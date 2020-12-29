雙喜臨門熱心公益 金嗓子屢創佳績

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|Dec 29, 2020, 12:31 HKT/SGT
|金嗓子柳州新基地投產 智能生產推動集團良性發展
|Aug 6, 2020, 16:12 HKT/SGT
|福利讓人羡慕 金嗓子集團給員工配置通勤車
|Apr 2, 2020, 19:04 HKT/SGT
|強大分銷網+豐富產品線 金嗓子業績全面提升
|Feb 20, 2020, 17:32 HKT/SGT
|金嗓子熱心公益 積極抗疫
|Oct 29, 2019, 18:03 HKT/SGT
|金嗓子喉片獲2019年中國非處方藥「咽喉類」第一名
|Sept 11, 2015, 12:57 HKT/SGT
|穩居潤喉片龍頭地位 金嗓子前景可期
|Sept 2, 2015, 12:02 HKT/SGT
|研發推廣齊頭並進 金嗓子穩居行業龍頭
|Sept 2, 2015, 11:50 HKT/SGT
|金嗓子中期多賺68.9% 廣闊分銷網絡助力上市開門紅
|July 21, 2015, 18:15 HKT/SGT
|星島日報：引領行業發展 金嗓子投資優勢明顯
|July 20, 2015, 18:45 HKT/SGT
|多元產品卓越管理 金嗓子業務獨占優勢
|July 17, 2015, 19:59 HKT/SGT
|文匯報：品牌優勢明顯 金嗓子積極拓展國際市場
|July 16, 2015, 19:00 HKT/SGT
|星島日報：行業領軍毛利佳 金嗓子企業文化深入人心
|July 16, 2015, 18:52 HKT/SGT
|大公報：內地咽喉產品龍頭企業在港上市 品牌知名度望創新高
|July 15, 2015, 18:47 HKT/SGT
|《中國融資》：金嗓子強勢襲港 業務獨特引爆市場
|July 15, 2015, 18:43 HKT/SGT
|經濟日報：金嗓子今日挂牌 優勢突出發展前景可期
|July 15, 2015, 18:37 HKT/SGT
|星島日報：市况波動難抵投資者熱情 金嗓子今掛牌獲熱烈追捧
|June 30, 2015, 20:17 HKT/SGT
|新股市場持續火熱 內地潤喉片製造商金嗓子今起招股
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