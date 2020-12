Tuesday, 8 December 2020, 14:45 HKT/SGT Share: 行業迎新一輪整合潮 愛帝宮強勢切入華東地區有望重塑估值

香港, 2020年12月8日 - (亞太商訊) - 今年上半年,受疫情等因素的影響,多個線下服務行業曾一度被迫開啟“暫停鍵”模式,餐飲、旅遊等無不如此。但在這一嚴峻的大環境下,仍不乏一些逆勢而行的行業,就比如直播電商、saas、月子服務等。















拿月子服務這一細分賽道來講,據前瞻產業研究院資料統計顯示,雖然2020年有疫情影響,但在上半年仍有3件投融資事件,金額達到0.32億元。



只不過,在這一特殊的大環境影響下,行業的馬太效應愈發明顯。頭部玩家擴張更為迅速,而一些尾部玩家卻面臨新一輪的洗牌。資料顯示,2020年上半年,頭部玩家愛帝宮的月子房總數實現了明顯的同比增長。



更加值得關注的是,愛帝宮線上下佈局方面又有了新動作。北京時間12月7日愛帝宮發佈公告稱,公司全資附屬公司與一名獨立協力廠商承租位於中國杭州市西湖區的之江新城,使用面積約1.26萬平方米的物業,用作新建“愛帝宮”品牌月子中心。



那麼,愛帝宮為何會選擇在杭州佈局?這一動作,又將賦予行業怎樣的意義?



疫情加速行業洗牌 頭部玩家擁有更多搶跑的機會



近年來,越來越多的玩家開始湧入月子服務賽道。



根據Frost&Sullivan資料統計顯示,我國月子中心在近幾年來呈現高速增長模式。從早期的550家發展到2018年的4050家,同比增速保持在30%以上。2020上半年,雖有疫情黑天鵝的影響,但仍有有資本湧入。實際上,這也彰顯了月子服務強大的抗風險能力。



相關資料顯示,月子服務行業的頭部玩家未受到疫情的太多影響,反而出現客戶入住率更高,訂單的取消量更低的場景。資料顯示,今年上半年,愛帝宮的月子房總數由去年同期的410升至435家,營收、淨利潤均呈現不同程度的增長。



事實上,這背後的邏輯並不難理解。畢竟它們所擁有的專業性更強,資金更多、服務也就更到位,自然擁有更加堅實的護城河。而整合潮的來襲,也為愛帝宮這樣的頭部玩家提供了更多搶佔市場的機會。那麼,在行業進入新一輪洗牌的背景下,誰能在市場上獲得更多優勢,誰也就能擁有更多的話語權。



強勢切入華東地區 愛帝宮發揮頭部效應反哺行業



以愛帝宮為例,在目前的月子服務賽道上,不能否認,其確實具備了更多的行業前瞻性,憑藉著“內生+外延”的市場打法迅速成為全國月子服務領域的龍頭。



據弗若斯特沙利文報告,按2018年營業收入計算,愛帝宮在中國內地的月子中心行業市占率為4.3%,位列行業第一;在月子中心行業最優市場的深圳,市占率高達31%,較第二名高17.6個百分點,品牌溢價明顯。



能夠成為業內佼佼者,歸根結底,還要歸功於其以自營為主+並購為輔的市場戰略。



公司早已將發展策略聚焦於月子服務,原有業務公司已逐步剝離,包括2019年銷售額錄得同比增長的天然健康食品,公司毅然大幅縮減其業務,為的就是後續鉚足精力發展月子服務市場。在自營門店擴張計畫上,公司此前披露將佈局高端月子服務市場,通過擴張鞏固“愛帝宮”在一線城市的品牌地位,目標市占率為各城市總量的20%。以此,也是其“內生”式增長的主要引擎。



此次,愛帝宮在杭州新開的月子中心,更是契合了其“內生”的打法。杭州是華東地區核心城市之一,愛帝宮選擇紮根杭州,這裡面的緣由似乎已無需贅言。對於其本身的網路構建來講,無疑也在變得更加清晰。



