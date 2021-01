Wednesday, 13 January 2021, 09:01 HKT/SGT Share: 搶灘新基建藍海,頭部塔機服務商達豐設備衝刺港股IPO 文:言懿

香港, 2021年1月13日 - (亞太商訊) - 過去一年,受疫情影響,國際政治經濟形勢發生深刻變化。中國迎難而上,果斷抗疫,成為全球唯一實現經濟正增長的主要經濟體。



在穩增長、修復經濟成為主要議題的大背景下,基建投資和房地產投資成為經濟增長的穩定器。與此同時,伴隨著建築行業的轉型升級,裝配式建築方式正在取代傳統現澆結構成為發展主流。這為中大型塔式起重機(以下簡稱“塔機”)帶來歷史性發展機遇。



作為頭部塔機服務商,達豐設備服務有限公司(以下簡稱“達豐設備”)一直備受市場關注。



日前,達豐設備在香港聯合交易所有限公司(“香港聯交所”),成為國內首家登陸香港聯交所主機板的塔機服務商。達豐設備招股期已於12月30日至1月5日完成,最終招股價為1.73港元。招股書顯示,達豐設備的全球公開發售計畫發行股份總數為3.72億股,若按首發價格計算,不考慮超額認購情況,公司發行後上市前的市值約為20.19億港元。值得一提的是,富強金融資本擔任達豐設備IPO的獨家保薦人,中聯重科國際貿易(香港)有限公司及仁恒置地投資為達豐設備的基石投資者。達豐設備股票代碼為2153.HK,於2021年1月13日開始香港聯交所主機板交易,股票將按每手買賣單位2,000股股份買賣。



頭部塔機服務供應商,參與中國50%以上核電站項目,約60%LNG接收站專案



塔式起重機(Tower Crane),簡稱塔機,在施工機械中,一般指機身為塔架式結構的全回轉固臂或動臂架式起重機,建築材料、建築機械搬運,上高落低、縱橫交錯方向均可以,物件移動的任務能夠迅刻完成,為大型土木工程建築地盤內常見的吊裝設備。



達豐設備的歷史可追溯至2006年,是在中國成立的首家外資塔機服務供應商,主要向中國特級及一級的EPC(設計、採購及建造)承建商提供諮詢、技術設計、調試、施工至售後服務等一站式塔式起重機解決方案服務。



達豐設備提供的塔式起重機類型分別包括平頭式、塔頭式及動臂式塔式起重機,可提供起重能力範圍由81噸米至901噸米以上不等。截至招股書公開日,公司機隊擁有1008台塔式起重機,現有組合40%以上最大起重能力超過200噸米,其中最大的塔機的最大起重能力超過2000噸米。



從歷史業績看,達豐設備已成為中國塔式起重機服務市場的重要參與者。招股書顯示,達豐設備主要為央企和國企提供塔機服務,其80%以上專案授自中國特級及一級EPC承建商,包括中國建築、上海建工、中核工業等。多年來參與了諸多大型標誌性專案的竣工,包括北京市中信銀行資訊技術研發基地、港珠澳大橋島隧工程東人工島專案、上海浦東國際機場三期擴建工程衛星廳及捷運車站鋼結構工程、北京大興新機場等項目。



專案類別覆蓋方面,達豐設備的專案主要集中在基建、能源、商業和住宅。在其過往項目中,基建項目、能源項目、商業項目及住宅項目的占比分別分別為25.3%、8.6%、44.0%及21.1%。尤其值得一提的是,截至2019年年底,達豐設備在中國參與50%以上的核電站專案及約60%的LNG接收站項目。



招股書顯示,截止至2018到2020年財年的3月31日,達豐設備已經成功完成653個位於中國的項目,其中超過80%的項目由特級或一級EPC承建商授予。截止2020年6月30日,達豐設備有269個在建專案(即已獲授但尚未完成的服務合約)及29個手頭項目(即已獲授但尚未開始的服務合約)。且在業績期內,並無任何虧損專案。



多年的行業深耕及大量標誌性的工程項目為達豐設備帶來了不俗的業績。招股書顯示,2018財年至2020年財年,達豐設備營收分別為5.49億元人民幣(單位下同)、6.56億元以及7.45億元,年複合增長率為16.49%,2021財年一季度的收入為2.05億元;期間內,公司淨利潤分別為5,106.9萬元、6,833.6萬元以及7,645.9萬元(含所有上市有關的費用),年複合增長率為22.36%,2021財年一季度的淨利潤為2,759.9萬元。近三年公司業績平穩增長。



為配合國際發售,達豐設備與2家基石投資者訂立基石投資協定。中聯重科國際貿易(香港)有限公司及仁恒置地投資為達豐設備的基石投資者。其中,中聯重科香港為中聯重科股份有限公司的間接全資附屬公司。中聯重科先後在深、港兩地實現上市,成為業內首家A+H股上市公司。中聯重科作為全球頭部高端重型裝備製造企業,也是塔機的龍頭企業。仁恒置地投資為一家于英屬處女群島註冊成立的有限公司及主要從事投資業務,由新交所上市公司仁恒置地集團有限公司的主席、行政總裁兼控股股東鐘聲堅全資擁有。根據協定,基石投資者將以發售價認購總額約2.09億港元的發行股份。



