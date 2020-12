Tuesday, 8 December 2020, 16:20 HKT/SGT Share: 藍月亮線上線下渠道聯動 品牌與運營優勢帶來強勁動力

香港, 2020年12月8日 - (亞太商訊) - 據明報報導,1992年,隨著藍月亮強力型油污剋星上市銷售,藍月亮品牌正式進入市場。時至今日,藍月亮的產品已經覆蓋衣物清潔護理、個人清潔護理及家居清潔護理三大類別,形成了多元化市場領先產品組合,並受到了中國消費者的廣泛認可。目前已進入招股第三天,全城認購氛圍持續火熱。



知識營銷塑造品牌影響力

在藍月亮品牌的營銷推廣中,知識營銷被視作觸達消費者群體的重要途徑。藍月亮知識營銷的目標,不僅僅在於產品或品牌,更重要的是向消費者傳達家庭清潔護理的相關知識,從而提升品牌忠誠度。



例如在大賣場及超市等線下銷售網點中,藍月亮的銷售助理普遍具備豐富的家庭清潔護理知識,可為消費者提供售前查詢。在電商平台,藍月亮會利用直播串流及預先錄製的視頻等線上資源,對產品及清潔方法進行說明。除此之外,藍月亮還組織了多項特別活動,如從2013年開始每年舉行的“藍月亮節”, 2015年開始每年舉行的“科學洗衣中國行”,2016年的“洗衣大師”活動等,進一步向公眾傳遞家庭清潔護理及洗滌相關知識,將藍月亮品牌深入消費者心里。



透過上述特別活動,藍月亮在傳遞知識的同時,也與消費者建立了信任基礎。同時,透過知識營銷,藍月亮也能更好地了解消費者的喜好,促進品牌與消費者的雙向互動。



科技賦能全方位提升效率

據招股書披露,公司從2008年開始為業務營運打造先進的信息技術系統。目前,藍月亮信息技術管理系統已經建成。該系統高度整合了移動互聯網和大數據技術,貫穿採購、生產、銷售等主要環節,極大提升了藍月亮的經營效率、適應力和擴張能力。例如,在生產環節,藉助高度自動化的生產設施,藍月亮每單位產品所需的勞動工時在2017年至2019年三年間大幅下降約10%。



採購端研發出一套靈活及可兼容的採購管理系統,該系統能夠與在不同地區不同供應商的信息技術系統對接,並可處理包括原材料及固定資產等不同物品的採購,顯著提高了採購效率;擁有高度自動化的生產設施,因此每單位產品所需的勞工工時於2017年至2019年間大幅下降約10%;通過自主研發的CRM系統,線下銷售能夠擷取分銷商的出貨及庫存數據,以及直銷大客戶及線下分銷商的銷售數據,使公司能更有效地管理銷售渠道。線上銷售方面,系統與大部分線上專賣店連接,讓公司能進行大數據分折,並運用所取得的數據預測線上銷售。基於大數據分析進行的預測的準確性持續提升,從而公司能根據預期銷售改進生產規劃及存貨管理。



如今,洗衣液、洗手液、消毒液等各類液化家庭清潔護理產品充斥消費者市場,琳瑯滿目。而藍月亮,正是這一時代的開創者。難得的是,藍月亮在面對激烈的市場競爭的同時,依然保持著較高的業績增長。於2017至2019年,藍月亮收益的複合年增長率為11.9%。同期,中國家庭清潔護理行業零售銷售價值的增長率僅為4.9%。後疫情時代,家庭清潔護理倍受重視,藍月亮的的品牌與運營優勢有望為公司的可持續發展帶來強勁動力。





