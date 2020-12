Tuesday, 15 December 2020, 08:50 HKT/SGT Share: 德琪醫藥中長線價值俱佳 未來兩年陸續收成

香港, 2020年12月15日 - (亞太商訊) - 中國生物科技股行業前景佳,市場對創新醫藥的需求隨著醫療服務質量的持續提升而擴大,尤其在抗腫瘤及免疫系統相關治療領域,未來市場新增需求更有望迎來黃金機遇。目前,在抗腫瘤這條賽道上,半新股德琪醫藥(6996)憑藉其在手的豐富在研產品組合,加上核心在研藥物ATG-010(Selinexor)己在亞太多個市場如澳洲,新加坡及香港遞交Selinexor治療復發難治性多發性骨髓瘤及復發難治性彌漫性大B細胞淋巴瘤的新藥上市申請(NDA),料明年將有重大的突破性商業化發展,為廣大病患帶來治療福音的同時,亦利好公司股價未來表現。



雖然生物科技股難免會遇上短期市場氣氛波動的影響,但觀乎美國生物科技板塊近10年的整體表現,可以用「長期持有必勝」來作總結。據市場數據顯示,生物科技板塊是近十年來最好的投資領域之一。多元化的臨床創新推動了曾被認為現代醫學無法企及的治療方法,並帶動了生物科技板塊的高投資回報。據了解,在2009年12月買入Nasdaq生物科技ETF股票的投資者,截至2019年可獲得的回報率已超過350%。換言之,2009年1000美元的生物科技ETF股票於2019年底價值超4500美元。同期美股僅上漲187%,可見生物科技板塊的回報遠超股市平均回報。



事實上,生物科技股的投資與其他股票投資有所不同。創新藥品的研發及商業化是以長線來看的,所以投資者要做好此方面的準備,與大戶同步。



近期,德琪醫藥接連獲得了國際知名長線基金富達(FMR)在場內大手增持,其中FMR在過去兩周合共增持647萬股,平均價每股18.9港元,最新持股比例達9.17%。德琪醫藥昨天收市價為16.58港元,低於大戶增持價,現價入市底氣足。富達基金一向以價值投資著稱,以近期六至十二個月來看,其所投資的生物科技股如康方生物(9926)的現價較上市價升近76%,可作參考。



德琪醫藥的產品管線比較獨有,專注於同類首創及同類唯一的藥物領域,具有很強的市場稀缺性。因此,公司除吸引了10名IPO基石投資者,包括FMR、新加坡政府投資公司、貝萊德、博裕資本、高瓴資本、紅杉資本等外,亦在上市過程中引入了眾多長線基金。



加速商業化 利好消息持續發酵

回顧過去兩周,德琪醫藥先後公佈獲得政府奬勵金額合共約3,800萬人民幣,利好年內收入大增,研發進展貢獻也得到充份肯定。在研管綫上,公司的全球首創及同類唯一的口服選擇性核輸出抑制劑Selinexor,聯合硼替佐米與地塞米松用於治療復發難治性多發性骨髓瘤(rrMM)的三期臨床試驗申請已獲得中國藥監局受理,有望未來進入二線治療。



另外,中國藥監局已批准開展ATG-016(eltanexor)用於去甲基化藥物(HMA)治療失敗後,根據修訂國際預後積分系統(IPSS-R)中危及以上骨髓增生異常綜合徵(MDS)患者的臨床試驗。除此之外,中國藥監局也已受理Selinexor聯合R-GDP(SR-GDP)用於治療復發難治性彌漫性大B細胞淋巴瘤(rrDLBCL)的臨床試驗申請。



從上述的持續公佈中,體現出德琪醫藥的卓越執行能力及速度。在港股市場上,團隊執行能力跟速度同樣反映到股價表現的另一家同業是在美股納斯達克上市三年、漲達6倍,今年在港股第二上市的再鼎醫藥(9688)。若大家錯過了三年前的再鼎醫藥,今時今日不妨押寶德琪醫藥了。機會不容一再錯過!





話題 Press release summary



部門 金融, 业务, 制药及生物技术, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network