規模業績同步並進 大唐集團長期發展潛力十足

香港, 2020年12月11日 - (亞太商訊) - 今年港股地產股上市寥寥,在房企大分化的背景下,能最終成功上市的已屬稀缺。今日掛牌上市的大唐集團控股有限公司(以下簡稱「大唐集團」,2117.HK)就是一家發展動能十分強勁的地產集團。今次IPO最終發行價為每股4.56港元,每手1,000股。



佈局重點區域 規模業績同步增長

大唐集團專注於在選定經濟區域開發住宅及商業物業,目前公司業務範圍覆蓋海西經濟區、北部灣經濟區及周邊城市、京津冀經濟區、長江中游經濟區、長三角經濟區及成渝經濟區這六大區域。其中四個區域屬於國家十四五規劃核心城市群,長三角區域中國人口最多,成渝區域是西部人口最多區域,均為中國未來樓市發展最具潛力的地區。通過對上述重點地區的佈局,公司有望充分受益地區發展紅利,成長潛力極高。



在全國化佈局之外,大唐集團在特定城市還有明顯的頭部優勢。根據克而瑞提供的數據,於2018年及2019年,按合約銷售額計,大唐地產為南寧前三的物業開發商,大唐地產於2018年及2019年在漳州城市區域內的物業開發商中分別排名第一及第三。



科學的發展規劃使得大唐集團在業務快速擴張的同時,業績也在同步騰飛。2017年至2019年,大唐集團收益分別為40.19億元(人民幣,下同)、54.95億元及81.08億元,複合年增長率達42%;純利分別為4.13億元、5.88億元、6.27億元,複合年增長率達23.2%,遠超行業平均水平。



土地儲備豐厚 長期發展可期

對房企而言,優質且豐厚的土地儲備是公司長期發展的基礎,大唐集團通過多元化的土地收購方式,取得了可充分滿足經營需求的土地儲備資源。截至2020年8月31日,大唐集團附屬公司以及合營企業及聯營公司開發的項目中,公司應占的估計總建築面積為約11.2百萬平方米,包括歸屬於公司可供出售或出租的已竣工物業估計總建築面積約1.0百萬平方米、歸屬于公司的開發中物業估計總建築面積約7.2百萬平方米及歸屬於公司的持作未來開發的物業估計總建築面積約3.0百萬平方米。在長三角經濟區,大唐集團進入不到半年已取得了8個項目,共計63.36萬平方米的應占土地儲備總量。在成渝區域,大唐集團擁有47.3萬平方米的應占土地儲備總量。



從公司的土地儲備區域看,公司在長三角和成渝區域重點發力,避免了過分集中於某一區域,這讓大唐集團區別於大多數中小房企集中於單一區域發展的弊病,可以針對不同地域、不同客群特點進行不同類型的優化組合,實現協同發展。



當前房地產的發展已經從過去粗放的"拿地-開發-賣房"的模式逐漸演變成對住宅生活、產品品質的追求,傳統的房地產公司很難在競爭中突破重圍。大唐集團從客戶需求出發,通過面向客戶的產品供應及定制的中式設計,使得公司從中國其他物業開發商中脫穎而出。公司開發出住宅物業的三大系列,包括大唐果系、世家系和印象系,分別面向首次購房者、首套改善型購房者以及第二套改善型購房者。通過差異化的定位策略可充分發揮公司的物業開發實力,幫助公司吸引不同年齡段及不同收入水準的客戶。此次成功上市後,大唐上市可藉助資本市場的力量進一步鞏固和擴大自身優勢,提升品牌影響力,實現長期可持續發展。







