香港投資者關係協會首個線上投資者關係年度座談會圓滿舉行 市場反應熱烈

香港, 2021年1月12日 - (亞太商訊) - 香港投資者關係協會宣佈首個線上投資者關係年度座談會於上星期五圓滿舉行。超過300名人士參加了這次線上活動,就各種投資者關係最新趨勢和做法分享自己的看法和見解。



香港投資者關係協會主席陳綺華博士(右)向今年座談會的主題演講嘉賓香港交易所董事總經理兼市場主管姚嘉仁先生(左)頒發嘉許狀。



香港投資者關係協會非常榮幸邀請到香港恒生大學(商學研究所)何善衡博士銀行學及金融學系鄭子云教授(左)向協會第1,000名會員 – 華潤啤酒執行董事兼首席財務官黎寶聲先生(右)頒發嘉許狀。



年度座談會開始前合影,交流近況。從左至右:香港恒生大學(商學研究所)何善衡博士銀行學及金融學系鄭子云教授、香港投資者關係協會主席陳綺華博士、香港交易所董事總經理兼市場主管姚嘉仁先生。



今年座談會於香港金融大會堂舉行,主題是「與投資者聯繫:超越無限」(Investor Engagement: To Infinity and Beyond )。來自香港交易所、財務匯報局、富達國際、卓佳集團、尚乘、埃信華邁、冠軍產業信託、偉能集團、FTI Consulting等各大著名組織和上市公司的演講嘉賓獲邀分享金融市場和投資者關係專業相關範疇的經驗和見解,包括但不限於:



- 透過加強投資者參與度以提高財務報告及審核質素

- 新常態下的投資者關係

- 科技如何使投資者關係轉型

- 投資者關係是一項競爭優勢



香港投資者關係協會非常榮幸能夠邀請到香港交易所董事總經理兼市場主管姚嘉仁先生擔任今次座談會的主題演講嘉賓。



縱然2020年是充滿挑戰的一年,香港投資者關係協會之會員人數依然在穩定增長中,反映突如其來的疫情並未有阻礙到上市公司在投資者關係範疇上精益求精,同時印證了行內從業者在倡導市場最佳投資者關係守則方面的努力和支持。



香港投資者關係協會迎來了第1,000名會員的加入,實為協會一個重要的里程碑。香港投資者關係協會的會員是來自香港上市公司的高級管理層,以透過加強與投資者的溝通以提升企業透明度為共同目標,最終目標為支持香港作為主要國際金融中心的持續發展。香港恒生大學(商學研究所)何善衡博士銀行學及金融學系鄭子云教授向協會第1,000名會員 – 華潤啤酒執行董事兼首席財務官黎寶聲先生頒發嘉許狀。





香港投資者關係協會創會主席陳綺華博士表示:「即使面對疫情之下各種封城措施,仍然無阻我們繼續進行投資者關係之相關工作。投資者關係專員在疫境下仍盡最大努力與投資者保持溝通和交流,致力維持一貫優質的投資者關係水準。」



踏入2021年,香港投資者關係協會將繼續促進投資者關係行業的可持續發展,使其成為金融服務行業不可或缺的重要部份。協會將繼續支持投資者關係專員提升相關專業和技巧,為未來的挑戰作好充份準備,以適應金融行業的新常態。今年舉辦的投資者關係年度座談會是首次於中國內地城市串流直播的年度座談會,協會期望藉此接觸到更多身在國內的投資者關係專員和金融行業從業員,攜手提高上市公司的企業管治水平及透明度。



縱橫公共關係顧問集團很榮幸再次成為香港投資者關係協會2021年度投資者關係年度座談會的官方公關夥伴及鑽石贊助商。



關於香港投資者關係協會

香港投資者關係協會 (HKIRA) 於2008年成立,擁有超過1,000名主要於香港聯合交易所上市企業任職的會員。協會是由投資者關係從業員及企業行政人員組成的非牟利投資者關係專業協會,負責促進企業管理層與投資界別的溝通,並推廣投資者關係教育國際標準、優化最佳投資者關係守則及滿足有志於投身投資者關係行業人員的專業發展需要。會員來自投資者關係、金融、會計、公司秘書及企業投資等多個專業範疇,當中包括投資者關係高級行政人員及上市公司高級管理層等各級人員。更多關於香港投資者關係協會的資料,請瀏覽 http://www.hkira.com。





