Monday, 14 December 2020, 23:01 HKT/SGT Share: 華泰證券成為首家獲倫敦證券交易所註冊做市商資格的亞洲機構 進一步拓展海外業務,加快國際化發展步伐

北京, 2020年12月14日 - (亞太商訊) - 華泰證券股份有限公司(601688.CH; 6886.HK; HTSC.LI;「華泰證券」)今日宣佈,旗下全資子公司華泰金融控股(香港)有限公司(「華泰香港」)正式開展倫敦證券交易所(「倫交所」)全球存托憑證(「lobal Depository Receipts, GDR」)的做市業務,成為亞洲首家倫交所註冊做市商。



依托行業領先的金融科技實力,華泰證券將通過軟硬件系統開發、交易營運管理等方面的高效及專業能力,在境外交易所獨立研發、營運具備一流國際競爭力的交易系統,以進一步拓展國際業務,發展高階領域,提升主流國際市場的參與能力,打造新的競爭優勢。



華泰證券首席執行官周易先生表示:「我們很高興獲得倫交所頒發的做市商資格,這是華泰在全球擴張和國際化旅程中的又一重要里程碑。2019年,華泰在滬倫通機制下成功發行GDR,成爲首家在倫交所上市的中資企業。如今,華泰再度成爲亞洲首家倫交所註冊做市商,進一步鞏固並提升了華泰的國際化發展能力。適逢中國資本市場三十周年,華泰將繼續變革創新、變中求進,爲中國市場的高質量發展作出貢獻。」



倫敦證券交易所代理首席執行官Denzil Jenkins表示:「正值中國資本市場成立30周年之際,我們非常高興地歡迎華泰香港成爲亞洲首家倫交所註册做市商。這是華泰證券繼去年通過滬倫通登陸倫交所之後的又一里程碑,我們相信這也將爲倫交所GDR提供更多流動性。」



作爲首家發行並覆蓋整條GDR服務鏈的中資機構,獲得倫交所做市商資格對華泰證券意義重大。公司將通過降低交易成本、維護價格穩定、提高市場活躍度,提升投資者對GDR板塊的投資意願,也爲倫交所與境內交易所在未來進行更廣泛和深入的業務合作奠下堅實的基礎。



華泰證券依托註册做市商身份代表中資機構拓展境外主流市場交易,也爲中資機構在國際市場發揮主導作用邁出了堅實的一步。GDR板塊的活躍交易將有效提升中國企業的信心,讓更多中國企業能够從GDR這個新的海外融資渠道中受惠,從而更加合適地配置境內外資金,有助企業的長效發展。



華泰證券自1991年成立以來,把握市場機遇的同時積極探索金融科技轉型,發展成爲中國領先的科技驅動型證券集團,成功登陸上海、香港和倫敦三地證券市場,目前正步入國際化發展的全新階段。華泰證券於2019年6月成爲中國首家GDR發行商,並通過滬倫通機制於倫交所上市。



關於華泰證券

華泰證券股份有限公司(「華泰證券」或「公司」)是一家領先的科技驅動型綜合證券集團。自1991年成立以來,華泰證券積極把握中國資本市場改革開放的歷史機遇,在業內率先以金融科技助力轉型,用全業務鏈服務體系爲個人和機構客戶提供專業、多元的證券金融服務,綜合實力和品牌影響力位居國內證券業第一方陣,步入國際化發展的全新階段。如需了解更多信息,請瀏覽 www.htsc.com。



媒體聯絡人

華泰證券

姚閱川 yuechuan.yao@htsc.com







話題 Press release summary



部門 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network