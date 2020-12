Monday, 28 December 2020, 18:16 HKT/SGT Share: 廣發証券連續四年贊助港科大創業比賽 助力香港青年創業

香港, 2020年12月28日 - (亞太商訊) - 近日,2020年香港科大百萬獎金(國際)創業大賽全國總決賽暨頒獎晚宴在廣州南沙圓滿舉行。本屆大賽吸引了來自北京、深圳、廣州、長三角、中山、佛山、香港、澳門八個賽區超過1800個創業項目參賽,最終從各賽區的前三強中選拔出二十强参加全國總決賽,競爭唯一的百萬元獎金冠軍。經過激烈的角逐,本届全國總決賽冠軍由思坦科技斬獲,獨得一百萬元現金大獎。



大賽自2011年創辦,至今已經走過十個年頭。自2016年開始,香港科大百萬創業大賽開始走出香港科大校園,由香港單一賽區擴展到現在的八個賽區,已成為大中華地區知名的創業比賽。作為大赛香港赛區的白金贊助商,今年已經是廣發証券連續第四年大力贊助該賽事,並連續兩年設立「廣發創新獎」以支持別具創新精神的創業項目。



獲得本屆大賽香港賽區最高殊榮的「校長獎」以及由廣發証券股份有限公司(「廣發証券」,股票代號:1776.HK; 000776.SZ)贊助的「廣發創新獎」的得獎隊伍為生物科技初創企業賽百思科技(SPES Tech),該團隊因其首創的自然光感應蛋白結構水凝膠具有更高的生物活性,並能精準靈活地模仿人體內的微觀細胞環境以用於生物幹細胞培養,在激烈的競爭中突出重圍,獲得香港賽區的「校長獎」及「廣發創新獎」。此外,賽百思科技亦入圍全國總決賽,與來自全國八大賽區的二十強選手同台競技。



賽百思科技團隊表示,通過此次比賽,團隊不僅收穫了豐厚的獎金用於進行研究和測試,更對於如何將產品進行商業化有了深刻的認識,並從評委那裡獲得了來自商業領域專業的評價和看法,此外,團隊亦通過大賽結識了許多醫療健康相關領域的朋友,這些對團隊未來的發展都十分有幫助。



作為資深的大賽贊助商,廣發証券亦是動用自身在投資方面豐富的資源和經驗,為比賽選手提供專業的意見和方向。今年的香港賽區賽事,資深投資人廣發投資(香港)有限公司(「廣發投資(香港)」)董事總經理陳穎穎博士再次擔任香港賽區決賽的評委,陳穎穎博士表示,「非常榮幸能夠代表廣發証券再次擔任大賽的評委,作為專注於境內外中小企業股權投資,擁有豐富的初創企業投資資源和管理經驗的直投公司,廣發投資(香港)一直以來都十分關注各個領域傑出的初創企業。今年的賽事競爭十分激烈,湧現了大批優秀的創業團隊,體現出香港年輕人的創業熱情和當下友好的創業環境。」陳博士還表示,這一屆大賽比上一屆出現了更多生物醫藥項目,這恰好也是廣發投資(香港)一直以來重點關注的領域,相信這與今年新冠疫情和港交所歡迎未盈利生物技術公司來港上市有關。同學們都利用香港得天獨厚的金融優勢,密切關注資本市場變化,加上對目前大環境的敏銳觀察,產生出不少創新技術和想法。廣發証券及其旗下子公司廣發投資(香港)將會繼續幫助優秀項目和資金資源的有效對接,推動初創企業發展,助力培養出更多優秀的企業家。



作為中國資本市場最具影響力的證券公司之一,廣發証券始終秉持「廣聚愛,發於心」的公益理念,積極履行社會責任。在境內,廣發証券亦通過「廣發証券社會公益基金會」連續六年開展「大學生微創業行動」项目,從2015年至今,廣發証券已在該項目上捐贈2020萬元,其中給予大學生創業扶持基金450萬元,活動目前已有176名微創業導師,並有北京大學、清華大學等近40所高校深度參與,通過各種渠道影響上千萬人,旨在鼓勵和指導大學生開拓國際視野、打磨創業項目、對接風投資源,為年輕人的創業夢想提供支持與幫助。未來,廣發証券將不忘初心,繼續發揮自身影響力,以實際行動投身於公益事業,全力支持青年一代創新創業。



廣發証券股份有限公司成立於1991年,是國內首批綜合類證券公司,先後於2010年和2015年分別在深圳證券交易所及香港聯合交易所主板上市 (股票代碼:000776.SZ,1776.HK)。公司憑藉卓越的經營業績、完善的風險管理及優質的服務成功實現持續穩健發展,多年來是中國資本市場最具影響力的證券公司之一。公司以行業領先的創新能力,提供多元化業務以滿足企業、個人及機構投資者、金融機構及政府客戶的多樣化需求。截至2020年6月30日,公司有證券營業部283家,分佈於全國31個省市自治區,資本實力及盈利能力在國內證券行業持續領先,總市值居國內上市證券公司前列。2015至2019年,廣發証券連續五年位居「胡潤品牌榜」中國券商前列。公司依託「廣發証券社會公益基金會」積極履行社會責任,聚焦扶貧濟困、助學興教兩大領域,主動踐行社會責任,公司美譽度和品牌影響力持續提升。





