Aladdin Technology Group推出電子銷售融資方案，千萬港元助初企及拓展電子商貿平台

香港, 2020年12月17日 - (亞太商訊) - 電子商務解決方案供應商 -- 艾拉丁網絡科技集團(Aladdin Technology Group/ATG或「集團」)宣布,將與TeamWork Capital Group(TeamWork Capital)合作,提供電子銷售融資方案,預留約1,000萬港元資金,協助具潛力的初創企業及中小企,持續發展電子商貿業務,冀能為平台使用商戶創造更大經濟效益,建設共贏商業模式。



TeamWork Capital是電子商貿融資的行業先驅,專注於電子交易應收賬融資服務。電子銷售融資並不屬於貸款服務,而是一項營業額的買賣交易,即透過預先出售業務「未來」的電子交易營業額,兌現成可即時應用的流動資金,協助中小企及初創企業過渡疫情及持續發展。電子銷售融資毋需抵押品,亦不涉信貸評級,資金一般可作電子商貿、業務數碼化、廣告宣傳、入貨採購等用途。



市場上不少初創及中小企面對經濟不景及疫情的雙重打擊,經營困難,偏偏一般銀行的貸款融資方案對中小企的審批特別嚴苛。集團因此與TeamWork Capital合作提供嶄新的電子銷售融資,服務靈活而具彈性,可為中小企業以至微企網店在創業及經營上解決燃眉之急。而網紅營銷以及社群平台為現時最有效的推廣模式,社群的號召力潛藏龐大商機,品牌欲透過豐富且具啟發性的宣傳內容轉化為實際收益,必須有效地讓網絡平台上的粉絲/追隨者轉為消費者。集團希望透過這兩大方向為企業提升收入。



ATG創辦人兼行政總裁吳友平先生指出:「疫情加速各大小企業的數碼轉型步伐,而集團旗艦產品 -- 電商營銷綜合平台KOL.SHOP在面世短短四個月內,已新增400名KOL、KOC(Key Opinion Customer)或商戶,需求殷切。而集團不單提供平台及技術,更著重為用戶擴大規模及發展,讓使用我們電商平台的用戶得到最高的價值及效益。」



KOL.SHOP是專注於社交媒體及電子商貿的綜合營銷平台,為品牌提供簡單便捷及有效的KOL營銷工具,在毋需更多額外成本的情況下,接觸廣大潛在消費者,強化銷售及提升品牌知名度。



根據全球具指標性的社交媒體影響力營銷機構Influencer Marketing Hub於《2020 全球自媒體營銷趨勢洞察報告》指出,雖然2020年市場環境及經濟不景氣,但意見領袖/網紅營銷(influencer marketing)的全球市場價值估計仍可達到約97億美元,而使用網紅營銷方案的回報效益(Earned Media Value)大約是11倍回報。



有關艾拉丁網絡科技集團

艾拉丁網絡科技集團 (Aladdin Technology Group)成立於2017年,總部位於香港,在三藩市、倫敦、北京、上海和首爾設有辦事處。集團主要業務為通過電子及社交商務,提供具開創性、實用性的營銷產品和電子商務解決方案,協助品牌客戶擴大社群力量,連接並鞏固品牌與消費者之間的聯繫,賦予網絡營銷的無限可能。



