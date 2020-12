光滙石油獲鹽田港集團入股 轉讓90%舟山項目權益

Wednesday, 9 December 2020, 17:33 HKT/SGT Share:

香港, 2020年12月9日 - (亞太商訊) - 光滙石油(控股)有限公司(「光滙」或「公司」)宣佈,公司於2020年12月9日正式與深圳市鹽田港集團有限公司(「鹽田港集團」)就公司舟山石油倉儲及碼頭設施(「舟山項目」)簽訂了《股份認購協議》。公司引入鹽田港集團增資以認購舟山項目,轉讓其90%權益,認購價為25.91億元人民幣,雙方將合作完成後續項目建設。此次合作將對公司產生理想的現金收入,更有利於公司債務重組順利完成,並進一步改善公司資產和業務結構。



鹽田港集團入股舟山項目 雙方合作完成後續建設



公司一直有意就出售舟山項目的全部或部分權益與不同的潛在買家協商,並於2020年1月7日,公司已經與鹽田港集團簽訂了無約束力的《舟山項目合作框架協議書》,經逾一年的磋商,公司欣然宣佈,於2020年12月9日,已成功與鹽田港集團正式簽訂了《股份認購協議》以及相關系列配套協定,引入鹽田港集團增資以認購公司持有的光滙石油集團有限公司90%的股份,認購價款為25.91億元人民幣,公司持有舟山項目權益的市場公允值為58.9億人民幣,包括光滙石油儲運(舟山)有限公司100%股權及舟山光滙油品碼頭有限公司55%股權,鹽田港集團將按工程之進度以分期支付,然後雙方合作完成後續項目建設。



認購產生現金收入 有利債務重組順利完成



管理層及全體董事(包括獨立非執行董事)均認為此次認購對公司產生利好,包括將舟山油庫及碼頭設施的投資價值鎖定,公司在不需要投入大量的資金的情況下進行建設工程,並且此次認購對公司產生了理想的現金收入之餘,有利於公司債務重組的順利完成,亦進一步改善公司資產和業務結構,公司還將保留10%的權益作為長線投資。此次認購順利完成後,公司未來重點將集中於發展上游油氣田業務。



有關光滙石油



光滙石油(控股)有限公司是以發展上游油氣資源開發業務為主,中、下游業務為輔的能源資源型企業。主要從事上游油氣田開發開採和生產、石油倉儲與碼頭以及石油國際貿易與海上供油等業務。在新疆有兩個總儲量約178 億立方米的陸上天然氣田和渤海灣有一個總儲量1.2 億桶的海上油田,並連續多年入選「中國企業500 強」和「中國民營百強企業」等榜單。



詳情垂詢:

光滙石油(控股)有限公司

蔡小姐

電話:(852) 2834 3188

電郵:ir@bwoil.com





