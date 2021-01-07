中國天保集團榮獲金港股「最佳地產公司」大獎

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香港, 2021年1月7日 - (亞太商訊) - 中國河北省涿州市知名房地產開發商及建築公司 ── 中國天保集團發展有限公司（「中國天保集團」或「公司」，連同其附屬公司，統稱「集團」，股份代號：1427.HK），欣然宣佈公司在2021年1月6日榮獲金港股「最佳地產公司」大獎。
|中國天保集團榮獲第五屆金港股「最佳地產公司」大獎
本次「金港股」由國內領先的港美股資訊第一平台智通財經和同花順財經共同主辦，專業財經路演直播平台「大路演」提供全程路演支援，全球金融市場資料及基礎設施提供商路孚特提供資料支援。「金港股」自2016年第一屆評選以來，行至第五屆，已登頂年度最大港美股盛宴，更成為中國商業領袖思想激蕩的盛會。
「第五屆金港股年度評選」經歷了長達2個月的嚴格篩選，吸引了超過1,000家港股上市公司參會報名，既涵蓋金融、汽車、工業製造、地產等傳統產業，又囊括通信、晶片製造、互聯網、醫療醫藥等引領中國經濟轉型的新興產業，總市值超過20萬億港元，登陸亞洲之巔，相當於整個港股市場總市值的1/2以上，超過9成為港股通企業。超過200家銀行、證券、保險、信託、資管等金融機構、上千位專業投資者出席了本次活動。
其中「最佳地產公司」旨在表彰公司治理結構健康、行業地位顯著、主營業務良好，能為投資者提供持續、穩定價值回報的房地產港股上市公司。中國天保集團在登陸資本市場後，實現連續兩度發放業績盈喜，業績表現異常突出。此次中國天保集團獲得「最佳地產公司」獎項，是對中國天保集團極大的鼓勵，更是一種鞭策。
未來，中國天保集團將深入踐行建築先行、地產跟上的拓展策略，立足涿州市及北京的衛星城，加強與地方政府機構及房地產商合作建築承包項目，充分發揮集團雙板塊的協調效應，不斷擴大房地產開發業務，發揮更大的潛力。
話題 Press release summary
部門 金融, 业务
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