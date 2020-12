Tuesday, 22 December 2020, 17:31 HKT/SGT Share:

來源 Champion REIT 冠君產業信託2020年乘風破浪 於多個範疇屢奪殊榮

香港, 2020年12月22日 - (亞太商訊) - 儘管過去一年營商環境動盪,持有花園道三號及朗豪坊物業的冠君產業信託(股份代號:2778)依然於多個範疇榮膺大獎。



冠君產業信託行政總裁王家琦女士及團隊獲《彭博商業周刊》頒發「ESG領先企業大獎」



信託於過去一年屢奪殊榮,最近於「The Asset Triple A Country Awards 2020」中獲頒「最佳企業債券(香港)」獎項,表彰其在財務管理方面的卓越表現。該獎項嘉許信託於2020年上半年發行了總額三億美元的十年中期票據之項目。這宗交易標誌著信託相隔七年多後重返美元債券市場,成為自2016年以來首個由香港房地產信託基金發售的美元債券。



此外,冠君產業信託亦獲頒以下其他殊榮,對其在可持續發展、企業管治及業績方面的努力予以肯定,這包括:



於2020年獲納入的可持續發展指數及標準:

- 恒生ESG 50 指數、連續五年成為恒生可持續發展企業基準指數的成份股

- 全球房地產可持續性標準 – 「四星綠色嘉許」及「信息披露A評級」



於2020年獲得的主要ESG獎項:

- The Asset 環境、社會及企業管治企業大獎 – 最高榮譽「翡翠大獎」及「最佳行政總裁」

- 《彭博商業周刊》– 「ESG領先企業大獎」

- 《亞洲金融》–「最佳環境治理」及「最佳社會責任」



於2020年獲得的主要企業獎項:

- The Asset Triple A Country Awards – 「最佳企業債券(香港)」

- 《信報財經新聞》–「上市公司卓越大獎」

- 香港投資者關係協會 – 「最佳投資者關係公司」

- 《亞洲企業管治》– 「最佳投資者關係公司」



冠君產業信託行政總裁王家琦女士表示:「儘管今年是充滿挑戰的一年,我們仍感到非常榮幸於年內取得多個卓越大獎。由此可見,我們團隊轉危為機及維持業務延續性的不懈努力備受廣泛肯定。展望未來,我們將繼續在業務上力臻卓越,同時亦會加強作為影響者的角色,推動可持續發展及為整體社會帶來裨益。」



2020年的獎項

3月

《亞洲金融》 – 2020年亞洲最佳公司

- 最佳投資者關係 – 第一名

- 最佳行政總裁 – 第一名

- 最佳環境治理 – 第二名

- 最佳社會企業責任 – 第二名

- 最佳管理公司 – 第三名



8月

Marketing Magazine – PR Awards 2020

- 最佳公關項目(可持續發展):Champion Our Wellness – 銅獎



9月

香港投資者關係協會 – 2020年投資者關係大獎

- 最佳投資者關係公司

- 最佳投資者關係(行政總裁)– 王家琦女士

- 最佳投資者會議

- 最佳投資者推介材料

- 最佳年報

- 我最喜愛上市公司



MerComm. Inc.(2020年國際ARC大獎)

- 傳統年報 – 銀獎

- 內頁設計 – 銅獎



10月

《亞洲企業管治》 – 2020年亞洲卓越大獎

- 亞洲最佳行政總裁

- 亞洲最佳企業社會責任

- 最佳投資者關係公司

- 最佳投資者關係專才



CORPHUB – 2020年香港最優秀服務大獎

- 年度傑出產業信託獎



《彭博商業周刊》

- 2020年ESG領先企業大獎

- 2020年領先項目獎 – 環境



恒生可持續發展企業指數系列

- 恒生ESG 50 指數

- 恒生可持續發展企業基準指數的成份股



11月

香港管理專業協會 – 2020年最佳年報獎

- 優秀小型機構年報獎



全球房地產可持續性標準

- 四星綠色嘉許

- 信息披露A評級



IADA國際年度報告設計獎

- 封面設計 – 銀獎

- 綜合演示 – 銀獎

- 插圖 – 銀獎



12月

The Asset – Triple A Country Awards 2020

- 最佳企業債券(香港)



The Asset – 2020年環境、社會及企業管治企業大獎

- 最高榮譽翡翠大獎

- 最佳行政總裁



《信報財經新聞》

- 2020年上市公司卓越大獎(主板 – 大市值)



香港股票分析師協會

- 2020年上市公司年度大獎



有關冠君產業信託(股份代號:2778)

冠君產業信託擁有及投資提供租金收入的寫字樓及零售物業。信託主要投資位於優越地點的甲級商用物業。現時擁有花園道三號及朗豪坊兩幢地標性物業,總樓面面積達293萬平方呎,分別座落於維港兩岸。自2015起,信託被納入為恒生指數的恒生可持續發展企業基準指數的成份股。

網站:www.championreit.com







