香港建設（控股）有限公司獲華創創業投資有限公司提私有化建議

香港, 2021年1月17日 - (亞太商訊) - 香港建設(控股)有限公司(「香港建設」或「公司」;股份代號:190)及華創創業投資有限公司(「華創創業投資」或「要約人」)聯合宣佈,要約人要求公司董事會(「董事會」)向協議安排股份之持有人(「協議安排股東」)提呈以協議安排股份方式(「協議安排」)將公司私有化的建議事項(「建議事項」)。



建議事項條款

根據建議事項,作為註銷協議安排股份的代價,協議安排股東可就每股協議安排股份獲支付現金8.00港元(「註銷價」)。



註銷價較股份於2021年1月12日,即暫停買賣股份以待刊發聯合公告前的最後交易日(「最後交易日」)第二次中期股息除淨收市價每股3.50港元溢價約128.57%。



於2021年1月13日,董事會議決向股東宣派第二次中期股息每股13港仙,代替截至2020年12月31日止年度的末期股息。第二次中期股息並不以建議事項生效為條件且並不會自註銷價削減。



建議事項的理由及裨益

要約人認為建議事項將為協議安排股東提供一個具吸引力的機會,在充滿挑戰的市場環境中以全額形式退出及變現彼等於公司的投資。



註銷價超過公司近5年股價高位,為90天平均收市股價4.00港元的兩倍。公司股份的流通性已長時間處於相對低企的水平,而股份低企的交易流通性使股東難以在不對股價造成不利影響的情況下執行場內出售。建議事項為協議安排股東提供機會以誘人的溢價價格以全額現金的形式退出及變現彼等於公司的投資。



要約人的最終實益擁有人(亦即控股股東)於過去10年間已透過收購股份以給予公司承諾及支持。就過去的12個月,股價於2020年1月17日達到最高位7.52港元,但當公司於禁止買賣期間於2020年2月及3月停止購回其股份時開始下跌。距離達到最低公眾持股量規定前的餘量上限僅為0.24%,公司於2020年7月3日股份收市價為4.87港元時最後一次購回股份。股價逐漸下降且於最後交易日的收市價格為3.63港元。鑒於維持最低公眾持股量的限制,要約人及其一致行動人士不大可能進一步大規模購回股份或在市場上購買股份。



與此同時,股份一直按每股資產淨值之重大折讓進行買賣,其中於概無要約人及其一致行動人士股份收購及公司股份購回的2020年7月6日至聯合公告日期期間的折讓為80.70%至85.69%。因此,建議事項將為協議安排股東提供機會,以較彼等於市場可獲得者低的每股資產淨值之折讓變現彼等於公司之投資。註銷價較2020年6月30日的未經審核綜合每股資產淨值折讓約67.40%(已排除2020年中期股息及第二次中期股息)。



就公司而言,上市平台於過去5年未能有效用於任何股權融資活動。由於負面經濟逆境、地緣政治風險加劇、2019冠狀病毒病等因素為公司盈利能力帶來的不確定性,或會導致公司股價表現不佳,股份交易流動性較低,董事會認為,公司從股權資本市場籌集資金的能力有限,目前的上市平台已不足以作為公司業務及長期發展的集資渠道。倘建議事項順利進行,董事會預計公司可在制定長遠策略及節省上市開支方面提高靈活性。



公司之股權架構

於聯合公告日期,公司已發行股本總數由511,074,246股股份組成。其中,要約人及其一致行動人士持有股份393,907,907股,無利害關係協議安排股東持有股份117,166,339股,分別佔公司已發行股本約77.07%及22.93%。



財務資源

實行建議事項所需的現金代價最高金額將約為11.8億港元,要約人擬以其內部現金資源撥付建議事項所需現金。



撤銷上市地位

在協議安排生效時,所有協議安排股份將被註銷。公司將向香港聯合交易所申請有限公司撤銷股份於聯交所的上市地位,且該撤銷緊隨生效日期後生效。







