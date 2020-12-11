中信國際電訊CPC 榮膺2020年度亞洲通訊大獎



新加坡, 2020年12月10日 - (亞太商訊) - 中信國際電訊集團有限公司（香港交易所股份代號：1883）全資擁有的中信國際電訊（信息技術）有限公司（「中信國際電訊 CPC」）欣然宣佈，憑藉「DataHOUSE™ AR千里眼」遠程運維服務(「AR Remote Hand」)，榮獲「2020年度亞洲通訊大獎 - 年度最佳數碼轉型項目 」(“Asia Communication Awards (ACA) 2020 - Digital Transformation Project of the Year”)。是次獲獎是對公司的一個肯定，表揚團隊致力以創新思維開發不同產品及服務，將擴增實境技術投入到業務流程中，優化系統維護和故障排除工作，有助企業節省時間及成本。







「亞洲通訊大獎」由Total Telecom主辦，是電訊行業內最頂尖獎項之一，極具認受性，旨在表揚積極創新、成就非凡及服務卓越的電訊業服務供應商及個人的傑出表現，促進電訊行業的未來發展。



在今屆頒獎典禮上，Total Telecom的編輯Harry Baldock讚揚是次獲獎的「DataHOUSE™ AR 千里眼」遠程運維服務，利用擴增實境技術顛覆了現場工程師進行系統運維的運作，簡化了安裝、維護和故障排除的服務流程。能為前線工程師提供有效的實時訊息，幫助他們根據客戶內部的工作流程，執行複雜的技術支援。



中信國際電訊CPC行政總裁李炳智先生表示：「中信國際電訊 CPC很榮幸以『DataHOUSE™ AR 千里眼』遠程運維服務獲得『2020年度亞洲通訊大獎』。『DataHOUSE™ AR 千里眼』能確保企業客戶可在任何情況下維持營運，同時容許分佈在不同地區的前線工程師及系統維護人員在複雜技術環境中，克服時區、語言溝通、地域距離和技術需求的挑戰。在目前充滿挑戰的營商環境下，我們憑著『服務在地‧連接全球』的核心價值，讓客戶受惠於我們運營商級別的全球網絡基建，以及世界級的專業知識和服務。」



放眼未來，中信國際電訊CPC會進一步擴展「DataHOUSE™ AR 千里眼」服務，增加不同場景，成為可以供不同行業客戶使用的產品，並將可以支援的設備名單擴大。此外，更會通過加入人工智能（AI）應用提供更智能化的設備故障診斷方案。李炳智續指：「作為值得信賴的信息技術（ICT）方案合作伙伴，我們會積極緊貼客戶數碼轉型的旅程，提供創新的解決方案及全面的服務覆蓋，助他們取得成功。」



關於獎項



由Total Telecom主辦的2020年度亞洲通訊大獎是亞洲電訊業卓越表現的標誌，多年來已成為一個表彰亞洲電訊業服務供應商及從業員的平台。



隨著此獎項踏入十周年，亞洲通訊大獎已成為亞太地區歷史最悠久、最具權威的電訊業年度大獎。2020年對於電訊業來說絕對是充滿機遇的一年，亞洲通訊大獎旨在與各地區電訊業界共同表揚電訊業的靈活性和創新價值，向外展現業界強大的網絡連接實力，促使現代社會不斷向前發展。



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https://www.citictel-cpc.com/ZH/HK/Pages/about-us-accreditation



中信國際電訊CPC簡介



中信國際電訊（信息技術）有限公司（「中信國際電訊CPC」）是中信國際電訊集團有限公司的全資附屬公司（香港交易所股份代號：1883），公司一直矢志透過先進技術及旗艦解決方案，包括TrueCONNECT™專用網絡服務、TrustCSI™信息安全解決方案、DataHOUSE™全球統一雲數據中心解決方案及SmartCLOUD™雲端運算解決方案，為全球跨國企業提供可高度擴展的客制化方案，以滿足他們特定的ICT需求。



中信國際電訊CPC的服務遍及全球，不論在東、西方地區均有在地優勢，成為領先的「服務在地，連接全球」的信息技術方案伙伴，真正實踐了「創新‧不斷」的服務理念。作為數碼世界賦能者，公司致力推動數碼化，在主要市場積極發展信息技術，將人工智能、擴增實境、大數據，物聯網和其他尖端新興技術的強大潛力轉化為企業客戶的實際價值，持續為他們的業務發展帶來更高的生產力、靈活性及成本效益，最終達致全球數碼化。



作為香港首個獲得ISO 9001、14001、20000、27001 及27017 ICT服務相關認證的服務供應商之一，中信國際電訊CPC業務版圖覆蓋全球，包括部份亞洲、歐洲及美國高增長市場的地區；超過140個網絡服務據點、18個雲服務中心、30個以上的數據中心及2個全天候的安全運作中心，承諾給予客戶最優質的服務。



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中信國際電訊CPC

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