Friday, 22 January 2021, 16:00 HKT/SGT Share: 國美零售集團新戰略「真快樂」APP搶先版正式運營

香港, 2021年1月22日 - (亞太商訊) - 國美零售控股有限公司(493.HK)昨日「解讀新國美．解碼真快樂——『真快樂』APP搶先版正式運營暨國美零售戰略發佈會」在國美鵬潤大廈舉行，並進行了實時線上直播。國美零售CFO方巍、著名財經評論員葉檀、國美零售執行副總裁向海龍、國美零售副總裁王巍、廠商代表等參加發佈會並進行了「真快樂」APP搶先版正式運營啟動儀式。會上，新國美有了嶄新的解讀、明確的定位、及清晰的發展前景。



國美零售「真快樂」APP搶先版正式運營暨國美零售戰略發佈會



「真快樂」開啟娛樂化戰略 重新定義零售新賽道



2021年，國美零售接力2020年的「家．生活」戰略首階段的基礎建設期成功實現並取得滿意成果，進入了第二階段的業務深化轉型階段。經過去年疫情挑戰，以及第二季度以來的業務持續革新、數字化城市家居生活消費及零售模式的探索創變，國美零售不僅已進一步穩健轉型成為「家．生活」整體方案提供商、服務解決商及供應鏈輸出商，更實現了線上線下互爲融合和門店網格佈局優化，「到店」、「到家」、「到網」等業務模式的運營也日臻成熟。憑藉沉澱34年的深厚家電行業專業化、廣泛線下門店列陣及巨大的供應鏈資源，國美零售已開展了破圈佈局，以開放、分享、共贏的理念，聯手拼多多、京東、央視等不同的新舊經濟平台，實現了引流變現的雙輪驅動模式。



現在，伴隨著「真快樂」APP搶先版的正式運營，國美零售將實現經營要素化，持續提高經營效率，提升盈利能力。通過用戶思維、平台思維及科技思維解決行業痛點，全力佈局新發展格局。其中，經營重點包括深入推進平台化，對「真快樂」商品進行擴容，在價格及用戶體驗等方面持續升級。結合線上線下雙平台及全場景優勢，加強娛樂化優勢，升級特色功能。同時，國美零售將優化線下佈局，加強配置及升級業態，在全國各地的各級門店，打造精品旗艦店，加大供應鏈開放賦能，與更多流量場景合作，進行輸出開放。除此之外，公司也將全面啟動娛樂化渠道，通過「搶-拼-ZAO」組合，挖掘線下平台娛樂化潛力，提升線下展廳體驗感，讓商家娛樂賣，用戶娛樂買。



雙平台精准赋能 造福消費者 流量擴充 價值釋放

國美零售2021有兩大指標，其一為提高效率，降低成本。依託雙平台供應鏈及線上線下上平台一體化投入，精準賦能，讓廠商整體渠道成本下降，同時自身運營成本也降低，且將之綜合利益轉到消費端，讓終端客戶享受商品價格優勢帶來的真快樂消費。



指標之二為拓規模，增盈利。國美預計2021商品SKU數量將快速擴充。其機制、流量、指標規模上升，綜合盈利能力全面改善，價值全力釋放。



國美零售CFO方巍表示：「國美始終站在用戶（消費者、商家、流量聯盟）的角度思考問題，以使用者為導向，尊重使用者利益，為用戶創造價值；宣導開放、共用、共建、共贏的網狀平台思維；借助科技產品、運用科技手段推動經營模式變革、運營模式變革以及組織變革，提高經營效率的科技思維。」



著名財經評論員葉檀表示：「國美深切洞察到了時代發展趨勢、市場機遇，以自身的深厚積累和敏捷的突破性創新，發揮優勢、乘勢而上。其以創造價值為目標，具有突破性、顛覆性，這體現了國美勇於突破、善於創新的基因正在啟動，可能成為引領全行業新一輪深刻變革的力量。」



國美零售執行副總裁向海龍表示：「2021年國美零售將繼續加速發展，全面提升效益。未來一年，國美將聚焦平台化、供應鏈服務鏈、娛樂化三方面，開放共創，實現價值共贏。此次『真快樂』APP正式上線和全新的國美零售的戰略發佈，標誌著國美平台生態圈正式發力娛樂化零售，擁抱數字科技，以全新的品牌形象連接廠商和用戶，引領零售業步入娛樂化零售新時代。」



國美零售副總裁王巍表示：「『真快樂』APP致力讓用戶享受超多有趣、實惠的互動玩法，和全品類超低價真選好物，充分體驗充滿美好快樂的購物過程。我們開創了年輕消費群體喜愛的『搶-拼-ZAO』娛樂玩法組合，於行業率先開創了全程真人視頻導購服務先河，使使用者玩得開心，買得暢快，體驗一站式暖心服務，真正實現樂享購物。」



國美「家．生活」戰略正在也會繼續升級，現已形成以線上平台為主，線上及線下雙平台+自營/第三方外部供應鏈的「社交+商務+分享」的國美生態圈。全新創變的國美零售不再是電器連鎖的單一賽道，也不再是傳統門店的老渠道。新國美擁有數字化、平台化、娛樂化、生態化的進程的全面升級，並具備了進擊並引領數字化、本地化、娛樂化、社交化零售新賽道、價值厚空間的稀缺能力和巨大潛力。2021會是國美零售全力發力的一年，讓新國美澎湃勢能全面展現。







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