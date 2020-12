Wednesday, 16 December 2020, 17:52 HKT/SGT Share: 天能動力分拆電池板塊業務於上交所科創板上市獲通過

香港, 2020年12月16日 - (亞太商訊) - 中國新能源動力電池行業的龍頭企業── 天能動力國際有限公司(「天能動力」或「公司」,連同其附屬公司,統稱「集團」,股份代號:00819.HK),欣然公佈建議分拆電池板塊業務,並分拆公司股份以天能電池集團股份有限公司(「天能股份」)名稱,以A股上市方式於上交所科創板獨立上市,公司於12月15日已獲得上市委同意通過科創板IPO註冊。



2018年年底,天能動力宣佈考慮分拆電池業務以回歸A股,拆分出的核心電池業務,在上交所科創板上市,擬募集資金約36億元,餘下業務部分仍為港股天能動力。天能股份擬募資用於鉛蓄電池智慧製造技改、鋰電池電芯及PACK、啟停電池等項目以及補充流動資金。募投項目均圍繞主業及核心技術展開,實施後有助於擴大業務規模、提升盈利及研發能力、增強市場競爭力。此外,募集資金中有10億元將用於補充公司流動資金,占比約28%。



天能動力主要從事研發、生產及銷售高端環保電池、新能源電池及綠色可再生材料,集團堅持以科技創新驅動綠色發展理念,形成了「鉛蓄電池+鋰電池」雙重點的綠色電池產品體系。天能動力是中國電動二輪車和電動三輪車的主要電池供應商,集團鉛酸電池產品主要分三大類:電動三輪車電池、微型電動車電池、及特殊用途電池。電動自行車以環保、經濟、省力、能載重、長續程等特點成為主流的交通工具之一,在新冠疫情影響下,國內外賣、快遞行業逆市快速增長,而電動自行車早在外賣、快遞行業中普及應用,行業增長對電池需求也大增,促進集團的業務穩定持續發展,並帶動收入的增長。



目前公司正積極研發更高效、環保、壽命更長的電池,今年8月,集團公佈兩項最新研發的鋰離子電池:「SLFP超級磷酸鐵鋰」系列和「LMFP超能錳鐵鋰」系列。「SLFP超級磷酸鐵鋰」系列電池的優勢是集安全性、壽命長和超耐低溫的優點於一身。 「LMFP超能錳鐵鋰」系列則是具有高智能、高能量和高倍率的產品特點,兩項產品是集團多年研發的階段成果,獲得了多項自主知識產權,完美闡述了「鐵鋰級安全,三元級能量」,更是換電、租賃領域以及共享市場的誠意之作,為天能動力搶佔鋰離子電池市場再下一城。



公司受惠於去年實施的電動自行車安全技術規範強制性國家標準引發的電動二輪車換車需求,以及疫情帶動的電動車二輪車和電動三輪車需求,今年上半年,高端環保電池業務為集團提供穩健的現金流。集團新能源電池業務取得營業收入約人民幣4.03億元,較上年同期增長58.08%。報告期內,其銷售收入約人民幣116.41億元。集團整體銷售收入約人民幣226.35億元,同比增長14.26%。毛利約為人民幣21.16億元,較去年同期上升14.23%。主要是銷售量增加及電池毛利率增長。淨利潤約人民幣8.60億元,同比增長45.57%。此次通過科創板IPO成功註冊,將有利於未來業務發展,公司估值將進一步提升。





