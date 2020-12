Wednesday, 16 December 2020, 17:01 HKT/SGT Share: 藍月亮上市 全渠道佈局助其高速發展

香港, 2020年12月16日 - (亞太商訊) - 據星島日報報導,近期最受矚目的新股藍月亮集團控股有限公司(下稱「藍月亮」或「公司」,股份代號:6993.HK)於今日正式在港交所掛牌上市。本次藍月亮上限定價13.16港元,所得款項淨額約95.76億港元,國際發售及香港公開發售均獲超額認購,中國國際金融香港證券有限公司、花旗環球金融亞洲有限公司、Citigroup Global Markets Limited及Merrill Lynch Far East Limited擔任聯席保薦人。







注重研發及銷售策略 業務高增長



藍月亮能夠在家庭清潔護理行業建立起巨大的領先優勢,主要得益於公司對產品研發的高度重視。公司自業務營運之初即已成立研發技術中心,並於2015年成立藍月亮洗滌研究院,專門開發及評估洗衣產品及方法。於2020年6月30日,公司的研發技術中心有115名員工。截至同日,公司擁有一支由157名員工組成的研發團隊,核心研發團隊平均擁有約九年家庭清潔護理行業的相關經驗。於最後實際可行日期,公司已於中國取得合共673個註冊商標、152項專利及159項版權。



於2017年至2019年,公司來自線上渠道的收益大幅增加,主要來源於合作的電子商務平台數目增加、與平台合作更加緊密、線上渠道套裝產品的銷量上升以及公司成功的交叉銷售策略。



全渠道佈局 增量可期



根據弗若斯特沙利文報告,截至2019年,洗衣液在中國的滲透率為44.0%,遠低於日本(79.5%)及美國(91.4%),可見中國洗衣液市場的未來增長潛力巨大。據預計,中國洗衣液市场渗透率到2024年將達到58.6%,行業規模到2024年將達到人民幣515億元。對標日本和美國滲透率水準,未來5年國內洗衣液市場有望達到 700-800 億元。藍月亮憑藉著線上線下全渠道佈局,有望充分受益洗衣液市場增量。



藍月亮已成為中國主要電子商務平台的重點合作商家。近年來,公司不斷拓展新興線上渠道,與拼多多等社交電商、盒馬等生鮮電商等新興平台達成合作拓寬覆蓋面,2019年已與82個電商平台達成合作關係。憑藉豐富的平台資源,於2017年至2019年,公司線上渠道收益的複合年增長率為33.5%。公司的線上先發優勢明顯,未來有望持續保持線上渠道領先地位。



線下渠道方面,公司計劃基於分銷商對特定渠道的服務能力來優化及擴展其分銷商網絡,以加大對中國所有省份的大型城市的市中心地區乃至縣、鎮及村的深入滲透。公司計劃積極拓展零售終端,加大覆蓋不同類型的零售店舖,包括藥房、化妝品店、母嬰店及加油站。公司還將借助旗艦洗衣液產品的高品牌知名度,提高不同類別產品(包括家居清潔及個人清潔護理)的市場滲透。此外,公司的清潔顧問將繼續於學校、社區及辦公場所直接與消費者進行互動。互聯網持續改變人們的溝通方式,藍月亮計劃對不同消費人群的營銷策略進行優化及定制,以鞏固其作為家庭清潔護理專家的品牌形象。



中國的家庭清潔護理市場前景廣闊,憑藉強大的研發實力及全渠道的戰略佈局,藍月亮未來增量可期。上市後,藍月亮有望在資本的助力下,繼續拓展及升級產品種類,實現高速發展,並鞏固公司於市場的領導地位。





