雅各臣建議分拆健倍苗苗（保健）有限公司於香港聯合交易所有限公司主板獨立上市

|
|
|Friday, 15 January 2021, 23:26 HKT/SGT
|宣佈分派有條件特別中期股息
|
香港, 2021年1月15日 - (亞太商訊) - 於香港從事非專利藥及品牌藥品研發、生產、市場推廣及銷售的領先企業─雅各臣科研製藥有限公司（「雅各臣」或「集團」；股份代號：2633）今天公佈以有條件特別中期股息形式向合資格股東宣派合共241,777,625股健倍苗苗實物股份，佔緊隨建議分拆完成後健倍苗苗已發行股份總數約27.1%。
截止今天，雅各臣已發行股份（「股份」）總數為1,934,221,000股。假設自今天起至2021年1月29日 （「記錄日期」） 止股份總數並無變動，合資格股東將就於記錄日期每持有8股股份獲分派1股健倍苗苗股份。
分派須待公開發售於各方面成為無條件後方會作出。倘該條件未達成，則建議分拆將不會發生，而分派亦將 不會作出。
更多詳情請瀏覽公告:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/0115/2021011501334_c.pdf
關於雅各臣科研製藥有限公司（股份代號：2633）
雅各臣是香港領先非專利藥公司。旗下擁有並營運一系列品牌，主要包括「保濟丸」、「何濟公止痛退熱散」、「秀碧除疤膏」、「飛鷹活絡油」、「唐太宗活絡油」、「兜安氏藥膏」、「十靈丹」、「十靈油」及「傷風克」。為了策略性地擴展其品牌保健護理業務平台，除於海外市場代理知名品牌如「恢甲清」和「胃仙U」外，集團亦推出多個與健康和保健有關品牌及產品，例如「Dr. Freeman醫臣®流感／呼吸道合胞病毒家用式診斷套件」、「Smartfish健康營養產品」、「Dr. Freeman醫臣®感染控制產品系列」及「Dr. Freeman醫臣®COVID-19快速測試套件」亦於市場內大受歡迎。
同時，集團一直致力透過增加各種高增值產品，策略性地擴大其非專利藥和品牌保健護理業務的產品組合。扎根香港，集團已於中國、澳門、台灣、新加坡及柬埔寨開設營運子公司，建立區域性商業平台，以把握亞太區及大中華地區的市場潛力。而自 2017 年 6月 1 日，集團獲納入 MSCI 香港微型股指數成份股。更多詳情請瀏覽雅各臣科研製藥有限公司網站：http://www.jacobsonpharma.com/
傳媒查詢：
縱橫財經公關顧問有限公司
李惠兒 電話: (852) 2864 4834 電郵: vicky.lee@sprg.com.hk
高文萱 電話: (852) 2114 2370 電郵: rachel.ko@sprg.com.hk
黃靖雯 電話: (852) 2114 4900 電郵: mandy.wong@sprg.com.hk
傳真: (852) 2527 1196
話題 Press release summary
部門 金融, 业务, 健康与医药
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network
Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
|
|
|
|
|Nov 27, 2020, 20:11 HKT/SGT
|雅各臣公佈二零二一財年中期業績
|Sept 23, 2020, 20:31 HKT/SGT
|雅各臣就分拆品牌醫療保健業務遞交上市申請表格（A1表格）
|Aug 27, 2020, 20:41 HKT/SGT
|雅各臣與復星醫藥合作在香港和澳門供應潛在1,000萬劑BioNTech SE 2019冠狀病毒病在研疫苗
|June 30, 2020, 22:51 HKT/SGT
|雅各臣公佈二零二零財年全年業績
|Feb 6, 2020, 11:16 HKT/SGT
|雅各臣首推家用式流感或病毒測試值得留意
|Feb 5, 2020, 18:41 HKT/SGT
|雅各臣科研製藥於香港及澳門推出首個家用式流感／呼吸道合胞病毒診斷套件
|Nov 26, 2019, 17:26 HKT/SGT
|雅各臣公佈二零二零財年中期業績
|Nov 12, 2019, 21:07 HKT/SGT
|雅各臣於大中華及亞太區推出挪威Smartfish健康營養產品
|Nov 5, 2019, 23:08 HKT/SGT
|雅各臣增添「恢甲清」品牌 與荷蘭富利衛美連手進軍國內市場
|Oct 31, 2019, 20:27 HKT/SGT
|雅各臣與建豐胃仙-U成立合資公司
|June 25, 2019, 20:01 HKT/SGT
|雅各臣公佈二零一九財年全年業績
|May 8, 2019, 20:16 HKT/SGT
|雅各臣與雲南白藥集團將繼續探討業務及其他方面合作可行性
|May 2, 2019, 22:40 HKT/SGT
|雅各臣公布盈喜
|Nov 21, 2018, 22:45 HKT/SGT
|雅各臣公佈二零一九財年中期業績
|June 25, 2018, 20:50 HKT/SGT
|雅各臣公佈二零一八年全年業績
|June 13, 2018, 23:52 HKT/SGT
|雅各臣匯報TAILORx研究結果
|Apr 17, 2018, 18:32 HKT/SGT
|雅各臣獲《FinanceAsia》雜誌「2018年亞洲最佳企業選舉」選為香港「最佳小型企業」首位
|Dec 20, 2017, 22:00 HKT/SGT
|雅各臣科研製藥與上海復宏漢霖訂立協議 進軍生物製劑市場
|Nov 22, 2017, 22:13 HKT/SGT
|雅各臣公佈二零一八財年中期業績
|Oct 3, 2017, 17:46 HKT/SGT
|雅各臣完成發行本金總額為5億港元的可換股票據予Dragons 615 Limited及HH InRe JP, Ltd.
|更多新闻 >>