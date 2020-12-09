Wednesday, 9 December 2020, 09:00 HKT/SGT Share: Eyesight科技更名為Cipia，傳遞加速人工智慧發展美好願景

北京, 2020年12月9日 - (亞太商訊) - 作為車載電腦視覺人工智慧解決方案的領先企業，Eyesight科技日前宣佈正式更名為Cipia。憑藉Cipia獨特的市場定位，迎接高級駕駛員監控系統（DMS）和新興的乘客監控系統（OMS）市場的發展，該公司這一舉措將更好地支持其對未來汽車自動化體驗的願景——通過人工智慧解決方案理解駕駛員和乘客的行為活動，進而提高安全性和整體駕駛體驗。







“Cipia”這個名字的靈感來源於人類大腦的枕葉（occipital lobe）。枕葉將我們日常看到的東西“轉化”成我們對周圍環境的認知，實現從視覺中獲取意義。這也正是“Cipia”的寓意，反映出企業的願景及其智慧感知的能力。Cipia從最初的經典電腦視覺發展到如今基於神經網路的科技、不斷完善的演算法，以及管理和認知環境的技術，這個新名字還代表著對公司過往成就的致敬，以及對未來的希冀。



2018年，面對急劇增長的市場需求，Cipia利用其電腦視覺人工智慧專業能力，將重點轉向車載傳感市場。這一重要轉變也讓企業開拓了新能力，即更高層次的分析人為因素的能力。結合先進的電腦視覺人工智慧和Meta分析的引入，使Cipia能夠創建和發展基於人工智慧的解決方案，不僅可以看到駕駛員，而且可以掌握駕駛員和乘員的狀態。



Cipia首席執行官David Tolub表示：“Cipia將不斷突破電腦視覺人工智慧的邊界，為客戶提供尖端解決方案。受神經網路和大腦更高層次邏輯方式的啟發，我們的技術一直在進步和發展，由此我們的名字必須體現企業在發展過程中的廣度和豐富性。我們期待繼續與合作夥伴們合作，共同為駕駛體驗帶來最先進的解決方案。”



Cipia始終致力於未來駕駛員監控系統（DMS）市場的發展，就在更名前不久，公司在兩個主要市場取得了重大成功：上周，Cipia宣佈美國一家整車廠將其訂單增加了一倍，駕駛員監控系統（DMS）的訂單價值預計將增至3000萬美元，其設計中標專案總數也增加到10個；2020年12月7日，公司宣佈其Driver Sense駕駛員監控系統已搭載於一家中國整車廠的全新車型上開始生產，首批車輛預計將於本月下旬正式上路。



關於Cipia

Cipia前身為Eyesight 科技，是一家領先的智慧傳感解決方案企業。Cipia使用尖端的電腦視覺和人工智慧科技帶來更安全優質的駕駛體驗。公司專注于車內環境，提供DriverSense駕駛員監測系統，CabinSense車內空間監測系統，以及車隊駕駛員監測解決方案。經過十多年的研發，Cipia擁有領先的電腦視覺技術。Cipia正在不斷突破智慧傳感解決方案的邊界，以實現更好和更安全的駕駛體驗。





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