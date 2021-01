Thursday, 7 January 2021, 19:47 HKT/SGT Share: 河北港口集團黃驊港區項目建設寒冬「不打烊」

香港, 2021年1月7日 - (亞太商訊) - 機器轟鳴的工地、高高聳立的塔吊、往來穿梭的車輛……寒風凜冽,但作為河北省沿海地區發展規劃重點實施專案的黃驊港區礦石碼頭一期(續建)工程施工現場卻風雪無阻,河北港口集團近百名建設者每天都在創造著新的「黃驊港速度」。該項目預計於今年6月底具備重載試車條件。



黃驊港區礦石碼頭一期(續建)工程總投資約23.6億元,新建2個20萬噸級專業化礦石泊位及相應配套設施,碼頭主體泊位總長682米,承台總寬37米,設計年吞吐能力2000萬噸,集港全部通過水運,其中700萬噸由鐵路疏運,1300萬噸通過公用皮帶機輸運至臨港企業。



「黃驊港毗鄰京津,背靠大西北,是冀中南最便捷、最經濟的出海口,建港初期曾創下了17個月建港通航的『黃驊港速度』。」負責專案建設的河北港口集團滄州礦石公司董事長楊學軍表示,將堅決落實「保工期、保品質、保安全、保環保」要求,建設綠色智慧平安港口,把礦石碼頭一期(續建)工程打造成為放心工程、優質工程,為腹地經濟發展做出新貢獻。



自去年6月份開工以來,滄州礦石公司嚴格管理施工品質,全線推進施工進度,力爭將該工程打造成精品專案。按照《公路水運工程「平安工地」考核評價標準》要求,組建現場文明施工小隊,開展全天候巡視巡查,確保安全施工;嚴格落實「六個百分百」揚塵治理措施,升級改造現場降塵設備,配備移動噴霧器、固定噴霧器、清掃車等設備,對裸露地面進行全覆蓋,現場聯動控塵即時監控,全方位打造精品工程。



但是受硬化地面基礎條件變化、海域碼頭主體沉樁岸坡不穩定,施工水域與航道內船舶航線交叉等因素影響,黃驊港區礦石碼頭一期(續建)工程組織難度很大。而今年冬季嚴寒,風雪頻繁,不可作業、不可施工的天數很多。上述現實問題造成工期十分緊張。為此,滄州礦石公司倒排工期、掛圖作戰,確保物資供應,強化設備維護保養,錯時船舶作業,及時調整設備設施及人員投入。



眼下正到了工程土建部分的關鍵節點。正在現場指揮的滄州礦石公司工程部部長李海濤說,「在保證施工品質和安全環保的前提下,我們優化施工方案,嚴格按照冬季施工技術要求,合理調配人員、機具、設備,四條軌道梁安裝段有序開展施工,BQ4、BD4、BD5安裝段已完成,具備設備安裝條件。」



截至目前,碼頭鋼管樁沉樁、預應力梁(板)製作全部完成,樁帽累計完成92%;碼頭引橋施工基本完成,港池疏浚完成400萬方,堆場水穩層完成83%。其中,6堆場聯鎖塊鋪裝累計完成35000平方米,已交付使用;軌道梁安裝段擋土牆累計完成260米;T6、T7轉接機房承台和短柱混凝土澆注完成,進入鋼結構安裝階段。



值得關注的是,除配置當前最為先進的裝卸設備,黃驊港區礦石碼頭一期(續建)工程還將搭載無人值守汽車疏港系統和自動堆、取料機疏港作業系統,開創了港口大宗散貨運輸智慧化先河。



無人值守汽車疏港系統通過讀取疏港車輛上的無線射頻卡(RFID)電子標籤資訊,實現自動過衡稱重,識別車輛資訊、提貨資訊,進一步提升安全性的同時,將疏港效率提高約50%,節約人工數量60%。自動堆、取料機疏港作業系統取代人工作業單機作業模式,擬採用最先進的5G通訊技術,包括遠端監控卸船機作業和卸船機料斗自動化給料系統,皮帶機流程作業系統,單機(堆、取料機)智慧化生產作業作業系統,預計可減少操作人員60%以上。



建成後的黃驊港區礦石碼頭一期(續建)工程還將成為此前河港集團搭建的「秦曹滄一體化」網廳電商平臺、大宗散貨物流公共資訊服務雲平臺、大宗散貨智慧碼頭平臺、大宗散貨港口物流標準規範體系、港口大資料資訊服務平臺等智慧化成果的一次集中應用,為貨主、代理、鐵路,以及海事、港航、海關等各方提供更加高效、便捷的資訊服務,使供應鏈上下游業務變得更加協同順暢。同時,港口採用5G通訊技術,實現港口設備物聯網的高速傳輸,完成工業自動控制、設備檢測、環境監測、物料供應、人員交交互操作、智慧電網和高清視頻監控的業務應用,實現港口大資料業務流下的應急通信保障,並為港口VR/AR技術、無人機監控、車聯網的研究和應用提供了條件。



未來,「磅礴後浪」黃驊港區礦石碼頭一期(續建)項目將繼續在促進環渤海港口群、「京津冀一體化」物流圈的互通和融合,提升全省港口綜合競爭力和智慧港口建設中扛起擔當、作出貢獻。





