Monday, 4 January 2021, 12:41 HKT/SGT Share: 港交所掛牌上市 解碼大唐地產入渝的深耕策略與運營邏輯

香港, 2021年1月4日 - (亞太商訊) - 12月11日，大唐地產在香港聯交所正式掛牌上市，股份代號為02117.HK。意味著這家以藍色臉譜為LOGO的個性房企，正式進入國際資本市場視野。



據港交所招股資料資訊顯示，大唐地產自2017年至2020年上半年，營收分別為40.19億元、54.96億元、81.08億元以及17.85億元；期內毛利為9.66億元、15.25億元、21.85億元以及4.16億元；毛利率分別為24%、27.8%、27%以及23.3%。



業內人士稱，大唐的複合增長率遠超行業平均水準。事實上，作為國韻地產領域的先行者，大唐地產已經連續多年位列中國房企百強，並獲穩健經營10強、住宅開發專業領先品牌價值TOP10等眾多榮譽。



那麼，大唐地產是如何從廈門走向全國，並成功進入國際資本市場的？大唐入渝又有著怎樣的戰略規劃及運營策略？



深耕國家戰略城市群 看准成渝地區雙城經濟圈



2010年，大唐地產就開始進行大規模全國化擴張。截至2020年8月，大唐地產土地儲備總量達1117.6萬平方米，遍佈海西、北部灣、京津冀、長江中游、長三角、成渝等六大城市群，幫助數十萬業主圓了安居夢。



大唐是如何走出一條符合自身特點的擴張發展之路的？在大唐地產看來，洞察和抓住不同城市、不同板塊輪動帶來的機會，選址國家戰略城市群並深耕，不失為戰略佈局及規模擴張的上策。



因此，大唐地產堅持“人文地產，基業長青”的願景，秉承高品質規模化的發展戰略，以客戶為中心，持續優化產品組合和服務體系，並堅定實施城市群佈局、都市圈深耕戰略，並持續開放合作，向具有優質戰略機會的區域穩步擴展。



從大唐地產佈局的六大城市群來看，無論是京津冀地區，還是長江中部區域，都印證著大唐佈局經濟活力強的地區，深耕國家戰略城市群的發展策略。



2020年1月3日，中央財經委員會第六次會議明確提出，要推動成渝地區雙城經濟圈建設，促進產業、人口及各類生產要素合理流動和高效集聚，強化重慶和成都的中心城市帶動作用，使成渝地區成為具有全國影響力的重要經濟中心、科技創新中心、改革開放新高地、高品質生活宜居地。



可以說，成渝地區雙城經濟圈建設已經上升為國家戰略。這樣的區域定位，正符合大唐地產深耕國家戰略城市群的宗旨。於是，大唐再次搶抓時代機遇，果斷瞄準對成渝地區的擴張與深耕。



2019年，大唐地產順利入渝，連落4子，即泊雲府、玖著天宸、西辰藝境、翰粼天辰。據悉，自4大項目自亮相以來，均在重慶市場獲得領先的銷售成績。



由此可見，大唐地產入駐重慶，是有備而來。而對重慶市場，大唐也早已制定清晰的目標和深耕策略。



還原購房者拿地邏輯 兌現入渝後的市場規模化



在深耕重慶的計畫中，大唐地產首先將目光鎖定在土地儲備上。



據悉，在2019年重慶全年新增土儲體量排名中，大唐地產重慶公司沖進TOP5，成為唯一新進房企代表；而在新增土儲金額排名中，大唐地產重慶公司第7位，依然是前十名中唯一的重慶地產“新同學”。



優秀戰果的背後，必然凝聚著一個企業的智慧。



那麼，在重慶土地市場競爭日益激烈的環境下，大唐為何能在市場上“一鳴驚人”，這背後有怎樣的拿地邏輯？



據業內人士透露，大唐地產拿地主要考慮“三個漏斗”，即戰略漏斗，市場漏斗和財務漏斗。



其中，戰略漏斗就是要去符合集團戰略的地方；市場漏斗則主要從市場供求關係、市場風險度考量是否滿足大唐地產的基本要求；財務漏斗是通過財務測算，是否能夠滿足相應投資回報率要求。



除此之外，大唐拿地還有最核心的邏輯，即站在購房者的角度來思考。如超過5年兌現期的區域，大唐地產基本不會考慮。



從大唐重慶的4個專案具體位置來看，翰粼天辰位於大學城，與軌道一號線尖頂坡站僅1公里左右；距離項目1.5公里，還有24萬方U城天街；周圍公辦名校等強大的教育資源更是令眾人羡慕。同樣在西區的西辰藝境，更是擁有雙輕軌配套，步行距離都在700米、900米左右，旁邊還配套了正在建設中的龍湖高新天街和西永中央商務區、中央生活區和高端智慧科技產業群。



位於蔡家板塊的的玖著天宸，距離曹家灣軌道和商業中心僅300米左右。泊雲府則位於巴南龍洲灣商圈，距離商業體協信星瀾匯僅1.1公里。



從這幾個項目的位置及周邊配套，不難看出，大唐地產在地塊篩選時，就是把自己還原為一個購房者，從購房者的需求來匹配相關配套，選擇精准的區域。



正是這樣的換位思考，讓大唐在渝的4個項目均受到購房者的青睞，獲得優異的銷售成績。如玖著天宸成為蔡家板塊銷售金額和銷售套數第一，在全市洋房業態中銷售金額也位居第五；泊雲府更是在銷售金額、銷售面積、銷售套數三個單項分別獲得第一。



高業績帶來滿滿自信 將快速落地TOP級產品系



豐富的土地儲備和較高的市場銷售業績，推動大唐地產走向高品質發展的全新道路，這也是其快速佈局全國的底氣所在。



而對於重慶市場，大唐則更有信心和決心。大唐地產的決策者們看好重慶的城市潛力，對重慶未來經濟發展充滿信心。從2020年重慶前三季度的GDP增長來看，全市實現地區生產總值17707.10億元，同比增長2.6%。從房地產規模來看，全市房地產開發建設投資穩步增長；截至目前，全市共有房地產開發企業2624家；其中一級資質66家，二級資質714家，一二級資質占比從2014年初的18.8%增長至30%（高於全國平均水準）。



據瞭解，大唐地產一直看重產品品質和購房者體驗。隨著大唐對重慶市場的深入與深耕，還將快速落地其高端產品線，為重慶市民帶來大唐獨特的唐風、徽派、新中式等風格的居住產品。



事實上，大唐地產最早以“唐風”建築聞名於國內。30餘年來，大唐地產一直在潛心研究國風建築，是國內罕見從未停止國韻地產研究的開發商。



有理由相信，隨著大唐地產的快速發展，以及在重慶市場的深耕，必將進一步助推重慶房地產市場高品質發展，創造高品質生活。





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