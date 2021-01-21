中滙集團（0382. HK）公佈2021財年首三個月業務進展



香港, 2021年1月20日 - (亞太商訊) - 粵港澳大灣區（「大灣區」）最大的民辦商科高等教育集團中滙集團控股有限公司（「中滙集團」或「本集團」，股票編號：0382.HK）欣然公佈截至2020年11月30日止三個月（「回顧期」）之未經審核財務以及業務進展的最新資料。



圖一：廣州增城校區



圖二：肇慶四會新校區



圖三：（廣州，左起）首席運營官劉文琦女士、執行董事兼首席執行官廖伊曼女士



圖四：（香港，左起）首席財務官兼公司秘書黃成滿先生、投融資與投資者關係部總監印國庭先生



業務進展亮點（截至2020年11月30日止三個月未經審計之相關數據）

- 收入同比增長15.6%至約243.6百萬元（人民幣，下同）；

- 毛利同比增長16.6%至約121.5百萬元，毛利率同比提升0.4個百分點至49.9%；

- 在校學生人數（1）同比增加10.1%至38,784人；

- 華商學院平均學費同比提升7.8%至26,603元，華商職業學院平均學費同比提升4.7%至16,355元；

- 已獲納入MSCI中國全股票小型股指數成分股，於2020年11月30日收市起生效。

註：（1）為華商學院、華商職業學院、澳洲國際商學院及新加坡中滙學院之截至2020年11月30日止三個月的在校學生人數總和



於回顧期內，中滙集團收入約243.6百萬元，同比增長15.6%；毛利約121.5百萬元，同比增長16.6%，毛利率49.9%，同比提升0.4個百分點。在校學生人數達38,784人，同比增長10.1%；平均學費方面，廣東財經大學華商學院（「華商學院」）為26,603元，同比增長7.8%；廣州華商職業學院（「華商職業學院」）為16,355元，同比增長4.7%。同時，集團已獲納入MSCI中國全股票小型股指數成分股，於2020年11月30日收市起生效，實現本集團的投資價值及提高在資本市場知名度。



運營回顧

回顧期內，中滙集團在國內外合共運營5所學校，於中國運營本科學校華商學院及專科學校華商職業學院；於海外運營兩家職業教育機構，分別是經澳洲技能品質署（ASQA）許可的澳洲國際商學院（「GBCA」）及經新加坡教育部EduTrust權威認證的新加坡中滙學院（「EIS」），以及運營已於澳洲高等教育品質與標準署（TEQSA）註冊的高等教育機構澳大利亞中滙學院（「EIA」）。



在校學生人數、報到率、分數線及在校學生平均學費均創下歷史新高

中國學校華商學院和華商職業學院於2020/2021學年的在校學生人數、報到率、分數線及平均學費均創下歷史新高。



- 華商學院：截至2020年11月30日止的在校學生人數為24,988人，同比增加872人； 報到率為95.68%，同比提升3.86%；2020/2021學年錄取分數線文科超出廣東省控線約34分，理科超出廣東省控線約33分； 在校學生平均學費為26,603元，同比增長7.8%；



- 華商職業學院：截至2020年11月30日止的在校學生人數為13,336人，同比增加2,675人； 報到率為85.58%，同比提升2.44%；在校學生平均學費為16,355元，同比增長4.7%。



財務管理專業成為廣東省一流專業建設點：華商學院的學科建設於報告期內再次取得突破，會計學院財務管理專業於2020年11月成為廣東省一流專業建設點。此前，華商學院的會計學及新聞傳播學已分別被列為廣東省重點特色學科和重點培育學科。



海外學校GBCA和EIS均處於線上上課狀態，授課進程順利。另一海外學校EIA已於2020年9月成功註冊招收留學生資質並於2020年11月底開授本科課程。



業務進展

內生增長 - 新校區拓展

本集團業務主要分為內生增長和外延併購。回顧期內及截至目前，本集團全日制學歷教育業務的內生增長及外延併購均有所進展，主要體現在：



江門新會新校區將於2021年9月份投入使用，大力發展職業教育：本集團位於廣東省江門市新會區的在建校區將用作華商職業學院新校區。江門新會新校區規劃佔地面積約2,000畝，預計可容納學生約3萬名。第一期將於2021年9月投入使用，學校佔地面積約683畝，預計可容納學生約12,000名。在第一期投入使用後，餘下工期將於未來幾年內進行。



肇慶四會新校區已投入使用：本集團位於廣東省肇慶市四會市的華商學院新校區，即本科的新校區，總規劃面積約800畝，預計可容納學生約16,000名。第一期已於2020年9月投入使用，佔地面積約248畝，可容納學生約6,000名；此外，本集團已於2020年11月獲得面積約234畝的地塊，作為第二期工程的一部分。



隨著四會與新會新校區相繼落成，加上已有的增城校區約3.8萬的學生容量，本集團未來於大灣區核心區域合共3個校區將帶來逾8萬的學生容量。



外延併購

本集團一直積極於對高等教育資源有強勁需求的泛珠三角區域尋求併購標的，首選本科學院，優質的專科學院亦會考慮。自於2019年7月16日在香港交易所成功上市後，本集團已完成首個國內高校併購項目。未來如有新項目，本集團會適時作出相應的披露。



未來發展藍圖

展望未來，中滙集團將把握國家支持民辦高等教育發展的機遇，以及集團自身的優勢和往績，繼續致力通過內生外延、輕重並行及線下線上結合的策略，推動學歷教育及職業教育兩大業務穩步發展。本集團「立足大灣區、面向全國、走向世界」，創辦更多國際學校，培養更多具有國際視野和創新能力的應用型人才，目標成為全中國乃至國際知名的教育品牌，從而為股東持續創造價值。



關於中滙集團控股有限公司

中滙集團控股有限公司（「中滙集團」或「本集團」，股票編號：0382.HK）為粵港澳大灣區最大的民辦商科高等教育集團，及教育行業中拓展國際市場的早期先行者。截至2020年11月30日止三個月，本集團的在校學生人數為38,784名，旗下擁有5間國內外學校。



於中國，本集團目前於廣東省運營兩家中國民辦高等教育機構，即本科院校廣東財經大學華商學院及大專院校廣州華商職業學院，以大商科、大健康及IT為主要課程設置戰略重點；於海外，本集團於澳大利亞運營一家經澳大利亞技能品質署ASQA許可的民辦職業教育機構，即澳洲國際商學院（Global Business College of Australia或GBCA），提供職業教育課程和其他非學歷短期課程，澳洲國際商學院是經澳大利亞政府批准的首所中國國際教育機構。本集團亦於2019年12月收購了一間經新加坡教育部EduTrust權威認證的民辦職業教育機構，即新加坡中滙學院（Edvantage Institute (Singapore)或EIS）（前稱NYU Language School），提供長短期語言培訓課程及各類文憑及高級文憑課程。此外，2020年上半年，本集團旗下澳大利亞中滙學院（Edvantage Institute Australia或EIA）獲得澳大利亞高等教育品質與標準署TEQSA認證和許可，是本集團第一間同時提供及頒發本科和碩士學位的高等教育機構。





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