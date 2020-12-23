Wednesday, 23 December 2020, 08:30 HKT/SGT Share: 上海集優：進入私有化關鍵時刻 成功或是大概率事件

香港, 2020年12月23日 - (亞太商訊) - 私有化近年來成為資本市場一個熱門的話題，聚焦海外，今年不少中概股私有化來港上市，而環視港股市場，今年也有不少企業私有化退市，另尋其他發展之路。根據統計，2020年港股市場私有化退市的上市公司數量達18家，同時也有多家公司已宣佈私有化計劃。早在10月中旬宣佈私有化的上海集優近日也進入到了私有化的關鍵時刻。



據悉，上海集優要約人按每股H股1.6港元收購獨立股東股份，並以吸收合併的方式進行私有化，公司將於2021年1月11日（星期一）召開臨時股東大會和H股股東大會，就私有化相關事宜進行投票。以吸收合併的方式進行私有化的案例此前有一個成功私有化的華電福新，那麼，這種方式私有化的流程一般是什麼樣，成功幾率有多大呢？



上海集優私有化流程介紹

港股私有化主要有三種形式：要約、協議安排和吸收合併。由於上海集優屬於H股公司，根據中國法規定，H股公司不適合協議安排形式，故此次採用吸收合併的方式。要通過此次私有化，公司在臨時股東大會上，需取得至少三分之二參與投票的獨立股東投票同意；H股股東大會上，需有不少於75%的H股獨立股東投票贊成，不多於10%的H股獨立股東投票反對。完成上述條件後，合併協議才能生效，公司將申請自願撤回H股上市地位。



關鍵時間節點 香港時間 關鍵事項

遞交H股過戶文件截止時間 2021年1月5日下午4時三十分 遞交股份過戶檔以取得會議出席及投票資格

臨時股東大會時間 2021年1月11日上午9時正 就私有化相關事宜進行投票

H股股東大會時間 2021年1月11日上午10時正 就私有化相關事宜進行投票

預期從聯交所退市生效日期（倘若生效） 2021年1月20日



成功幾率有多大？

從當前情況來看，上海集優的私有化成功將是大概率事件。首先，結合過往港股私有化的歷史經驗看，私有化成功本身也是一件概率比較大的事件。同是H股的上海集優這次私有化, 採用之前已成功私有化的華電福新 (00816.HK) 的方式, 「吸收合併」方式私有化去迴避要約一關，成功的機會大幅提高。其次，要約人對獨立股東出價合理，上海集優要約人按每股H股1.6港元收購獨立股東股份，與H股最後交易日前連續30個交易日、60個交易日平均收市價相比，溢價均為約110.5%，上海集優給出的要約價格相對合理，顯示出了較高的誠意。



因此，業內人士提醒，投資者在面對私有化的機會時，在溢價合理的情況下應該積極参与投票，把握機會並避免不必要的損失。同時，還要熟悉私有化的流程，確保順利投票，如仍有疑問可及時致電持牌證券交易商或註冊證券機構。





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