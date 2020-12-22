冠君產業信託2020年乘風破浪 於多個範疇屢奪殊榮

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香港, 2020年12月22日 - (亞太商訊) - 儘管過去一年營商環境動盪，持有花園道三號及朗豪坊物業的冠君產業信託（股份代號：2778）依然於多個範疇榮膺大獎。
|冠君產業信託行政總裁王家琦女士及團隊獲《彭博商業周刊》頒發「ESG領先企業大獎」
信託於過去一年屢奪殊榮，最近於「The Asset Triple A Country Awards 2020」中獲頒「最佳企業債券（香港）」獎項，表彰其在財務管理方面的卓越表現。該獎項嘉許信託於2020年上半年發行了總額三億美元的十年中期票據之項目。這宗交易標誌著信託相隔七年多後重返美元債券市場，成為自2016年以來首個由香港房地產信託基金發售的美元債券。
此外，冠君產業信託亦獲頒以下其他殊榮，對其在可持續發展、企業管治及業績方面的努力予以肯定，這包括：
於2020年獲納入的可持續發展指數及標準：
- 恒生ESG 50 指數、連續五年成為恒生可持續發展企業基準指數的成份股
- 全球房地產可持續性標準 – 「四星綠色嘉許」及「信息披露A評級」
於2020年獲得的主要ESG獎項：
- The Asset 環境、社會及企業管治企業大獎 – 最高榮譽「翡翠大獎」及「最佳行政總裁」
- 《彭博商業周刊》– 「ESG領先企業大獎」
- 《亞洲金融》–「最佳環境治理」及「最佳社會責任」
於2020年獲得的主要企業獎項：
- The Asset Triple A Country Awards – 「最佳企業債券（香港）」
- 《信報財經新聞》–「上市公司卓越大獎」
- 香港投資者關係協會 – 「最佳投資者關係公司」
- 《亞洲企業管治》– 「最佳投資者關係公司」
冠君產業信託行政總裁王家琦女士表示：「儘管今年是充滿挑戰的一年，我們仍感到非常榮幸於年內取得多個卓越大獎。由此可見，我們團隊轉危為機及維持業務延續性的不懈努力備受廣泛肯定。展望未來，我們將繼續在業務上力臻卓越，同時亦會加強作為影響者的角色，推動可持續發展及為整體社會帶來裨益。」
2020年的獎項
3月
《亞洲金融》 – 2020年亞洲最佳公司
- 最佳投資者關係 – 第一名
- 最佳行政總裁 – 第一名
- 最佳環境治理 – 第二名
- 最佳社會企業責任 – 第二名
- 最佳管理公司 – 第三名
8月
Marketing Magazine – PR Awards 2020
- 最佳公關項目（可持續發展）：Champion Our Wellness – 銅獎
9月
香港投資者關係協會 – 2020年投資者關係大獎
- 最佳投資者關係公司
- 最佳投資者關係（行政總裁）– 王家琦女士
- 最佳投資者會議
- 最佳投資者推介材料
- 最佳年報
- 我最喜愛上市公司
MerComm. Inc.（2020年國際ARC大獎）
- 傳統年報 – 銀獎
- 內頁設計 – 銅獎
10月
《亞洲企業管治》 – 2020年亞洲卓越大獎
- 亞洲最佳行政總裁
- 亞洲最佳企業社會責任
- 最佳投資者關係公司
- 最佳投資者關係專才
CORPHUB – 2020年香港最優秀服務大獎
- 年度傑出產業信託獎
《彭博商業周刊》
- 2020年ESG領先企業大獎
- 2020年領先項目獎 – 環境
恒生可持續發展企業指數系列
- 恒生ESG 50 指數
- 恒生可持續發展企業基準指數的成份股
11月
香港管理專業協會 – 2020年最佳年報獎
- 優秀小型機構年報獎
全球房地產可持續性標準
- 四星綠色嘉許
- 信息披露A評級
IADA國際年度報告設計獎
- 封面設計 – 銀獎
- 綜合演示 – 銀獎
- 插圖 – 銀獎
12月
The Asset – Triple A Country Awards 2020
- 最佳企業債券（香港）
The Asset – 2020年環境、社會及企業管治企業大獎
- 最高榮譽翡翠大獎
- 最佳行政總裁
《信報財經新聞》
- 2020年上市公司卓越大獎（主板 – 大市值）
香港股票分析師協會
- 2020年上市公司年度大獎
有關冠君產業信託（股份代號：2778）
冠君產業信託擁有及投資提供租金收入的寫字樓及零售物業。信託主要投資位於優越地點的甲級商用物業。現時擁有花園道三號及朗豪坊兩幢地標性物業，總樓面面積達293萬平方呎，分別座落於維港兩岸。自2015起，信託被納入為恒生指數的恒生可持續發展企業基準指數的成份股。
網站：www.championreit.com
話題 Press release summary
部門 金融, 业务
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