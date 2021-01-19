Monday, 18 January 2021, 15:17 HKT/SGT Share: 又一家新能源電池龍頭來了！天能股份今日科創板掛牌

香港, 2021年1月18日 - (亞太商訊) - 今日，天能電池集團股份有限公司（簡稱天能股份）在上交所科創板正式掛牌。



招股書顯示，公司是一家以電動輕型車綠色動力電池業務為主，集電動特種車綠色動力電池、新能源汽車動力電池、汽車起動啟停電池、儲能電池、3C 電池、備用電池等多品類電池的研發、生產、銷售為一體的國內綠色電池行業領先企業之一。



根據中國電池工業協會資料，2016年至2018年公司市場佔有率逐年提升，在國際鉛蓄電池行業市場佔有率排名前三，在國內鉛蓄電池行業排名第一，2018 年公司在國內電動輕型車鉛蓄動力電池的市場佔有率已超過40%，是當之無愧的國內電動輕型車動力電池龍頭企業。



本次發行，每股A股發售價為41.79元人民幣，按發售1.166億股A股計，募集資金額約48.7億元。募集資金將投入綠色智慧製造技改專案、高能動力鋰電池電芯及 PACK 專案、大容量高可靠性起動啟停電池建設專案、國家級技術中心創新能力提升專案等。



“鉛蓄+鋰電”雙驅動，助力綠色出行



招股書顯示，天能股份堅持科技創新驅動綠色發展理念，形成了“鉛蓄電池+鋰電池”為主的綠色電池產品體系。



在鉛蓄電池方面，依託產品與工藝創新，公司成功將密封型免維護鉛蓄電池大規模應用于電動輕型車動力領域，在為人民群眾提供綠色低碳、低成本、可迴圈出行方式的同時，也較大拓展了鉛蓄電池產業的發展空間，對於推行“以電代油”綠色能源結構具有重要意義。



近年來，天能股份堅持“新材料、新結構、新工藝、新領域”的研發戰略，在提升鉛蓄電池能量、提高鉛蓄電池迴圈使用壽命、提升鉛蓄電池在低溫等惡劣環境中的性能、提高生產效率等方面形成了完整自主的核心技術體系，並成功實現產業化。



在鋰電池方面，公司積極投入鋰電池技術研發及產業化項目，採用了圓柱、方形鋁殼以及軟包電池多輪驅動的技術路徑，並已掌握多種高性能正極材料以及高安全隔膜的應用技術，通過較為全面的技術體系有效提升了鋰電池產品的比能量、倍率和迴圈等性能。



2019年11月，在中法兩國元首的見證下，公司與世界500 強企業法國道達爾集團旗下帥福得（SAFT）簽訂合作協定，雙方將整合各自在技術、生產、市場等領域的優勢，聚焦于電動輕型車、電動汽車和儲能解決方案領域，為中國和全球市場開發、製造和銷售先進的綠色鋰電產品。



專注研發，擁有2000余項專利



天能股份高度重視技術創新工作，積極參加行業科研項目，在技術標準建立、核心技術研發、研發體系建設等方面取得了較多的成果。



天能股份招股說明書顯示，公司共獲得省級科學技術進步獎 4 項，省級科學技術獎 3 項、省級技術發明獎 1項，其中二等獎 3 項、三等獎 5 項；中國輕工業聯合會等協會科技類獎項 9 項，其中一等獎 1 項、二等獎 2 項；公司參與了輕型車用鉛蓄動力電池首個國家標準的制訂，並在近 5 年內先後參與了鉛蓄電池、鋰電池行業共 15 項國家標準、5項行業標準以及 23 項團體標準的制訂，並正在參與國際標準“輕型車輛用閥控式密封鉛酸蓄電池”的制訂，引領並促進了行業標準化建設工作；



截至2020年 6 月 30 日，公司及子公司共擁有 2,029 項專利，其中，發明專利 372 項，共計有7 項專利榮獲國家級、省級專利獎項，其中 4 項發明專利榮獲中國專利優秀獎；公司先後獨立或牽頭承擔了 15 項國家火炬計畫項目、2 項國家星火專案、1 項國家科技支撐計畫專案、1項國家電子資訊發展基金專案及多項省級重點研發項目，共計 200 余項產品及專案已完成科學技術鑒定。



天能股份非常注重研發投入。2017年至2020年6月，研發投入分別為8.95億元、11.17 億元、11.41 億元及5.16 億元，呈現逐年遞增的趨勢。



市場前景廣闊，規模化生產優勢明顯



目前，鉛蓄電池產業已是我國國民經濟的重要組成部分，與工業、交通、通信、金融、國防軍工、航海航太、新能源儲能和人民日常生活等方面的發展與利益密切相關，在經濟和國防建設事業中發揮了不可或缺的重要作用。基於此，我國鉛蓄動力電池市場規模持續穩定增長，已成為世界最大的鉛蓄電池生產國、出口國和消費國。



根據前瞻產業研究院資料統計，2018年我國鉛蓄電池產量為23,598萬kVAh，國內鉛蓄電池需求量為22,015萬kVAh。在我國“十三五”發展規劃期間，鉛蓄電池產量複合增長率將達到10.76%，預計到2022年國內鉛蓄電池產量將達27,359 萬 kVAh，國內鉛蓄電池需求量將達25,879萬 kVAh。



在鋰電池方面，根據中國電子資訊產業發展研究院編寫的《鋰離子電池產業發展白皮書（2019 年）》，截至2018年，全球鋰電池市場規模達到412億美元，2015 年至2018年每年均保持著15%以上的增速。



依託科技創新與近 20年製造積累的工藝體系，並借助互聯網、大資料實施精益化流程管理，天能股份打造了綠色生產和智慧製造並舉的製造體系，為產品一致性、產品性能、生產效率提供了製造保障。公司不斷推進綠色、智慧製造體系建設：天能帥福得的“新能源汽車動力電池生產智慧化工廠”入選 2016 年工信部智慧製造綜合標準化和新模式應用專案，先後有 6 家主體被工信部評為綠色工廠，3 家主體被評為綠色供應鏈管理示範企業，1 家主體被評為工業產品綠色設計示範企業，16 項產品被評為綠色設計產品；另有 2家主體被評為浙江省綠色企業，1 家主體被評為河南省綠色工廠，有力推動了綠色經濟發展，取得了良好的社會與生態效益。



目前，天能股份在全國五個省份共擁有10大電池生產基地，覆蓋多品類的鉛蓄電池及鋰離子電池的生產製造，鉛蓄動力電池生產能力全國領先。2019年11月，公司被國家工業和資訊化部、中國工業經濟聯合會聯合認定為鉛蓄電池製造業單項冠軍示範企業，列入國家全球單項冠軍培育名單。





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