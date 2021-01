Tuesday, 19 January 2021, 15:02 HKT/SGT Share: 河南省十三屆人大四次會議開幕 省“十四五規劃”利好天倫燃氣

鄭州, 2021年1月19日 - (亞太商訊) - 河南省十三屆人大四次會議和河南省政協十二屆四次會議(以下簡稱河南兩會)分別於2021年1月18日和1月17日在鄭州開幕。會上提出了“十四五”規劃和2035年遠景目標,其中實施鄉村建設行動被擺在重要位置。政府工作報告提到將在2021年加快農村基礎設施提檔升級,加快實施“氣化鄉村”工程,新增農村天然氣用戶200萬戶等。而作為河南省氣化鄉村的先行者和重要參與方,中國天倫燃氣控股有限公司(1600.HK,以下簡稱“天倫燃氣”或“公司”)將受益于此項政策。



根據河南大河財立方報導,在河南,天倫燃氣是鄉村燃氣建設的先行者和領軍者。2018年7月,豫資控股與天倫燃氣共同出資設立了河南豫天新能源有限公司(以下簡稱豫天新能源),並聯合設立了總規模500億元的河南豫資天倫新能源投資基金,用於投資河南省氣化鄉村工程及天然氣上下游產業鏈。截至2020年末,天倫集團聯合豫資控股切入氣化鄉村領域已達三年,鋪設天然氣管網2萬公里,為120萬戶河南鄉鎮居民提供表前免費安裝和燃氣全方位服務。



目前,天倫燃氣在氣化鄉村的上、下游產業同時發力,計畫通過延伸產業鏈提供多層次的產品,主動融入國內大循環。作為天倫集團董事,省政協委員張道遠表示,應該在全省總體規劃、明確主管部門、健全組織機構和實施制度、強化資金與氣源、創新燃氣特許經營權五個層次推動全省氣化鄉村建設。



此次河南兩會上提出了《河南省國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標綱要(草案)》,草案預計十四五期間,河南省主要經濟指標年均增速高於全國平均水準,生產總值再邁上兩個新的大臺階、年均增長6%左右,常住人口城鎮化率突破60%。而今年經濟社會發展主要預期目標是:生產總值增長7%以上,規模以上工業增加值增長7%左右,固定資產投資增長6%。常住人口城鎮化率提高1.3個百分點左右,萬元生產總值能耗降低3%左右。(來源:《河南省國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標綱要(草案)》)



除了經濟目標外,草案也著重強調了生態建設及鄉村建設相關工作。草案提出貫徹綠色發展理念,持續改善環境品質,強化大氣污染精准防治,重污染天氣基本消除,積極踐行綠色發展方式,深入調整優化產業結構、能源結構、運輸結構、用地結構和農業投入結構,持續降低碳排放強度,煤炭占能源消費總量比重降低5個百分點左右。在今年重點做好的8項工作中,特別提及了全面推進鄉村振興,加快農業農村現代化。加快實施“氣化鄉村”工程,新增農村天然氣用戶200萬戶,優化提升農村水、電、路、通信、廣播電視、物流等基礎設施,提升農村公共服務水準。2020年河南全面改善農村人居環境,管道天然氣進村超過120萬戶同時大力推進節能降碳。推動重點行業清潔生產和綠色化改造,推廣使用環保節能裝備和產品,實施鐵路專用線進企入園工程,開展多領域低碳試點創建,提升綠色發展水準。(來源:《河南省國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標綱要(草案)》)



而在2035年遠景目標中,強調了在生態強省建設上,實現生態環境根本好轉,在黃河流域率先實現生態系統健康穩定,綠色生產生活方式廣泛形成,碳排放達峰後穩中有降,基本實現人與自然和諧共生的現代化。(來源:《河南省國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標綱要(草案)》)







