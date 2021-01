Thursday, 14 January 2021, 08:40 HKT/SGT Share:

來源 Antengene Corporation 花旗首次覆蓋德琪醫藥(6996.HK),給予「買入」評級,目標價32.80港元

香港, 2021年1月14日 - (亞太商訊) - 花旗於昨天(12日)發表研報,首次覆蓋德琪醫藥(6996.HK),給予「買入」評級,目標價32.80港元,較13日的收市價具有約88.1%溢價空間。



花旗表示德琪醫藥是一家短期內具前景的擁有低風險資產的臨床階段生物製藥公司。該公司成功驗證了SINE化合物的治療潛力,並在2018年5月獲得了Karyopharm的獨家許可能夠在亞太地區開發和商業化三種SINE化合物- ATG-010 (selinexor), ATG-016 (eltanexor)以及ATG-527 (verdinexor)。ATG-010 (selinexor)是首款及唯一一款獲FDA批准的針對XPO1的可同時用於治療復發/難治性多發性骨髓瘤及復發/難治性瀰漫大B細胞淋巴瘤的藥物。花旗認為,FDA的批准驗證了XPO1成為可成藥的靶點以及SINE化合物成為新型藥物。這將支持德琪醫藥較低風險的短期商業化前景。該行相信,如果藥物能夠在中國成功上市,將成為中國生物製藥公司的關注焦點。



花旗相信,德琪醫藥採用的「聯用、互補」研發策略能夠優化其資產的臨床收益,並最大化其商業潛力。除了SINE產品組合外,德琪醫藥還擁有其他9種協同的管線產品,針對多種癌症治療作用機制。此外,德琪醫藥正在亞太地區積極探索組合療法的潛力以及具有更高患病率的新適應症。這為該行看好德琪醫藥的前景給予有力支持。



關於德琪醫藥有限公司

德琪醫藥有限公司是一家專注於創新抗腫瘤藥物的亞太地區臨床階段生物製藥公司,旨在為亞太地區及全球各地的患者提供全新作用機制的抗腫瘤創新療法。自成立以來,德琪醫藥已建立起擁有12款臨床及臨床前創新藥物的豐富產品管線,並在亞太地區取得11個臨床試驗批件。德琪人以「醫者無疆,創新永續」為願景,力爭通過對全球首創和同類最優的專研與市場化,解決亞太乃至全球患者未滿足的臨床需求。



此新聞稿由博達浩華國際財經傳訊集團發佈。如有垂詢,請聯絡:



博達浩華國際財經傳訊集團

李耀榮先生 +852 3150 6707 bunny.lee@pordahavas.com

史辛夷小姐 +852 3150 6778 angela.shi@pordahavas.com

陳曼莉小姐 +852 3150 6721 mandy.chen@pordahavas.com





話題 Press release summary



部門 金融, 业务, 制药及生物技术, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network