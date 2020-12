Monday, 28 December 2020, 18:45 HKT/SGT Share: 上海集優:私有化投票將至 小股東可留意

香港, 2020年12月28日 - (亞太商訊) - 港股市場因外部環境,本年度較為動盪。或受市場情緒影響,年初至今已有18家公司宣布私有化。據悉,上海集優(02345.HK)將在元旦後(2021年1月11日)召開臨時股東大會和H股股東大會,以供股東考慮並酌情批准包括合併在内的事宜,下週二(1月5日),將截止遞交H股過戶文件以取得會議出席及投票資格。目前对于手持股票的中小股東来说,该如何參與投票、私有化成功後,如何獲取現金等,都與中小股東的切身利益息息相關。



上海集優屬於H股公司,根據中國法規定,H股公司不適合協議安排形式,故此次採用吸收合併的方式。要通過此次私有化,公司在臨時股東大會上,需取得至少三分之二參與投票的獨立股東投票同意;H股股東大會上,需有不少於75%的H股獨立股東投票贊成,不多於10%的H股獨立股東投票反對。完成上述條件後,合併協議才能生效,公司將申請自願撤回H股上市地位。



關鍵時間節點 香港時間 關鍵事項

遞交H股過戶文件截止時間 2021年1月5日下午4時三十分 遞交股份過戶檔以取得會議出席及投票資格

臨時股東大會時間 2021年1月11日上午9時正 就私有化相關事宜進行投票

H股股東大會時間 2021年1月11日上午10時正 就私有化相關事宜進行投票

獲得註銷價資格截止時間 2021年1月14日下午四時三十分 遞交過戶文件以獲取註銷價資格

預期從聯交所退市生效日期(倘若生效) 2021年1月20日



若股東無法亲身出席投票,可將綜合文件中的代表委任表格按照其上印備的指示填妥及簽署交回指定地点进行投票。



1)就上海集優臨時股東大會適用的代表委任表格而言,不遲於2021年1月10日(星期日)上午九時正交回上海集優H股股份過戶登記處(就上海集優H股股東而言),地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓;或上海集優的董事會辦公室(就上海集優內資股股東而言),地址為中國上海市虹口區松花江路2747號南四樓。

2)就上海集優H股股東大會適用的代表委任表格而言,不遲於2021年1月10日(星期日)上午十時正交回上海集優H股股份過戶登記處。



对于通過託管銀行、證券公司持有股票的股東而言,可及時聯係託管銀行和證券公司,瞭解投票程序,留意截止時間,辦理股東大會投票事宜,避免煮熟的鴨子插翅而飛。





話題 Press release summary



部門 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network