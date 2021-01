Thursday, 7 January 2021, 14:00 HKT/SGT Share: 克服疫情困境,保理融資服務可為出口貿易商提供更快速現金流解困

香港, 2021年1月7日 - (亞太商訊) - 日前,香港一家主要從事玩具貿易的企業得到德益世幫助,為其提供出口保理融資服務,用於支持歐美客戶90天的訂單。



據瞭解,該公司產品銷往歐美發達國家,客戶包括來自英國和西班牙的玩具巨頭企業。近年來,隨著環保理念的普及,該公司研發的木制玩具越來越受歡迎。然而由於部分買方近些年處於股權變更和重組階段,公司的銷售額受到負面影響,財務表現大不如前,甚至出現虧損。今年新冠疫情的全球爆發進一步加深了公司的困境。為了與供應商一起挺過難關,該公司找到了德益世。



「在目前的市場環境下,大部分買方都要求延長應付帳款還款期,而這進一步加深了供應商現金流短缺的現狀,並增加了供應商因買方違約而蒙受損失的風險。德益世提供的融資方案能夠在快速增加現金流的同時,提供信用保護,幫助客戶規避買方違約風險,以更加安全的方式實現業務增長。」德益世香港高級銷售副總區仲榮說道。



與其他保理商或中小企業貸款不同,德益世提供的是無追索權保理融資,到期後若買方違約,德益世將承擔全部的信用風險,而該公司在得到資金的同時,獲得了信用保護。更重要的是,德益世提供的客制化保理融資無需資產抵押或個人擔保。



在瞭解了該公司基本情況後,德益世發現其應收款比例過高,資金週轉期較長,不但嚴重制約了公司的日常運營與業務發展,而且還影響了上游供應商對該公司的信任和長期的合作。



德益世的保理方案實施後,公司快速獲得了原先鎖定在發票中、需等待90天才能回款的資金,放款比例達到90%。有了這筆資金,公司能夠快速與供應商的結算,重新贏得供應商的信任。值得注意的是,這筆資金不是貸款,無需償還。隨著公司應收款不斷減少、現金不斷增加,公司的財務表現也將顯著提高,有望在下一年度以更低的價格獲得更高的銀行授信。



德益世國際保理(Tradewind Finance)集團總部設在德國,在中國大陸、中國香港、印度、阿聯酋、土耳其、孟加拉國、巴基斯坦、冰島、保加利亞、匈牙利、美國、秘魯、巴西等地都設立了分支機構。德益世將融資、信保和收款結合起來,為全球進出口企業提供精簡、靈活和一流的服務。



