Thursday, 24 December 2020, 21:00 HKT/SGT Share:

來源 AIM ImmunoTech Inc AIM ImmunoTech宣布其藥物Ampligen的ME/CFS臨床試驗已開始接受COVID-19"長期患者(Long Haulers)"的註冊 機構審查委員會授權招募學科

奧卡拉，佛羅里達州, 2020年12月24日 - (亞太商訊) - AIM ImmunoTech Inc.(NYSE American交易代碼：AIM)今天宣布，有效的AMP-511擴展訪問計劃(EAP)協議的COVID-19後“ 長期患者(Long Hauler)”部分已獲得機構審查委員會(IRB)的批准入院人數。該試驗的患者接受了AIM的旗艦管道藥物Ampligen的治療。



AIM於10月宣布，該肌病性腦脊髓炎/慢性疲勞綜合徵(ME / CFS)臨床試驗已獲得IRB的批准，其中包括先前診斷為SARS-CoV-2的患者-該病可導致COVID- 19疾病-但現在已表現出急性感染，慢性疲勞樣症狀。這些患者由於其COVID-19後症狀的持續存在而通常被稱為Long Haulers。



Ampligen是AIM的TLR3激動劑免疫系統調節劑。它在阿根廷被批准為世界上第一種治療嚴重的慢性疲勞綜合症的藥物，並且是美國針對ME / CFS研發的唯一晚期藥物。



長期患者(Long Haulers) 將能夠與EAP中的ME / CFS患者一起接受Ampligen治療。在100名活躍的試驗參與者中，最多可以有20名是Long Haulers。 EAP由位於北卡羅來納州夏洛特市Hunter-Hopkins中心的醫學博士Charles Lapp和位於內華達州Incline Village的Sierra內科醫學博士Daniel Danielson執行。



註冊是AIM開發Ampligen療法的重要里程碑，Ampligen療法是針對醫學專家預測將遭受SARS-CoV-2誘導的慢性疲勞(包括許多人患有腦霧)的數百萬人的療法。在持續的全球大流行期間，已記錄了近7,000萬例COVID-19病例。研究表明，從COVID-19中恢復的患者可以報告症狀的持續性(請參閱：JAMA 網絡)。此外，2003年首例SARS-CoV-1流行病的許多倖存者從急性疾病中恢復後仍繼續報告經典的慢性疲勞樣症狀。實際上，大約有27％的倖存者符合美國疾病控制和預防中心的慢性疲勞綜合症標準(請參閱：JAMA內科醫學)。



鑑於SARS-CoV-2引起的大規模流行病，該病毒在發病機理上與第一種SARS病毒幾乎相同，並且新興的文獻支持COVID-19的SARS-CoV-2引起的慢性疲勞也遵循類似的模式，對於急性SARS-CoV-2感染引起典型的慢性疲勞症狀的患者，開發有效的療法是未滿足的關鍵公共衛生需求。有關更多信息，請參閱《華爾街日報》上的AIM，“長期患有COVID者對實驗藥物寄予希望”。



拉普博士說：“預計COVID-19會觸發大量因COVID引起的腦部損傷和疲勞而造成的'長期患者(long haulers)'。我相信研究性免疫調節抗病毒藥物Ampligen可能會在將來的治療中發揮作用。我相信迄今為止的數據表明，早期治療將導致更高的療效水平。”



彼得森博士說：“在一項基於隨機對照的研究中，對以Ampligen治療的CFS患者進行的基於假設的重新分析表明，CFS症狀持續時間較短的CFS患者對Ampligen的反應可能性是對照組的兩倍以上。整個。我們謹慎樂觀地認為，Ampligen對COVID-19之後的Long Hauler慢性疲勞患者的早期治療將有可能誘發臨床上有益的結果。除了這項研究外，還可以對臨床疾病進行縱向隨訪，並有助於研究發病機理和預後。” (請參閱：PLOS ONE)。



AIM首席執行官Thomas K. Equels指出：“雖然可以理解，全球主要製藥公司將精力集中在開發COVID-19疫苗上，但AIM認為，同樣需要幫助COVID-19後患者從急性疾病中恢復過來感染可能會遭受COVID引起的長期衰弱和慢性衰弱症狀的困擾，例如腦霧，嚴重的運動後不適。我們希望在AMP-511臨床試驗中對“長-勞拉”患者的治療可以幫助我們快速確定Ampligen是否有潛力作為治療COVID-19後綜合症的重要療法。如果成功的話，這可能會使數百萬人的生活變得更好。”



關於AIM ImmunoTech Inc.

AIM ImmunoTech Inc.是一家免疫藥物公司，致力於研究和開發治療多種類型的癌症，免疫疾病和病毒性疾病(包括由SARS-CoV-2病毒引起的疾病COVID-19)的療法。



警告性聲明

本新聞稿中包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述，諸如“可能”、“將會”、“預期”、“計劃”、“預計”等詞語和類似的表達(以及其他提及未來事件或情況的詞語或表達) ，旨在標識前瞻性陳述。這些聲明涉及許多風險和不確定性。除其他外，對於這些聲明，我們要求保護PSLRA中包含的前瞻性聲明的安全港。例如，將需要進行大量額外的測試和試驗來確定Ampligen在治療人類COVID-19方面是否有效，不能保證會如此。在動物模型和體外測試中獲得的結果不一定能預測人類的結果。關於公司與Ampligen®的合作活動，無法保證目前或計劃中的試驗是否會成功或產生有利的數據，而且試驗受到許多因素的影響，包括缺乏監管機構的批准、缺乏研究藥物或贊助其他試驗的機構的優先次序變動。即使這些臨床試驗得以啟動，我們也無法保證臨床研究會成功或產生任何有用的數據或需要額外的資金。一些國際上的大製藥公司和醫療機構正在爭相尋找治療COVID-19的方法。即使已試驗證明Ampligen®在對抗病毒方面的有效性，我們也無法保證我們針對該問題的舉措會被優先考慮，或者另一種最終被證明是有效的治療方法是否會讓我們的努力付諸東流。我們認識到，像所有醫療機構一樣，所有癌症中心都必須將大流行列為優先事項。因此，由於COVID-19緊急醫療情況，在癌症患者正在進行的研究中可能會延遲臨床試驗的註冊和報告。不能保證未來的研究不會得出與參考研究報告不同的結論。另外在海外國家開展業務存在諸多風險，包括在執行知識產權方面的潛在困難。我們無法保證我們在國外的潛在業務不會受到這些風險的不利影響。公司不承諾更新任何前瞻性聲明，以反映在此日期之後發生的事件或情況。



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