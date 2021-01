Thursday, 21 January 2021, 18:21 HKT/SGT Share: 再迎重大利好,中廣核礦業(1164.HK) 納入全球所有鈾礦ETF憑實力出圈 納入全球所有鈾礦ETF,認受性不斷加強

香港, 2021年1月21日 - (亞太商訊) - 1月20日,德國金融指數提供商Solactive發佈指數最新調整公告,宣佈將中廣核礦業 (1164.HK) 同時納入兩個鈾礦指數「Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index」及「Global Uranium Pure-Play Index」,這兩支組合分別對應兩支ETF:「Global X Uranium ETF(URA) 」和「Horizons Global Uranium Index ETF(HURA) 」,這次指數調整將在今年2月1日起正式生效。據瞭解,加上早前被納入的「North Shore Global Uranium Mining ETF(URNM)」,中廣核礦業已經成功被全球所有鈾礦ETF納入指數,這也標誌著中廣核礦業在全球資本市場獲得高度認可。



成功被納入全球所有的鈾礦指數,不僅代表中廣核礦業用自身硬實力完美通過了鈾礦行業指數嚴格的資料評估,更意味著中廣核礦業將進一步登上國際資本市場舞臺,獲得更多的關注度、更好的流動性以及更穩定的資本支持。



專案收穫重大進展,股價突破所有均線



2021新年以來,短短十幾天的交易日,中廣核礦業股價節節飆升,盤中漲幅一度接近30%,成交量放大至1038萬股,股價衝破所有均線。事實上,從2020年年底開始中廣核礦業便一路上漲,獲得大量投資者看好。



公司在去年年底發佈了項目重大進展的公告,公告顯示,公司就收購礦業合夥企業(奧公司)不超過49%權益的項目獲得進展,公司與Kazatomprom就2021年6月30日前完成項目交割達成原則性意向。該項目最早可追溯到2014年,中廣核與Kazatomprom訂立《擴大及深化核能領域互利互惠合作協定》,開啟了合作之路,根據協定雙方同意合作承辦燃料專案和採礦專案。其中,就採礦專案而言,雙方將通過成立合營實體或者Kazatomprom全資擁有的實體成立採礦合夥企業,用以開發礦床。



之後雙方不斷豐富合作協定,並於2016年訂立關於確定就中門庫杜克和紮爾巴克礦床進行合作的礦業原則協定及補充協定。據瞭解,奧公司100%擁有中門庫杜克和紮爾巴克兩座鈾礦的權益,中門庫杜克設計產能為2000噸鈾/年,並已達到設計產能。紮爾巴克鈾礦設計產能750噸鈾/年,且已處於試生產階段。



收購完成後,中廣核將按股比包銷奧公司的礦山產品,按此測算中廣核礦業的年度包銷量將從588噸鈾最多提升至1935噸鈾,是當前的三倍之多。這也就意味著未來中廣核礦業的業績將迎來質的變化,股價的大幅飆升也不足為奇。



能源發展規劃下,絕無僅有的投資標的



中廣核礦業是中國廣核集團海外鈾資源開發、投融資的唯一平臺。主營業務為天然鈾資源開發和貿易,是中國唯一一家純鈾業上市公司,也是全球唯一一家背靠核電集團的純鈾業上市公司,在產品貿易投資領域具有先天優勢,同時在產和待產項目中具有極大的成本競爭力。



在經營模式方面,背靠中廣核集團對天然鈾的巨量需求。借助國際銷售公司的成熟貿易體系和現成資源,公司的銷售模式從專注向中廣核集團供應天然鈾的內銷模式,轉型為面向全球核電業主和貿易商的國際化銷售模式,公司的產品來源從依靠僅有兩個在產礦山獲得天然鈾的自產模式,成功建立佈局各發展階段礦山,利用國際天然鈾交易市場進行調劑的綜合性天然鈾供應體系。



在礦產資源方面,擁有全球最低成本的優質礦山資源。優質的礦山資產是礦業公司的價值所在,據瞭解,中廣核礦業擁有的在產鈾礦專案和待開發鈾礦專案的成本均在全球所有專案排名的前 1/3 和 1/4,成本競爭力明顯。優質的資產也是中廣核礦業在長期低迷的天然鈾市場中持續保持可觀盈利和大比例分紅的基礎。



在定價體系方面,不同於大多數鈾礦公司採用“現貨價+期貨價”的混合價格體系,背靠全球第三大核電集團,中廣核礦業不僅無需擔心產品銷售,在銷售定價方面也全部採取長貿合約價,而在成本端又佔據低價礦資源,這也是中廣核礦業高利潤水準的秘密所在。



在國家核電發展戰略規劃背景下,若考慮到新增產能、天然鈾的巨大需求缺口、鈾價反彈以及納入全球所有鈾礦ETF後源源不斷的資金支援等因素,公司業績將有望持續穩定上行,實際回報率也可能會有更大的突破空間。中廣核礦業同時擁有利好的行業環境、不斷壯大的經濟體量、背靠穩定的大型市場、量價齊增的資本趨勢這五位一體的強大驅動力,可謂是占盡了天時地利人和,讓公司的未來充滿了更大的想像空間。





