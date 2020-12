Tuesday, 8 December 2020, 20:25 HKT/SGT Share: 水發興業漸入佳境,二百億營收可期

香港, 2020年12月8日 - (亞太商訊) - 一,實力雄厚的白武士



2019年11月,山東省屬國有企業水發集團100%控股的水發能源向原名中國興業太陽能增資控股66.92%股份,成功重組後易名為中國水發興業能源集團有限公司(00750.HK下稱水發興業),成為水發集團佈局粵港澳大灣區的一級權屬公司,目前產業佈局在清潔能源,綠色建築及新材料領域,將聚焦清潔能源生態系統構建和投資。按照“十四五”發展目標,到2025年,水發集團將實現資產3000億元,營業收入衝擊2000億元,利潤衝擊100億元。



二,重組初見成效,淨利潤轉正



水發集團入主時已經對上市平臺水發興業制定了3-5年目標,特別是在盤活資產,母公司協同效應,拓展新業務領域等,務求減低融資成本,增加收入,改善財務狀況。公司中期業績明顯改善,收入20.78億元人民幣(全文貨幣:人民幣),同比增長69%,毛利轉正為2.42億元(去年同期毛損-0.61億),毛利率12.24%幾乎恢復到2018年14.06%(扣除電力補貼之毛利率)的水準,銷售及分銷開支同比減少38.95%,行政成本輕微增加2.44%,淨利潤及每股盈利分別為2.19億及0.086元,較去年同期-4.65億及-0.56元大幅改善。負債總額為76億,資產負債率64.33%,分別較19年末下降3.8%及下降1.91%,資產淨值42億較19年末增加4.7%,流動比率1.78,應收貿易款項336日都較去年同期403日改善,資產負債表整體得到優化,置換原有的短期貸款,通過盤活資產和新增融資額度,綜合融資成本降低至6%以下。



三,原業務否極泰來,新業務快速增長



清潔能源業務,水發興業累計承接光伏專案規模約4GW,持有電站545.6MW,主編參編20余項國家及行業標準,團隊在開發、建設光伏風電專案上經驗豐富,綜合實力較強。公司之前的清潔能源業務核心在光伏EPC,EPC(Engineering Procurement Construction)是指按照合同約定對工程建設專案的設計、採購、施工、試運行等實行全過程或若干階段的承包。從公司中期報告的收入分類中可以看到,清潔能源EPC的收入為11.16億元,較去年同期4.98億增長124%,可見重組後清潔能源業務正迅速恢復增長,並順利拓展到風電領域。太陽能EPC的收入為4.8億元,同比下降3.5%,主要由於上半年受新冠肺炎的影響而延遲專案進度。新業務風能EPC平地一聲雷,首戰告捷收入達6.34億元,毛利率18.8%,主要來自中部地區的兩個大型專案(仍在進行中),預期今年下半年亦將新增大型專案訂單,成為清潔能源EPC業務的增長點。



除清潔能源EPC外,今年第二季度公司新開展液化天然氣、汽油及柴油銷售業務,銷售收入1.57億元,占總收入約7.6%。公司積極拓展清潔能源業務範圍,通過母公司購入淄博齊魯化學工業區熱力有限公司47.5%權益,進入公共事業領域,收購目標已全面運營,每年預計可產生淨利潤超過6000萬元。



綠色建築業務,公司參編超60項行業標準,綠色建築的系統集成能力位於行業領先水準,是東南亞地區最大的幕牆產品出口商,連續八年評為全國幕牆行業前十強。中報收入分類顯示幕牆及綠色建築的收入為5.11億元,同比增長32%,主要是國內多個大型公共工程的帶動。事實上國內綠色建築產業前景可期,需求規模宏大,中國建築業協會資料顯示,2020年我國建築節能服務市場規模將達2300億元,未來五年,我國綠色建築將有望迎來爆發式的增長,可達到萬億元級的市場規模。公司本身具有資質及技術優勢,大量成功工程的往績案例,在國策的推動(建築節能與綠色建築發展“十四五”規劃+太陽能屋頂計畫)及水發集團的資源互動(水利市政項目深度產業融合)的背景下,該業務將再創高峰,朝著綠色建築全產業鏈系統服務商的佼佼者進發。



新型材料板塊,隸屬于香港創業板上市公司興業新材料(8073.HK),主要業務包括研發、生產及銷售銦錫氧化物(ITO)導電膜及液晶調光系列產品。ITO導電膜可加工成觸控式螢幕ITO導電膜及可調節ITO導電膜,而可調節ITO導電膜可進一步加工成智慧調光玻璃及智慧調光投影系統。公司是目前國內電阻導電薄膜的最大生產廠家,年產能超過200萬平方米,掌握卷對卷真空鍍膜的關鍵技術,良品率達99%以上,在行業內處於領先水準。液晶調光產品年產能約為50萬平方米,掌握液晶PDLC的核心配方,是目前國內液晶調光薄膜的行業龍頭,市場佔有率超過40%,擁有31項專利。智慧液晶調光產品可以通過施加電壓的不同,實現在全透明、半透明、磨砂狀態之間的轉換,應用場景十分廣泛。



