建立了跨國業務版圖,先後在緬甸、印尼、斯里蘭卡等東南亞缺電國家開始投資及營運分佈式發電站,現時已成為亞洲領先的分佈式發電站擁有人及營運商。







