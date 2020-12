Monday, 14 December 2020, 18:06 HKT/SGT Share: 樂享互動深度融入抖音生態 成長空間進一步打開

香港, 2020年12月14日 - (亞太商訊) - 11月30日,字節跳動常用來存儲自家域名的註冊商「易名」旗下新增一個名為「douyinpay.com」的域名,翻譯為「抖音支付」。這意味著抖音短視頻生態閉環有望形成。



與此同時,抖音在安卓平台對抖音號開放小程序及H5遊戲接入功能,為抖音平台帶來更大的流量資源的同時,正式為抖音自媒體發佈者提供小程序及H5遊戲發行變現渠道。



樂享互動深度融入抖音生態



12月6日,樂享互動發佈公告,抖音進一步開放其生態下的小程序和H5遊戲接入功能,讓用戶可在無需跳出抖音的同時,實現更多功能上體驗,在豐富其商業化變現渠道的同時,增加用戶留存率。實際上,樂享互動將為抖音支付提供更多的內容產品和變現空間,樂享作為首批接入抖音平台的重要合作夥伴也將持續受益。



抖音上線支付是互聯網公司進行用戶識別營銷,拓展金融等業務的基礎設施。獲得支付產品之後最為主要的問題是如何培養用戶的使用習慣,引導用戶使用自己的支付產品,從小黃車到開放小程序和H5遊戲接入都是如此。本次抖音號開放小程序和H5遊戲接入的同時,還同步打通了微信和支付寶的站內支付功能,使得用戶可以輕鬆在抖音內完成充值付費而不需要跳轉到站外,進一步提升了用戶體驗。



作為中國最大的效果類自媒體營銷服務商,樂享互動在覆蓋微信公眾號等主流信息流平台的同時,就開始佈局短視頻、直播等新型內容平台。



數據顯示,早在2018年第四季度,樂享互動就已經首批接入抖音電商平台,本次又成為第一批服務抖音小程序和H5遊戲發行及聯運的公司。



之所以能夠快速的融入抖音生態,是因為樂享互動的接入能夠真正幫助更多的抖音號用戶變現,進而讓抖音平台用戶的留存度更高,是抖音生態閉環中重要一環。



樂享互動作為一家算法和技術平台,擁有通過自媒體發佈者為自媒體目標受眾提供量身定制產品的經驗,進入短視頻市場以來,已經建立了強大的數據庫,可以為更多的用戶精準提供變現產品。



成長空間被打開 業績有望迎來持續增長



微信、抖音等平台性公司的出現,使信息傳播的渠道日益扁平化,流量分佈趨於碎片化。碎片化的流量分佈,意味著營銷服務的重心,正在從媒體渠道轉向用戶。中國新近頒布的《關於平台經濟領域的反壟斷指南(徵求意見稿)》也從監管角度明確了這一趨勢。如何有效地利用碎片化流量服務客戶,成為自媒體營銷服務中的難題,卻給樂享互動帶來了機會。



因為樂享互動可以通過大數據+算法的方式,完成產品和自媒體發佈者的精準匹配。



具體來說,在產品端,樂享互動會分析抽取同屬性產品進行打包,制定相應的投放策略。在媒體端,公司會根據自媒體發佈者用戶群體的年齡層、性別、地域、興趣愛好等特徵,進行相應的標籤分類,為接下來的精準營銷投放製造前提條件。



更重要的是,隨著營銷服務次數的增加,海量的數據反饋會進一步優化算法匹配的精準度及效率,持續提升營銷服務的ROI。最後行業客戶可得到價格更合理,投放效果更好的服務。



樂享互動公告顯示,截止2020年10月31日,公司已累計向36,612個微信公眾號,提供內容變現服務,較2019年12月31日增長了63.5%。與電商帶貨及植入式廣告合作的抖音號已經超過3,000個。前10個月毛利高達1.75億元(人民幣,下同),是去年全年1.17億元的1.5倍。



通過數據可以直觀看到,樂享互動服務的微信公眾號的數量仍在持續大幅增長,驗證了樂享互動算法走通後帶來的持續增長,也可以想像到其在抖音平台上未來的增長空間。



隨著抖音進一步開放其生態下的小程序和H5遊戲接入功能,樂享互動與抖音合作方面全面深化,平台級接入合作帶來的將會是指數級增長的抖音號數量,公司的成長速度和成長空間也將進一步拓展,業績有望迎來新一輪增長。





話題 Press release summary



部門 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network