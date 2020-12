Friday, 18 December 2020, 12:11 HKT/SGT Share: 達豐設備:塔機服務第一股,如何認識藍海市場及其投資亮點?

香港, 2020年12月18日 - (亞太商訊) - 【格隆匯app訊】新冠疫情之後,國內建築產業如期復蘇,但與以往不同的是,建築產業的內部卻出現了種種深刻的變化,特別是傳統現澆建築方式向裝配式建築方式轉變,這給中大型塔式起重機帶來歷史性發展機遇,多份券商研報紛紛指出該領域在未來數年或存在巨大的供需缺口,這將帶動對塔式起重機(以下簡稱“塔機”)服務行業,特別是中大型的塔式起重機及相關服務和解決方案的公司,進入前所未見的高景氣週期。















若從整個建築行業尚不足20%的塔機滲透率來看,塔機服務行業或許是目前建築板塊裡面僅剩的、少為人知的且即將步入成長期的藍海市場之一,而該行業內市占率第一和第二的企業距離市場飽和度尚存在較大距離,這意味著在好賽道的背後也同樣存在著長足的發展空間。因此,投資者對塔式起重機服務行業的龍頭企業也應該給予更多的重視和關注。



當前的港股市場,此類投資標的相當稀缺,達豐設備作為塔機服務第一股,即將登陸香港資本市場。



詳解達豐設備的五條核心投資亮點



作為中國建築起重機械專業分包首家上市公司,即到目前為止第一家單獨以提供一站式塔機服務為主的上市主體,達豐設備選擇在香港上市引起了業內人士的關注。



與其同時,為了更好把握發展態勢已非常明確的裝配式建築發展的歷史性機遇,達豐設備擬通過IPO募集資金,繼續加大擴張力度。根據公司披露和研報提供的資料,擬于未來三年內每年採購至少90台塔式起重機,尤其是起重能力高於200噸米的大型塔式起重機,借此繼續加強和鞏固達豐設備的核心競爭優勢。



因此,我們會透過總結該公司的投資亮點進一步揭示其內在價值,如下所示:



(1)專業的控股股東背景



從招股書的資料可獲知,達豐設備的控股股東是新加坡達豐集團。該集團公司在20世紀70年代成立,最早從事二手工程機械的買賣以及租賃業務,後來業務區域從新加坡拓展至其他東南亞國家、澳大利亞和中國等。



在KHL發佈的2020年全球租賃百強榜單中,達豐集團排名第36位。其目前擁有1500多台履帶式、移動式及塔吊式起重機,覆蓋起重範圍從50噸至1600噸。由此可見,專業的達豐集團在起重機設備租賃領域具有豐富的經驗和良好的業內聲譽。



預期將為達豐設備在上市之後的業務發展和擴張範圍提供堅實後盾和支援,有利於其進一步延伸至建築業或基建正蓬勃發展、存在快速增長需求的新興國家或經濟區域。比如,達豐設備在招股書中的業務-未來策略的章節中亦有提及這一方向,計畫透過中國一帶一路合作倡議逐步擴展至印尼市場。



(2)所在賽道的巨大發展潛力



總體上看,中國經濟仍處於升級轉型的新常態時期,政策趨勢旨在繼續推動國內經濟結構調整,以提高經濟發展品質和效率。中國經濟的穩定發展,將給建築業市場帶來可預見的穩定增長需求,同時在持續的城市化進程和對裝配式建築的推廣,預期中國塔式起重機服務市場會維持快速增長,整體的市場規模預計未來數年仍將保持高於GDP增速的擴張,即約7.9%的預期複合增速,至2024年底,塔機服務的整體收入或增長至1488億。



可分為兩個方面的驅動因素來研究:一個是城市化進程的推動,中國城鎮化率預期將由2019年的約60.6%增至2024年的約68.1%,建築需求(尤其是住宅建築)將維持繼續增長,因此,對塔式起重機服務的需求也將維持穩定性;另一個是裝配式建築的推廣帶來的巨大新增需求,弗若斯特沙利文預期,國內裝配式建築的新開工建築面積將從2019年的4.18億平方米持續增長至10.32億平方米(CAGR約為19.8%),對應的期間滲透率從18.4%大幅提升至32.4%。



根據中國國務院辦公廳及住房和城鄉建設部頒發的國務院辦公廳關於大力發展裝配式建築的指導意見,以及“十三五”裝配式建築行動方案等相關規劃指出,截至2020年及截至2026年,裝配式建築占新結構建築的比例將分別超過15%及30%。



與傳統的建築方法相比,裝配式建築涉及處理大型裝配式建築結構零件,其對重量和起重精度的要求明顯更高,導致對起重能力超過200噸米的大中型塔式起重機的需求增加。據瞭解,目前國內約90%的市場份額是小型塔式起重機所佔據的,隨著未來傳統現澆建築方式快速轉向裝配式的建築方式,小型塔式起重機的市場將被中大型塔式起重機所逐步替代,巨大的需求和供給之間的矛盾正日益凸顯。



根據弗若斯特沙利文的資料,中國目前僅約有20,000台適用於裝配式建築的大中型塔式起重機,至2023年,合適塔式起重機的需求缺口估計約為50,000至70,000台。該判斷跟東北證券發佈的最新研報所指出情況是一致的,其預計至 2026 年中大型塔式起重機的市場空間將有2-3倍提升,從更長遠週期,建築產業化在中國全面普及後,預計或會有較當前規模5-10倍的提升空間。



