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Thursday, 17 December 2020, 08:39 HKT/SGT
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德琪醫藥漸入佳境 宜看中長線

香港, 2020年12月17日 - (亞太商訊)  - 據市場數據顯示，生物科技板塊是近十年來最好的投資領域之一。據了解，2009至2019年過去10年，Nasdaq生物科技ETF股票的投資者，回報率已超過350%，而同期美股僅上漲187%。料放諸港股生物科技板塊亦然。

中國生物科技行業前景佳，主要動力來自於市場對創新醫藥的需求持續擴大，尤其在抗腫瘤及免疫系統相關治療領域，未來市場將迎來黃金機遇。在抗腫瘤這條賽道上，半新股德琪醫藥(6996)具有獨特而顯著的優勢。美國國家綜合癌症網絡(NCCN®)在最新版多發性骨髓瘤臨床實踐指南(NCCN Guidelines®)中新添加了三種Selinexor用於治療復發難治性多發性骨髓瘤(rrMM)患者的組合方案。這次NCCN®指南更新只涉及該藥內容的更新，值得注意的是，其中一種SVd方案成為了指南的1類推薦方案，標誌著以selinexor為骨架的治療方案將為多發性骨髓瘤患者提供新的治療選擇。多發性骨髓瘤目前在很多國家是血液系統第2位常見惡性腫瘤。

Selinexor 是由德琪醫藥與Karyopharm Therapeutics (納斯達克股票代碼: KPTI)合作研發的口服型選擇性核輸出抑制劑(SINE)化合物，亦是首款且唯一一款被美國FDA批准的口服SINE化合物。公司已在亞太多個市場如澳洲，新加坡及香港遞交Selinexor治療復發難治性多發性骨髓瘤及復發難治性彌漫性大B細胞淋巴瘤的新藥上市申請(NDA)，料明年將有重大的突破性商業化發展，為廣大病患帶來治療福音的同時，亦利好公司股價未來表現，可押寶中長線。


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部門 金融, 业务, 制药及生物技术, 健康与医药
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