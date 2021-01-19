Monday, 18 January 2021, 12:22 HKT/SGT Share: 農銀給予弘陽地產「買入」評級， 目標價3.8港元 銷售強勁及租金收入穩定

香港, 2021年1月18日 - (亞太商訊) - 中國領先的綜合性房地產開發商弘陽地產集團有限公司（「弘陽地產」或「集團」；股份代號：1996）在強勁的銷售和穩定的租金收入支撐下獲農銀給予「買入」評級， 目標價3.8港元。



受惠於長三角區有利的地域性驅動下，弘陽地產的合同銷售額從2017年的人民幣257億元增加至2020年的人民幣865億元，複合年增長率為50％。2020上半年，長三角地區佔合同銷售總額的77％。截至2020年6月，弘陽地產的土地儲備建築面積為1,837萬平方米，其中55％，18％和27％的土地儲備分別位於江蘇省、除江蘇省外的長三角區（主要是浙江和安徽）、以及其他中國主要城市。



農銀認為弘陽地產“住宅+商業”的模式大大提升其以低成本獲得土地的機會。在開發住宅物業的同時，集團還營運一系列商業物業，包括購物中心、主題公園、，社區遊樂設施、酒店和辦公樓。弘陽地產大多數的商業物業與其住宅物業項目相鄰，為居民提供增值服務並支撐住宅物業項目的價格。例如，安慶商住兩用物業的平均土地成本為人民幣1,846 /平方米，預計毛利率不低於30％。



此外，農銀亦認為弘陽地產擁有強勁的經常性租金收入。截至2020年6月，集團在江蘇南京、江蘇常州和山東煙台分別設有三座弘陽廣場。2020年後開始營運的11座購物中心當中，有3座是重資產的購物中心，其餘的則是以輕資產模式開發。 弘陽地產的目標是在2022-23年間開設三座重資產的大型購物中心。在租金上漲的帶動下，弘陽地產的租金收入從2017年的人民幣1.66億元增長至2019年的人民幣4.11億元，複合年增長率為57％，並在2020年上半年同比增長14％至人民幣2.13億元。



有關弘陽地產集團有限公司 (「弘陽地產」) (股份代號: 1996)

弘陽地產集團有限公司（「弘陽地產」或「集團」）是一家中國領先的綜合性房地產開發商，專注於住宅物業開發以及商業及綜合用途物業的開發、運營及管理。通過紮根南京、深耕江蘇、佈局長三角，弘陽地產已在江蘇省建立了穩固的區域性龍頭地位。自1999年南京紅太陽註冊成立，弘陽地產已在房地產開發及銷售領域耕耘了近20年之久，成功建立了「弘陽」品牌，開發實力及行業地位獲得了廣泛認可。弘陽地產主要在長江三角洲地區一帶開展業務活動，而該地區為中國經濟最繁榮及活躍的地區之一。



弘陽地產業務運營包括三個主要業務分部：房地產開發與銷售、商業物業投資與經營、酒店業務。弘陽地產持有並經營大部分已開發的商業物業。弘陽地產持有該等商業物業作長期投資及資本增值目的，並出租該等商業物業以產生租金收入。



弘陽地產為MSCI中國小型股指數、恒生綜合指數及恒生港股通指數的成分股。





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