而更重要的是,愛帝宮此舉或也將賦能整個華東地區的月子服務行業,改善市場集中度低、服務水準低等痛點。



為什麼會這麼說呢?事實上,通過對愛帝宮和同類型的愛爾眼科發展模式的對比,便可看出幾分端倪。



從運作模式上來看,愛爾眼科內部將公司體內、體外眼科醫療機構由上自下分為中心、省會、地市、縣四個等級,針對不同資源等級市場設立不同層級的醫療機構,打通各地市場,以“橫向成片,縱向成網”向全國省市佈局,擴張公司網路輻射區域,擴大受眾人群,使患者便於就近進行治療。也正是在該模式下,愛爾眼科較好的改變了我國現有眼科醫療資源區域集中的現狀,起到了賦能整個行業的效應。



如今的愛帝宮通過內生+外延的發展模式,快速擴張,不但在高端市場打出了影響力,公司也計畫在二三線城市快速推展中端月子中心品牌,實現對高端和普通類型的月子服務的全面覆蓋。



不難發現,愛帝宮和愛爾眼科的市場打法高度相似,當下的愛帝宮與愛爾眼科09年面對的行業性機遇頗為類似。那麼,反哺行業的邏輯放在月子服務領域同樣適用。



再加上,愛帝宮的聯席主席張偉權,具有近20年的醫療健康行業運營經驗及豐富的行業資源,曾成功創辦多家眼科醫院、健康管理中心等,可以說在這一領域具備相當豐富的經驗。在多重有利因素的疊加下,愛帝宮或許有望走上愛爾眼科的黃金十年發展道路。



賽道進入黃金發展階段 愛帝宮有望迎來更大市值想像空間



月子中心作為一個服務行業,發展前景和人口出生率息息相關。雖然在2016年全面二孩政策紅利刺激逐漸消退後,國內2018年的出生人口數量也出現了下滑,但受80-90年代第三次人口出生高峰的影響,目前正處於20歲-29歲生育旺盛期婦女形成的第四次高峰時期。



加之,在2018年新生兒出生率突然下滑後,部分地區開始出臺更加積極的生育政策,比如延長產假、提高生育補貼等,進一步刺激二孩生育意願。在多重因素的疊加下,行業本身存在市場空間不斷變大的邏輯。



據業內人士表示,“現在選擇在月子中心坐月子的人越來越多,一年全國的分娩量在1500萬左右,即使20%-30%的人選擇在月子中心坐月子,市場容量也很大。”



具體到資料層面,據弗若斯特沙利文預測,至2025年,月子中心行業市場規模可望達350億元人民幣,2019-2025年月子中心行業中高端市場規模的年複合增長率高達23.9%,行業步入快速發展期。



但儘管如此,整個國內市場的滲透率卻並不樂觀。據Frost&Sullivan資料顯示,2018年中國臺灣月子中心機構達350家,滲透率有60%,但大陸月子中心滲透率僅為5%。這也側面表明了,中國大陸地區的月子服務行業具備充分的可挖掘空間。



對於已經在業內搶佔了優勢地位的愛帝宮而言,無疑是一個巨大的發展機遇。



值得注意的是,不少機構紛紛看好愛帝宮的後續發展。安捷證券認為愛帝宮的“內生+外延”的發展方式,有望進一步拓寬市場並增強先發優勢,予以買入評級並提高目標價;第一上海證券發報告稱,愛帝宮具有較強的抗週期能力,綜合高端月子中心擴張進程,認為估值仍有不少上升空間,維持買入評級;開源證券指出,其未來市場佔有率將進一步提高,維持買入評級。



綜合來看,聚焦於月子服務的愛帝宮,正憑藉著其十多年打造出的獨有優勢踏上了行業發展快車道。可以說,目前已經站在了愛爾眼科十年市值漲幅高達30倍的起點位置。在新一輪的行業整合潮中,有望迎來更大的市值想像空間,具備長線追蹤價值。





話題 Press release summary



部門 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network