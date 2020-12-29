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  • Tuesday, December 29, 2020
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Monday, 28 December 2020, 18:39 HKT/SGT
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雙喜臨門熱心公益 金嗓子屢創佳績

香港, 2020年12月28日 - (亞太商訊)  - 近年來，隨著人民健康管理意識的加強及社會老齡化程度的不斷提高，全球藥品市場規模穩定增長，醫療服務、藥品的需求量及種類與日俱增。


集團董事長江佩珍、總經理曾勇在投産剪彩儀式上


廣西金嗓子集團抗擊新冠肺炎向柳州市紅十字會捐贈儀式上，柳州市盧柳屏副市長（左）和廣西金嗓子集團董事長江佩珍（右）在一起


坐落于廣西的金嗓子集團，是中國領先的潤喉片製造商。集團歷經六十多年發展，已從知名糖果手工作坊，發展成為全國中成藥生產企業50強，中國品牌300強，並先後榮獲國家級高新技術企業、中國優秀誠信企業等榮譽稱號。

集團雙喜臨門 競爭力再上新台階

2020年12月28日上午，為慶祝集團的「雙喜臨門」，集團在新的研發基地舉行了65周年慶典暨生產研發新基地投產儀式。金嗓子集團董事長江佩珍、集團總經理曾勇、集團全體員工以及來自全國各地的經銷商歡聚一堂，共同慶祝金嗓子創業65周年，祝賀生產研發新基地投產成功。

據瞭解，金嗓子新的生產研發基地位於柳州市洛維工業園區，占地120多畝，使用面積約12萬平方米，包括生產廠房、倉庫、行政辦公大樓等。此次新廠的建成投產，集團的生產廠房生產線將實現全面升級，全自動化的智慧生產模式將有效提升生產效率，提高產品的技術含量和附加值，提高企業綜合競爭力，帶動集團經濟結構調整和優化。同時，新廠的建成投產，也是金嗓子集團繼2015年香港主機板上市後又一新里程碑，預示著集團的發展邁上一個新階梯。

積極參與社會公益行動 出口屢創佳績

2020年，是充滿挑戰一年，面對突如其來的新冠肺炎，廣西金嗓子集團在董事長江佩珍的領導下，率先克服困難恢復生產，同時動用一切海內外力量，積極組織抗疫物資，先後向柳州市人民醫院、工人醫院、醫療急救指揮中心、紅十字會等十多家醫院及政府相關職能部門，以及武漢市青山區冠狀病毒疫情指揮部捐款捐物，總價值160余萬元。

不僅如此，疫情蔓延全球期間，由於「金嗓子」療效獨特，金嗓子喉片仍接到來自世界各地的訂單。截至目前，金嗓子產品已出口全球52個國家和地區，商品出口屢創佳績。幾十年來，金嗓子集團專注大眾健康事業，矢志不渝，不斷創新，著力為健康中國助力，如今從廣西走向全國，從國內走向了國際。

集團的發展離不開員工的努力和社會各界的大力支持，基於社會責任和義務，金嗓子一直積極參與社會公益行動，希望盡綿薄之力，回報社會。此前在抗擊非典時期，金嗓子集團將物資送往北京小湯山醫院，慰問奔波在一線的醫務工作者；連續二十多年堅持向革命老區送溫暖，長期資助貧困山區學校，援建希望小學，關愛春蕾女童，捐贈禦寒保暖冬衣四萬餘件，連續26年慰問教師等等。目前，金嗓子集團已累計投入7000多萬元用於社會公益事業。

在後疫情時期，金嗓子集團在生產、銷售遭遇嚴峻衝擊下，集團依然為員工提供穩定的工作崗位，解決員工的後顧之憂。在穩住大局的情況下，集團還在積極給全體員工謀福利，為了解決上班難、路程遠的通勤問題，集團給每一位員工免費配置了一輛新能源汽車，這在廣西乃至全國實屬首例。

未來，金嗓子集團將繼續秉承「造福人類」的宗旨，堅持創新，聚焦健康，提升集團的核心競爭力，努力實現金嗓子大健康的「一核三極」目標，為發展成為連接國內國際兩大市場的百億級大健康龍頭企業，做百年企業，樹百年品牌，再續新篇章。


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部門 金融, 业务
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