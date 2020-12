發現肉毒桿菌神經毒素並結合銀納米顆粒創造出非凡成果的全球新專利

卑詩省蘭里市, 2020年12月16日 - (亞太商訊) - Andrew JM Willoughby博士和Keith W. Moeller博士已被授予並在全球範圍內(包括在亞洲,歐洲以及現在美國)頒發了許多專利,涉及納米銀與各種肉毒桿菌神經毒素(BONT)的組合和使用。這些專有配方具有顯著的臨床和後勤優勢,包括將重組BONT的穩定性和保存期限從2-3周延長至3-4個月以上,以及將注射的BONT的治療效果(功效)延長長達6-7個月(比標準鹽水長100%以上)。



Moeller博士說:“由於這種納米粒子能夠封裝和保護各種蛋白質和碳水化合物免於降解,因此我們認為,肉毒桿菌神經毒素現在可能根本不需要冷藏,從而將其人道主義用途進一步擴展至想一想使用BONT產品控制慢性偏頭痛或反復發作的局部運動性癲癇發作的成人或兒童,現在每年只需要注射兩次即可,而不是每2-3個月注射一次這一發現可能會影響許多人的生命!”



Willoughby博士是來自卑詩省蘭里市的加拿大整形美容師。擁有眾多臨床認證,自2007年以來就一直在註射BONT。 2017年,Willoughby博士完成了一項標籤外人類1期臨床試驗,其中39名患者註射了用納米銀化合物重構的OnaBotulinumToxin-A。該產品已清除在加拿大和美國用作手術傷口沖洗液。在對參與者進行長達18個月的密切監視之後,並為其中的一半提供重複劑量,在患有一系列問題(包括慢性緊張性頭痛,磨牙症(磨牙))的患者中,觀察到治療效果的持續時間顯著延長和皺紋。唇皰疹(HSV-1)患者還具有顯著的抗病毒作用,而且這些患者均未發生任何不良事件。自此以來,已經完成了其他具有相似結果的人體臨床試驗。



威洛比博士說:“我們感覺好像我們現在已經了解了我們的超小納米銀顆粒(5-7Nm)如何與BONT相互作用的藥代動力學和作用方式,以及如何擴展其功效和穩定性。我們還完成了一項由IRB資助的第二階段人體攝入研究,這是有史以​​來使用納米銀化合物進行的最大規模的研究,這些已發表的結果表明我們的納米銀可安全攝入和吸入,並且是無毒的。數以千計的成功牙科手術(涉及醫療器械插入部位)也證明了我們的納米銀是一種深層的傷口癒合和廣譜消毒劑,我們已經獲得了許多美國食品藥品管理局和加拿大的監管許可以證實這些主張。不僅符合21 CFR第58部分的USFDA USP 51抗菌防腐劑準則/標準,而且對人體無毒,我將此新的改進版本稱為“Botox(R) Bacteriostatic ” *。這種納米技術平台的臨床意義遠遠超出了牙科領域。”



由於這種納米銀具有深厚的防腐和抗菌特性,以及其調節免疫系統和封裝其他有機分子的能力,Willoughby博士和Moeller博士還申請了一系列全面的專利,用於納米銀和脂質包覆的納米銀顆粒是新型抗病毒治療方法的一部分,並且是各種類型的免疫治療劑(包括重組mRNA載體疫苗)的替代佐劑。



Moeller博士說:“我們有數百份獨立的臨床和實驗室報告,包括許多同行評審的出版物,這些出版物指出了這種納米銀具有深厚的傷口癒合,消毒劑,抗生物膜,防腐劑和免疫調節功能。結合殺死多種耐多藥細菌(對患者無毒)的能力以及我們的BONT臨床發現,使我們相信我們的納米銀可以成為許多化學療法的理想替代品疫苗工業目前正在使用具有毒性的化學藥品和抗生素(例如,丁三醇,戊二醛,對羥基苯甲酸甲酯,2-苯氧基乙醇,慶大霉素,鏈黴素和新黴素)作為佐劑。”



PCTA申報已經進行,以將納米銀和肉毒桿菌毒素與各種抗氧化劑(包括維生素A,C和E)以及富含血小板的血漿,脂質體和透明質酸(用於微針)組合使用。這些文件包括其他臨床方案。欲了解更多信息,請聯繫VeraSIL Therapeutic Research, Inc.總裁兼創始人Andrew Willoughby博士,電話:1.855.545.1800或電子郵件: drandrewwilloughby@verasil.com 。



Botox(R)是Allergan Plc和愛爾蘭都柏林的Abbvie的註冊商標。 “Botox(R)Bacteriostati”的使用僅用作描述性術語。



資料來源: VeraSIL Theraputic Research, Inc.



