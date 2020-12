Thursday, 31 December 2020, 08:30 HKT/SGT Share: 上海集優私有化提議獲第三方獨立機構支持 Glass Lewis及ISS推薦股東批准公司吸收合併計劃

香港, 2020年12月31日 - (亞太商訊) - 上海集優(02345.HK)是一家於中國註冊成立的股份有限公司,主營業務是設計、製造和銷售輪機葉片、軸承、緊固件、刀具等,提供相關技術服務和投資控股。公司於2020年10月15日正式宣佈私有化計劃。



本週,領先的獨立國際委託投票咨詢公司Glass Lewis & Co., LLC (以下簡稱為“Glass Lewis”)及Institutional Shareholder Service Inc. (以下簡稱為 “ISS”)先後發佈報告推薦上海集優H股股東批准公司與上海電氣(集團)總公司(以下簡稱為「上海電氣」或“SEGH”)及上海電氣集團香港有限公司(以下簡稱為“SEHC”)的吸收合併協議。根據協議,要約人(上海集優銘宇機械科技有限公司,於中國新註冊成立的有限公司,為上海電氣的全資附屬公司)將向除SEGH及SEHC以外的上海集優H股股東支付上海集優H股1.60港幣的要約價。於合併完成後,要約人將承接上海集優所有資產、負債、權益、業務、僱員、合同以及所有其他權利和義務,而上海集優最終將註銷登記並解散。



Glass Lewis和ISS作為獨立的第三方投票權咨詢機構,以股東利益為考慮基礎,向投資者提出投票建議,幫助投資者更好地行使表決權。由於其在促進投資者負責地參與投票、優化上市公司治理結構以及保護中小投資者利益方面發揮了顯著作用,世界各地眾多主要機構投資者、共同基金和信託機構將其投票分析和推薦意見作為重要參考。



針對上海集優此次私有化計劃,兩家機構均推薦股東支持。Glass Lewis及ISS在本週發佈的報告中提到上海集優所處的的營商環境不穩定且充滿挑戰。這些挑戰包括:全球汽車市場需求低迷、中美貿易關係緊張加劇、中國宏觀經濟增速放緩以及2020年新冠肺炎疫情對公司部分業務造成了干擾等。上海集優2020年上半年收入大幅縮減,收入總額同比下降25.87%。此外,公司H股價格自2018年期整體呈現下跌趨勢且交易量較低,過往18個月平均每日交易量僅為已發行總量約0.1%。



報告提到,1.6港元的要約價較上海集優H 股於2020 年10月8日於聯交所所報的收市價每股0.77 港元溢價約107.8%,較停牌前最後交易日止30個交易日在聯交所所報的平均收市價每股約0.76港元溢價約110.5%。



基於上海集優私有化計劃在戰略發展及財務考量方面的合理性,兩家機構認為提議符合股東利益,推薦股東批准公司合併私有化計劃。



上海集優將於元旦後2021年1月11日(星期一)召開臨時股東大會和H股股東大會,以供股東考慮並酌情批准包括合併在內的事宜。1月5日(星期二)將截止遞交H股過戶文件以取得會議出席及投票資格。



若股東無法亲身出席投票,可將綜合文件中的代表委任表格按照其上印備的指示填妥及簽署交回指定地点进行投票。



1)就上海集優臨時股東大會適用的代表委任表格而言,不遲於2021年1月10日(星期日)上午九時正交回上海集優H股股份過戶登記處(就上海集優H股股東而言),地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓;或上海集優的董事會辦公室(就上海集優內資股股東而言),地址為中國上海市虹口區松花江路2747號南四樓。



2)就上海集優H股股東大會適用的代表委任表格而言,不遲於2021年1月10日(星期日)上午十時正交回上海集優H股股份過戶登記處。



对于通過託管銀行、證券公司持有股票的股東而言,可及時聯係託管銀行和證券公司,瞭解投票程序,留意截止時間,辦理股東大會投票事宜。







