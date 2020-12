Tuesday, 29 December 2020, 12:31 HKT/SGT Share: 金嗓子柳州新基地投產 智能生產推動集團良性發展

香港, 2020年12月29日 - (亞太商訊) - 受城市污染影響,消費者愈發重視咽喉的保護,中國的藥品及潤喉片市場迎來了持續增長。作為全國製藥行業中優秀的科技型企業,廣西金嗓子集團(「金嗓子集團」或「集團」)主打金嗓子喉片以及金嗓子喉寶系列產品,在同類產品中市場佔有率多年來一直名列前茅。



在2020年,金嗓子集團積極應對疫情,妥善復工復產。12月28日,金嗓子集團迎來了創業65週年和新的生產研發基地投產的重大時刻。隨著新基地成功投產,金嗓子集團迎來了新的發展時期。



新基地實現智能生產



12月28日上午,金嗓子集團創業65週年慶典暨金嗓子生產研發新基地投產儀式在其新基地舉行。金嗓子董事長江佩珍、總經理曾勇、金嗓子全體員工以及來自全國各地的經銷商共聚一堂,慶祝金嗓子創業65週年,祝賀生產研發新基地投產成功。此次新廠建成投產,是金嗓子集團繼2015年香港主板上市後又一新里程碑,標誌著集團在大健康產業邁上新的階梯。



據悉,新基地位於柳州市洛維工業園區,佔地120多畝,使用面積約為12萬平方米。新基地實現了全面升級,採用全自動化的智能生產模式,有效提升生產效率,並提高產品的技術含量及附加值,從而提高集團的綜合競爭力,帶動集團經濟結構調整和優化。



奮力抗疫 穩定生產



今年以來,面對疫情的挑戰,金嗓子集團積極應對、主動作為,積極復工復產,並動用海內外力量,積極組織抗疫捐獻,累計額捐款捐物的總價值達到160餘萬元。



此外,金嗓子堅持不「減員降薪」,穩住生產大局,解決員工後顧之憂。同時,為解決疫情期間員工上班難、路程遠的通勤問題,金嗓子集團還為每一位員工配置了一輛新能源汽車,此舉在廣西乃至全國都屬首例。



值得一提的是,疫情期間,金嗓子系列產品憑藉獨特的療效,在多國封城封路的情況下,出口到了全球52個國家和地區。



產品廣受歡迎



金嗓子集團經過六十多年發展,已成為優秀的中成藥生產企業,其產品廣受市場歡迎,深受消費者喜愛。



今年,中藥大品種聯盟聯合萬方數據等單位發佈了「中藥大品種科技競爭力報告(2019版)」,遴選出入圍2019年科技競爭力評價的579個中藥大品種,金嗓子榜上有名。在2020年第九屆北京晚報·讀者推薦家庭常備藥評選活動中,集團主打產品「金嗓子喉片」連續八年入選呼吸系統用藥類榜單,成為讀者推薦家庭常備藥上榜產品。



未來,金嗓子集團將以消費者需求為導向,持續優化豐富產品體系,強化組織能力建設,圍繞顧客為主運營、數字化營銷配稱資源,促進組織能力提升,建立產品新增長邏輯。集團新落成的生產研發基地將成為其重要助力,提升集團在國內外市場的競爭力,實現集團良性健康發展。