中報收入分類中新材料業務收入0.45億,同比下降29%,毛利率由36.9%下降至25.7%,主要原因:一是新冠疫情影響到銷售組合變動,其中ITO導電膜收入占總收入的比例增加,其毛利率低於智慧調光產品。二是2020年第一季度產量減少,計入銷售成本的前期固定成本增加。隨著國內疫情受控,智慧調光產品將隨著消費產業升級而受益。隨著大型商用多媒體顯示的需求放大,預期透明導電膜市場將會保持快速增長,年複合增長率不低於40%,多媒體透明光電玻璃,未來三年複合增長率將達24.8%,液晶功能性膜材料2026年複合增長率到8.6%。今年6月,興業新材料正式與杭州西子軌道交通設備有限公司簽訂地鐵多媒體遮罩門系統商業合同,是國內首個在新建地鐵中規模化使用的多媒體遮罩門系統。



四,積極拓展,擇優選精



清潔能源+儲能專案的雙輪驅動,7月15日由水發興業建設的西藏日喀則100MWh光伏+儲能電站項目開工。8月21日水發興業與上海電氣簽訂戰略合作框架協議,在儲能領域展開全方位合作。近期,水發興業在江西吉安的40MW分散式風電配套儲能項目即將啟動。



佈局洋口港,開拓油氣業務



10月16日,水發興業能源與上海華港、洋口港能源簽署投資合作協定,將在天然氣產業投資等多個領域進行合作。江蘇如東洋口港是距離上海最近的10萬噸級以上海港,其LNG接收站擴建已列入中共中央、國務院印發的《長江三角洲區域一體化發展規劃綱要》,2020年底LNG年接卸能力將達到1000萬噸以上,未來將被打造為具備2000-3000萬噸/年的LNG接卸能力。



眾所周知我國存在能源缺口,海運液態LNG的是戰略供應的重要環節且具有市場空間,要佈局天燃氣下游業務首先要拿到供應穩定的貨源,公司已開始涉及天然氣及油品化工品的貿易,下一步計畫把業務滲透到相關下游產業,如天然氣管線、城市燃氣等項目。據報導專案總投入約70億元,分三期建設,其中一期投入約為20億元,公司將與控股股東水發集團共同投建。



資產注入



公司向山東水發清潔能源科技有限公司購入淄博齊魯化學工業區熱力有限公司(下稱淄博熱力)47.5%權益,代價1.9億元,主要從事向山東省淄博市齊魯化學工業園區內的企業分配用於加熱目的的工業用管道蒸汽,管道網覆蓋面積約為17平方千米,為園區內的71間公司提供服務。淄博熱力已全面運營,2020年上半年的稅後利潤為2207萬,較2019年全年512萬大幅增長330%,源於園內蒸汽供不應求。



更具意義的是該專案是水發集團首個國有資產證券化專案,體現了水發集團入主後對上市平臺規劃的承諾兌現,即逐步進入熱能產業的中下游並向水發興業注入優質資產。水發集團作為千億級企業,內部孵化著眾多優質資產,水發興業作為清潔能源上市平臺將持續受益於母公司的資產注入。據瞭解水發集團有四家燃氣企業,淨利潤約1億元,這也為水發興業佈局優質穩健資產打下強心針。



五,未來預期與投資邏輯



水發興業能源規劃了三年總體目標“32211”,即到2023年實現3個上市平臺,200億收入,200億資產,10億利潤,100億市值。重點放在清潔能源業務板塊,預期到2023年,公司將累計持有光伏電站3GW,光伏EPC年建設目標1GW,累計持有風電項目1GW,風電EPC年建設目標1GW。



內外優勢,同體雙修



水發集團近千家獨立法人企業的可用資源能實現光伏電站裝機容量超過3GW,並承擔省外“外電入魯”新能源投資和省內新能源開發的責任主體。水發集團的內部既有資源及外部業務發展將助力上市平臺整合優質清潔能源資產。與母公司產生協同效應,將提升水發興業的項目獲取和運營能力,業務層面表現為持有電站資產規模的上升,EPC業績的提升和多元化清潔能源的擴展,並最終實現收入快速增長。



降融資成本,專案運營長期受惠



2020年7月30日,國際知名評級機構穆迪公司發佈通告,將水發集團的主體信用等級由投資級“Baa3”提升至“Baa1”,展望為穩定。此外,水發集團已獲54家銀行授信,授信總額度630億元,並成功發行4億美元境外高等級債券。水發集團的國企資金成本優勢將傳導到水發興業,幫助其降低融資成本、豐富融資管道,這對投資週期較長的清潔能源項目來說無疑是個巨大優勢。



結合內外優勢,實現做大做強



混改後,水發興業已按規劃逐步整合自身多年發展的工程技術積累和母公司雄厚的資源優勢。相信完備的專案整合能力和持續的資產注入將快速壯大公司的營收,良好的政企關係和高效的資本平臺有利於專案的落地與建設,融資優勢將凸顯公司長期運營清潔能源資產的能力。從三年規劃來看,公司2019-2023的營收GAGR達56.9%,2020-2023淨利潤GAGR超過54%。