塔機租賃方興未艾,上市助力進一步擴張



塔式起重機具有單價高、型號多、專業性強、操作難度大、安全風險高、運輸成本高等特點。一般而言,多數建築施工企業往往無力採購,即便有能力購入也會造成大量資金佔用,增加生產成本,給企業帶來巨大的經濟壓力。同時,自購塔機還會帶來維修保養投入大、設備閒置以及富餘人員等一系列後續問題,給建築施工企業帶來的較為沉重負擔。



因此,下游企業多選擇塔機租賃而非自購。公開資料顯示,建築施工企業自有塔式起重機的比例在20%左右,其餘80%是由設備服務商提供。塔機租賃則是以“濕租”模式為主的外包服務。在濕租模式下,專業的塔機服務企業向客戶提供塔機租賃服務過程中,還包含安裝拆卸業務、維修服務,並配備操作機手。特種作業操作人員需具備操作證件才能上崗。濕租模式也對塔機行業跨區域高效資源調配能力提出更高要求。



作為塔機服務領域的領先者,達豐設備十餘年來已在建築業樹立穩固的市場地位。按收益計算,達豐設備在2019年中國所有塔機服務供應商中排名第二。招股書顯示,達豐設備的業務佈局已由華東市場擴展至更多區域市場。目前,已經形成了以上海總部管理及運營業務為中心,並於北京及上海建立起3個區域運營中心,以及遍佈全國的15個營運基地、40家營運分公司。此外,達豐設備目前已在合肥、無錫、太倉、重慶及東莞運營8個塔式起重機堆場。



2019年6月,達豐設備收購揚州一塊面積約為94,310平方米的土地及配套物業,並正在成立揚州維修中心,作為公司高新技術價值轉換與配件智慧再製造的基地。良好的區域佈局,也為達豐未來的業績成長打開了想像空間。



招股書披露,達豐設備本次港股IPO募集資金在扣除發費用後,將主要用於購買塔式起重機,購買揚州維修中心的設備及進行基礎工程,招聘更多具備特殊技能的員工、提升服務能力及競爭力,撥付營運資金等用途。



尤其是,達豐設備擬于未來三年內每年採購至少90台塔式起重機,尤其是起重能力高於200噸米的塔式起重機。預期購置的塔式起重機的單價將介於每噸米人民幣5000元至人民幣8000元,通過融資的方式來購買設備。



值得一提的是達豐設備的輕資產運營思路。事實上,近年來,達豐設備的輕資產租入塔機規模逐年增多,2016-2019年其租賃塔機占總量的比重分別為4.44%、9.00%、12.38%、10.47%,在總資產和負債均不增加的前提增加收入,進而使得資產回報率ROA得以提高。



在良好的業績預期之下,達豐設備延續著與股東共用發展的傳統。招股書顯示,上市後,達豐設備擬將每年淨溢利的不低於30%作為股息派付予公司未來股東。



可以預期,在資本助力+輕資產模式的加持下,達豐設備未來的擴張潛力巨大。特別是隨著塔機和起重噸米數的增長,將助力將助力業績進一步釋放,帶給股東更多回報。



塔機景氣度延續, 市場格局將向龍頭聚集



在穩增長、修復經濟成為主要議題的大背景下,基建投資和房地產投資成為經濟增長的穩定器。在2020年的政府工作報告提出,重點支援“兩新一重”建設,即新型基礎設施建設,新型城鎮化建設,交通、水利等重大工程建設。去年年初,24個省市區公佈未來的投資規劃,2.2萬個項目合計投資額達48.6萬億元。隨著新投資項目投入開工建設,持續打開下游行業需求空間,拉動塔機行業的景氣度持續超預期。與此同時,在國家政策的引導下,裝配式建築模式迅速發展,大中型塔機存在巨大的市場需求。



2016至2017年,國務院和住建部相繼頒佈《關於進一步加強城市規劃建設管理工作若干意見》及《“十三五”裝配式建築行動方案》,對全國裝配式建築占新建建築的比例提出要求:到2020年達到15%以上,至2025年達到30%,即在未來的五年內,裝配式建築需求存在翻倍的空間。



可以預期,隨著城鎮化的不斷推進,建築行業的轉型升級以及國內大型央企國企採用設備租賃高效、低成本滿足施工設備需求的資源配置方式,塔機租賃需求有望持續上升,特別是大中型塔機服務市場有望迎來快速發展期,面臨廣闊的藍海市場。



中國工程機械工業協會建築起重機械分會公開資料顯示,2020年1-11月,行業整體增幅22%,預期全年將創下歷史新高。弗若斯特沙利文預計,後續塔機服務市場將以7.9%的複合年增長率進一步發展,並於2024年達到1,488億元。而中國目前僅約有20,000台適用於裝配式建築的大中型塔式起重機,至2023年,合適塔式起重機的需求缺口估計約為50,000至70,000台。可以預期,具備核心競爭能力、融資能力及擴張能力的達豐設備,除了能在即將到來的新一輪景氣週期中獲得更快的發展速度,也能在週期發展中脫穎而出,佔據更多市場份額。









話題 Press release summary



部門 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network