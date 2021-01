中國天保集團榮獲金港股「最佳地產公司」大獎

香港, 2021年1月7日 - (亞太商訊) - 中國河北省涿州市知名房地產開發商及建築公司 ── 中國天保集團發展有限公司(「中國天保集團」或「公司」,連同其附屬公司,統稱「集團」,股份代號:1427.HK),欣然宣佈公司在2021年1月6日榮獲金港股「最佳地產公司」大獎。



中國天保集團榮獲第五屆金港股「最佳地產公司」大獎



本次「金港股」由國內領先的港美股資訊第一平台智通財經和同花順財經共同主辦,專業財經路演直播平台「大路演」提供全程路演支援,全球金融市場資料及基礎設施提供商路孚特提供資料支援。「金港股」自2016年第一屆評選以來,行至第五屆,已登頂年度最大港美股盛宴,更成為中國商業領袖思想激蕩的盛會。



「第五屆金港股年度評選」經歷了長達2個月的嚴格篩選,吸引了超過1,000家港股上市公司參會報名,既涵蓋金融、汽車、工業製造、地產等傳統產業,又囊括通信、晶片製造、互聯網、醫療醫藥等引領中國經濟轉型的新興產業,總市值超過20萬億港元,登陸亞洲之巔,相當於整個港股市場總市值的1/2以上,超過9成為港股通企業。超過200家銀行、證券、保險、信託、資管等金融機構、上千位專業投資者出席了本次活動。



其中「最佳地產公司」旨在表彰公司治理結構健康、行業地位顯著、主營業務良好,能為投資者提供持續、穩定價值回報的房地產港股上市公司。中國天保集團在登陸資本市場後,實現連續兩度發放業績盈喜,業績表現異常突出。此次中國天保集團獲得「最佳地產公司」獎項,是對中國天保集團極大的鼓勵,更是一種鞭策。



未來,中國天保集團將深入踐行建築先行、地產跟上的拓展策略,立足涿州市及北京的衛星城,加強與地方政府機構及房地產商合作建築承包項目,充分發揮集團雙板塊的協調效應,不斷擴大房地產開發業務,發揮更大的潛力。







話題 Press release summary



部門 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network