SaTT代幣在Binance DEX上市，這是Uniswap以來第二個去中心化交易所

新加坡, 2021年1月19日 - (亞太商訊) - 在Uniswap上市之後,智慧廣告代幣SaTT很高興宣佈其在第二家去中心化交易所(DEX)上市,這次是在Binance DEX上。







在以太坊和其他山寨幣也遭受了比特幣牛市的衝擊下,加密貨幣行業的總市值最近突破了1萬億美元大關。 這是前所未有的水準,2017年高峰期市場總資本也才只有約為7600億美元。 同時,DEX在2020年實現了驚人的增長,並且隨著最近對集中交易所(CEX)的監管合規性加速,似乎有望繼續蓬勃發展。



未來就是DEX



幣安首席執行官CZ在評論為何中心化交易所的日子屈指可數時說是:“該行業的未來在於去中心化,並且隨著流動性的增強,是時候全力以赴了。”



SaTT首席執行官Gauthier Bros完全同意這一觀點,DEX無疑是前進的方向。



Bros說:“ DeFi獲得了廣泛的關注,我們很高興繼續在Binance DEX上推出第二個DEX產品。事實上,在我們自己的去中心化交易所3Xchange上,目前正在開發Uniswap型流動資金池系統。 繼續為我們的SaTT持有者提供更多機會。”



BSATT:特殊格式的BEP8代幣,用於在Binance DEX上交易



Binance DEX是建立在Binance Chain上的安全本地市場,可以交換在平臺上發行和上市的數位資產。 Binance Chain和Binance Smart Chain融合了雙鏈架構,使去中心化應用程式和數位資產可以構建在一個區塊鏈上,同時在Binance DEX上提供快速交易性能。



雖然BEP2代幣是幣安鏈上發行的技術標準,但其成本高達1,500 BNB。 BEP8權杖的最新升級發佈,也稱為“迷你權杖”,可容納微型專案,智慧財產權和其他權杖經濟體,從而為權杖交易建立更全面的場所。它的發行費僅為3 BNB。



與Uniswap上的WSATT一樣,SaTT團隊也致力於創建BSATT,這是為Binance Chain優化的BEP8權杖。它可以直接針對BNB和/或BUSD列出,而無需經過驗證者的投票過程。此外,當BSATT BEP8權杖獲得足夠的流動性和成熟度時,它也可以提升為BEP2權杖。



上線詳情

交易日期:2021年1月8日



關於SaTT

SaTT代表智慧廣告交易權杖,是一種實用程式權杖,使廣告客戶可以在基於乙太坊的dApp上購買智慧廣告服務。 廣告客戶與影響者/發佈者之間的所有交易均由SaTT智慧合約管理,該合約可確保速度,透明度和安全性,並且具有成本效益。



SaTT dApp通過使用區塊鏈Oracle從社交媒體平臺(如Youtube,Facebook,Twitter,Instagram等)的協力廠商API檢索資料來説明量化投資回報。然後可以執行諸如LIKES,SHARES,VIEWS,TWEETS等動作。 評估並成功滿足所有條件後,付款將從廣告商的預載入預算自動觸發到影響者/發佈者的錢包。 SaTT智慧廣告系統快速,防篡改,安全且具有成本效益,是乙太坊智慧合約的完美用例。



