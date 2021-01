Monday, 4 January 2021, 12:41 HKT/SGT Share: 港交所掛牌上市 解碼大唐地產入渝的深耕策略與運營邏輯

香港, 2021年1月4日 - (亞太商訊) - 12月11日,大唐地產在香港聯交所正式掛牌上市,股份代號為02117.HK。意味著這家以藍色臉譜為LOGO的個性房企,正式進入國際資本市場視野。



據港交所招股資料資訊顯示,大唐地產自2017年至2020年上半年,營收分別為40.19億元、54.96億元、81.08億元以及17.85億元;期內毛利為9.66億元、15.25億元、21.85億元以及4.16億元;毛利率分別為24%、27.8%、27%以及23.3%。



業內人士稱,大唐的複合增長率遠超行業平均水準。事實上,作為國韻地產領域的先行者,大唐地產已經連續多年位列中國房企百強,並獲穩健經營10強、住宅開發專業領先品牌價值TOP10等眾多榮譽。



那麼,大唐地產是如何從廈門走向全國,並成功進入國際資本市場的?大唐入渝又有著怎樣的戰略規劃及運營策略?



深耕國家戰略城市群 看准成渝地區雙城經濟圈



2010年,大唐地產就開始進行大規模全國化擴張。截至2020年8月,大唐地產土地儲備總量達1117.6萬平方米,遍佈海西、北部灣、京津冀、長江中游、長三角、成渝等六大城市群,幫助數十萬業主圓了安居夢。



大唐是如何走出一條符合自身特點的擴張發展之路的?在大唐地產看來,洞察和抓住不同城市、不同板塊輪動帶來的機會,選址國家戰略城市群並深耕,不失為戰略佈局及規模擴張的上策。



因此,大唐地產堅持“人文地產,基業長青”的願景,秉承高品質規模化的發展戰略,以客戶為中心,持續優化產品組合和服務體系,並堅定實施城市群佈局、都市圈深耕戰略,並持續開放合作,向具有優質戰略機會的區域穩步擴展。



從大唐地產佈局的六大城市群來看,無論是京津冀地區,還是長江中部區域,都印證著大唐佈局經濟活力強的地區,深耕國家戰略城市群的發展策略。



2020年1月3日,中央財經委員會第六次會議明確提出,要推動成渝地區雙城經濟圈建設,促進產業、人口及各類生產要素合理流動和高效集聚,強化重慶和成都的中心城市帶動作用,使成渝地區成為具有全國影響力的重要經濟中心、科技創新中心、改革開放新高地、高品質生活宜居地。



可以說,成渝地區雙城經濟圈建設已經上升為國家戰略。這樣的區域定位,正符合大唐地產深耕國家戰略城市群的宗旨。於是,大唐再次搶抓時代機遇,果斷瞄準對成渝地區的擴張與深耕。



2019年,大唐地產順利入渝,連落4子,即泊雲府、玖著天宸、西辰藝境、翰粼天辰。據悉,自4大項目自亮相以來,均在重慶市場獲得領先的銷售成績。



由此可見,大唐地產入駐重慶,是有備而來。而對重慶市場,大唐也早已制定清晰的目標和深耕策略。



還原購房者拿地邏輯 兌現入渝後的市場規模化



在深耕重慶的計畫中,大唐地產首先將目光鎖定在土地儲備上。



據悉,在2019年重慶全年新增土儲體量排名中,大唐地產重慶公司沖進TOP5,成為唯一新進房企代表;而在新增土儲金額排名中,大唐地產重慶公司第7位,依然是前十名中唯一的重慶地產“新同學”。



優秀戰果的背後,必然凝聚著一個企業的智慧。



那麼,在重慶土地市場競爭日益激烈的環境下,大唐為何能在市場上“一鳴驚人”,這背後有怎樣的拿地邏輯?



據業內人士透露,大唐地產拿地主要考慮“三個漏斗”,即戰略漏斗,市場漏斗和財務漏斗。



其中,戰略漏斗就是要去符合集團戰略的地方;市場漏斗則主要從市場供求關係、市場風險度考量是否滿足大唐地產的基本要求;財務漏斗是通過財務測算,是否能夠滿足相應投資回報率要求。



除此之外,大唐拿地還有最核心的邏輯,即站在購房者的角度來思考。如超過5年兌現期的區域,大唐地產基本不會考慮。



從大唐重慶的4個專案具體位置來看,翰粼天辰位於大學城,與軌道一號線尖頂坡站僅1公里左右;距離項目1.5公里,還有24萬方U城天街;周圍公辦名校等強大的教育資源更是令眾人羡慕。同樣在西區的西辰藝境,更是擁有雙輕軌配套,步行距離都在700米、900米左右,旁邊還配套了正在建設中的龍湖高新天街和西永中央商務區、中央生活區和高端智慧科技產業群。



位於蔡家板塊的的玖著天宸,距離曹家灣軌道和商業中心僅300米左右。泊雲府則位於巴南龍洲灣商圈,距離商業體協信星瀾匯僅1.1公里。



從這幾個項目的位置及周邊配套,不難看出,大唐地產在地塊篩選時,就是把自己還原為一個購房者,從購房者的需求來匹配相關配套,選擇精准的區域。



正是這樣的換位思考,讓大唐在渝的4個項目均受到購房者的青睞,獲得優異的銷售成績。如玖著天宸成為蔡家板塊銷售金額和銷售套數第一,在全市洋房業態中銷售金額也位居第五;泊雲府更是在銷售金額、銷售面積、銷售套數三個單項分別獲得第一。



高業績帶來滿滿自信 將快速落地TOP級產品系



豐富的土地儲備和較高的市場銷售業績,推動大唐地產走向高品質發展的全新道路,這也是其快速佈局全國的底氣所在。



而對於重慶市場,大唐則更有信心和決心。大唐地產的決策者們看好重慶的城市潛力,對重慶未來經濟發展充滿信心。從2020年重慶前三季度的GDP增長來看,全市實現地區生產總值17707.10億元,同比增長2.6%。從房地產規模來看,全市房地產開發建設投資穩步增長;截至目前,全市共有房地產開發企業2624家;其中一級資質66家,二級資質714家,一二級資質占比從2014年初的18.8%增長至30%(高於全國平均水準)。



據瞭解,大唐地產一直看重產品品質和購房者體驗。隨著大唐對重慶市場的深入與深耕,還將快速落地其高端產品線,為重慶市民帶來大唐獨特的唐風、徽派、新中式等風格的居住產品。



事實上,大唐地產最早以“唐風”建築聞名於國內。30餘年來,大唐地產一直在潛心研究國風建築,是國內罕見從未停止國韻地產研究的開發商。



有理由相信,隨著大唐地產的快速發展,以及在重慶市場的深耕,必將進一步助推重慶房地產市場高品質發展,創造高品質生活。





