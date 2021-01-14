Thursday, 14 January 2021, 14:19 HKT/SGT Share: 政策紅利刺激物業股集體大漲 「COCO Park」品牌商業服務商星盛商業現正招股

香港, 2021年1月14日 - (亞太商訊) - 據東方日報報道：1月5日，中國住建部牽頭、中央政法委等10部門聯合印發《關於加強和改進住宅物業管理工作的通知》，刺激相關物業股在資本市場全線大涨。截至1月6日午後收盤，港股上市物業公司有20家股價漲幅超過10%，其中，新城悅服務（01755）、世茂服務（00873）和保利物業（06049）等漲幅度均逾20%。國盛證券指出，《通知》推動定價市場化，物業板塊將迎來再投資的視窗期。



新股方面，大灣區領先的商用物業運營服務供應商星盛商業管理股份有限公司（06668）於1月14日至1月19日公開發售，擬1月26日主板掛牌上市，建銀國際及中信建投國際為其聯席保薦人。該公司擁有包括大灣區知名購物中心「COCO Park」在內的完整及廣受認可的品牌系統。



靈活運營催生強勁動力 品牌優勢鑄就核心競爭力

星盛商業以輕資產品牌及管理輸出服務模式為第三方發展商提供商用物業運營服務，並基於商用物業的特點及狀況，採用委託管理服務模式、品牌及管理輸出服務模式以及整租服務模式三種靈活的運營模式，以滿足不同客戶需求及項目狀況。靈活的運營模式不僅使星盛商業能够提供更優質的服務，也能促進公司與獨立第三方的緊密合作，展現出強勁的發展動力。深圳龍華星河iCO是其首個以品牌及管理輸出服務模式管理並由獨立第三方發展商開發或擁有的項目。根據中指院，深圳龍華星河iCO在2019年的月均客流量達約130萬人次，為周邊競爭項目月均客流量的2倍以上。



同時，標桿項目對奠定品牌建設發展十分重要，星盛商業的品牌系統主要包括城市型購物中心「COCO Park」、區域型購物中心「COCO City」及「iCO」、社區型購物中心「COCO Garden」以及高檔家居佈置購物中心「第三空間」。其中，星盛商業在深圳市的首個購物中心項目深圳福田星河COCO Park（北區）獲得了觀點地產的「2019年中國年度標桿購物中心」、贏商網的「2019年度體驗潮地標」和「2019-2020年度投資價值商業地產項目」等稱號，已成為深圳市最具人氣的購物中心之一，並展現出該項目在全國範圍內的示範作用，支撐企業的核心競爭力。



截止最後可行日期，公司訂立合約以向53個商用物業項目提供服務，覆蓋中國20個城市，總合約面積約328.4萬平方米，當中61.6%由獨立第三方開發或擁有。根據中指院，公司於整體實力方面在「2020年中國商業地產百強企業」中排名第14；截至2020年9月30日，星盛商業是於深圳市運營中購物中心數量最多的企業，按照深圳市運營面積計算位列第二及按於大灣區的運營中購物中心數量和運營面積計算，公司分別位列第四和第七。



憑藉獨特的競爭優勢與區域及行業紅利，星盛商業是次發行吸引了Pilgrim Ever Project Company Limited、SCGC資本控股有限公司、深圳市旗昌投資控股有限公司及Virtues Origin SPC 為基石投資者，合共認購约311.5百萬港元，充分展現了資本市場對其的認可與期待。







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