回看達豐設備,若從其所擁有的塔機根據不同的噸米數區間進行劃分後可清楚地發現,達豐設備的塔機結構是大中型佔據了大部分的比例,加上計畫發行募集資金後繼續擴充大中型塔式起重機的數量,進而充分把握由裝配式建築推廣和城市化進程雙輪驅動所帶來的新一輪行業黃金發展機會。



(3)全國性的佈局網路



自2007年達豐通過華東市場進入中國以來,至今已經形成了以上海總部管理及運營業務為中心,並於北京及上海建立起3個區域運營中心,以及遍佈全國的15個營運基地、40家營運分公司,此外,達豐設備目前已在合肥、無錫、太倉、重慶及東莞運營8個塔式起重機堆場。值得一提的是,其於2019年6月收購江蘇省揚州市一塊面積為9.4萬平方米的土地,並以此成立揚州維修中心。



揚州維修中心的成立是達豐設備公司發展歷史的一個重要里程碑事件,不但可滿足公司在華東地區範圍內專案需求,為自有塔式起重機提供大規模維修、維護和翻新服務,另一方面也是實現維修能力對外輸出的協力廠商服務基地及公司專業技術的人才培訓基地,對公司探索新收入來源和切入新的塔機服務市場提供了可能性,更是其輕資產模式的開創,因而具備深遠的戰略意義。



(4)對產業鏈的重要性及對客戶的粘性在持續提升



公司所在的行業行業,不只是為建築公司提供塔式起重機這一設備這麼簡單,實質在於為建築公司提供一整套貨物垂直運輸服務的解決方案,相當於建築施工的分包服務商。不同于普通設備服務公司僅僅是設備的提供,解決方案服務提供者還涵蓋包括方案設計、設備提供、整個施工期間運營、設備的裝配、拆卸以及維保等環節。



解決方案的設計特別是非標方案的設計對後續建築施工的工程進展、安全都有一定地關聯性,其實質是以重資產為基礎的服務業。目前,在國內,塔式起重機服務市場規模占整個建築業占比不比不到1%,弗若斯特沙利文的資料也指出,塔式起重機服務的成本平均僅占建造項目總成本的約2%,但對建築工期的影響卻是至關重要的。



一方面是達豐這些年對下游客戶的粘性在持續提升,如前所述,公司已基本完成了全國化的業務佈局,公司憑藉行業領先位置和專業經驗,以及大量標誌性的工程項目進一步鞏固了其業內聲譽,品牌影響力更強了,按招股書所述,達豐的大部分專案由國內特級及一級EPC承建商承包,公司亦與大型國有特級EPC承建商維持著超逾十年的長期業務關係。另外就是順勢而為,在大中型塔機領域,特別是大型和超大型專案上形成“護城河”,不斷加大服務能力的深度和強度,最後就是進行數位化轉型,提升科技賦能實力。我們認為,這些方面都會使得客戶粘性得到持續加強,而公司成功上市之後,料市場影響力也會進一步提升,有助於其開拓更多客戶。



另外一方面,我們也應該看到,達豐設備在產業鏈內所擔任的角色及其所在的位置,是眾多塔機製造商爭奪市場佔有的戰略入口。首先,因為類似達豐設備這一類專業的塔機租賃商是最接近EPC甲方的服務方,而傳統的製造商需要依靠塔機租賃服務商才能取得甲方客戶的真實的需求資訊;其次,服務租賃商在服務中可以為甲方提供多元化服務,提供其他機械設備租賃服務,製造商可依賴租賃服務商搶佔其他機械設備租賃的市場;最後,達豐這樣的頭部塔機服務商,擁有行業最好的口碑,服務於眾多大型的標誌性的工程項目,製造商與之合作可以互相成就,提高塔機製造商的品牌地位。



綜合,達豐設備對客戶,以及對中游製造商的影響力一直在持續加強,疊加其領先的行業位置,其對產業鏈進一步升級和轉型的重要性是不言而喻的,議價能力和溢價水準的優勢會進一步釋放出來,因此我們也據此來判斷,達豐設備在產業鏈獲得的價值也應該重估。



(5)長期受益于行業集中度的提升



最後我們認為不能忽視的一點,是行業格局帶來的巨大機會。



據招股書所示,按2019年收入計算,前5大塔式起重機服務供應商合計僅佔據行業市場份額的4%。該資料顯示,塔機服務的行業競爭格局仍處於高度分散的階段,競爭激烈,因而,具備核心競爭能力、融資能力及擴張能力的領先企業,除了能在即將到來的新一輪景氣週期中獲得更快的發展速度,也能在週期發展中脫穎而出,佔據更多市場份額,因為頭部的建築承建商會優先選取那些具備領先優勢和行業經驗豐富的能夠提供全生命週期、全產業鏈的一站式解決方案的綜合服務提供者。



從全球視野和產業發展歷史來看,塔機服務行業具有技術、人員、安全責任等壁壘,隨著塔機大型化、服務專業化,將逐步形成寡頭壟斷格局。參考 MORROW公司(位列全球第六),其在北美市場市占率在2019年達到了28.04%,排名第一,而排名第二的Maximus公司,其在北美市場市占率約為18.41%,北美前五的塔機租賃和服務提供者的合計市占率約為68.9%,前十家佔據了84.4%,中國市場也有望複製此發展路徑,且國內市場中市占率第一及第二的參與者,距離行業飽和度還有非常大的距離。



因此,行業集中度持續提升是必然遇見的大趨勢之一,值得押注那些存在領先優勢的,聚焦在廣闊市場區域的頭部企業,港股塔機服務第一家上市公司——達豐設備會是其中之一。





